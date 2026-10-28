50 éves a Rubik-kocka? A magyar találmány, amely az egész világot megőrjítette – galéria

A Rubik-kockát Rubik Ernő 1974-ben alkotta meg, eredetileg a térbeli mozgások szemléltetésére.

A találmány szabadalmi bejelentését 1976. október 28-án tették közzé, ennek idén van az 50. évfordulója.

A Bűvös kocka az 1980-as évekre világsiker lett, és máig az egyik legismertebb magyar találmány.

A játék a térbeli gondolkodást, a figyelmet, a problémamegoldást és a kézügyességet is igénybe veszi.

Az első világbajnokságot 1982-ben Budapesten rendezték, 2026 októberére pedig 2,51 másodpercre javult az egyetlen kirakás világrekordja.

Érdekes fotógaléria rekorderekről, versenyekről, gyártásról, popkulturális jelenségről.

A Rubik-kocka története jóval többről szól egy színes játéknál. A magyar találmány generációkat köt össze: vannak, akik gyerekkoruk óta őriznek egy példányt a polcon, mások videókból tanulják a kirakási algoritmusokat, a legjobbak pedig néhány másodperc alatt oldják meg azt, amivel sokan órákig küzdenek. Az 1976-os szabadalmi bejelentés ötvenedik évfordulója remek alkalom arra, hogy felidézzük a kocka születését, világhódítását és azt is, miért érdemes ma is kézbe venni.

Anssi Vanhala finn aranyérmes versenyző a 2007. évi Rubik-kocka világbajnokság utolsó napján lábbal rakta ki a logikai játékot

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Ki volt Rubik Ernő, a világ egyik leghíresebb magyar feltalálója?

Rubik Ernő 1944. július 13-án született Budapesten. Édesapja, idősebb Rubik Ernő neves repülőgép-tervező volt, édesanyja, Szántó Magdolna pedig költő. A fiatal Rubik építészmérnöki diplomát szerzett, majd belsőépítészetet tanult, később az Iparművészeti Főiskolán oktatott.

1974-ben egy különleges szerkezeten kezdett dolgozni. Olyan tárgyat szeretett volna létrehozni, amelynek segítségével könnyebben szemléltetheti a térbeli mozgásokat. A kis elemekből álló, elforgatható kocka azonban hamar önálló életre kelt: kiderült, hogy nemcsak tanítani lehet vele, hanem rendkívül izgalmas logikai játék is.

A feltalálónak sem volt egyszerű dolga. Miután összekeverte a színeket, neki magának is hosszú időbe telt megtalálnia a megoldást. A kocka legnagyobb varázsa éppen ebben rejlik: első pillantásra egyszerűnek tűnik, de néhány mozdulattal elképesztően bonyolult feladvánnyá válik.