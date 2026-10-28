50 éves a Rubik-kocka? A magyar találmány, amely az egész világot megőrjítette – galéria

- A Rubik-kockát Rubik Ernő 1974-ben alkotta meg, eredetileg a térbeli mozgások szemléltetésére.
- A találmány szabadalmi bejelentését 1976. október 28-án tették közzé, ennek idén van az 50. évfordulója.
- A Bűvös kocka az 1980-as évekre világsiker lett, és máig az egyik legismertebb magyar találmány.
- A játék a térbeli gondolkodást, a figyelmet, a problémamegoldást és a kézügyességet is igénybe veszi.
- Az első világbajnokságot 1982-ben Budapesten rendezték, 2026 októberére pedig 2,51 másodpercre javult az egyetlen kirakás világrekordja.
- Érdekes fotógaléria rekorderekről, versenyekről, gyártásról, popkulturális jelenségről.
A Rubik-kocka története jóval többről szól egy színes játéknál. A magyar találmány generációkat köt össze: vannak, akik gyerekkoruk óta őriznek egy példányt a polcon, mások videókból tanulják a kirakási algoritmusokat, a legjobbak pedig néhány másodperc alatt oldják meg azt, amivel sokan órákig küzdenek. Az 1976-os szabadalmi bejelentés ötvenedik évfordulója remek alkalom arra, hogy felidézzük a kocka születését, világhódítását és azt is, miért érdemes ma is kézbe venni.
Ki volt Rubik Ernő, a világ egyik leghíresebb magyar feltalálója?
Rubik Ernő 1944. július 13-án született Budapesten. Édesapja, idősebb Rubik Ernő neves repülőgép-tervező volt, édesanyja, Szántó Magdolna pedig költő. A fiatal Rubik építészmérnöki diplomát szerzett, majd belsőépítészetet tanult, később az Iparművészeti Főiskolán oktatott.
1974-ben egy különleges szerkezeten kezdett dolgozni. Olyan tárgyat szeretett volna létrehozni, amelynek segítségével könnyebben szemléltetheti a térbeli mozgásokat. A kis elemekből álló, elforgatható kocka azonban hamar önálló életre kelt: kiderült, hogy nemcsak tanítani lehet vele, hanem rendkívül izgalmas logikai játék is.
A feltalálónak sem volt egyszerű dolga. Miután összekeverte a színeket, neki magának is hosszú időbe telt megtalálnia a megoldást. A kocka legnagyobb varázsa éppen ebben rejlik: első pillantásra egyszerűnek tűnik, de néhány mozdulattal elképesztően bonyolult feladvánnyá válik.
Rubik-kocka: egy magyar találmány, amelyért megőrült a világ
A találmány szabadalmi kérelmét 1975. január 30-án nyújtották be, és 1976. október 28-án tették közzé „Térbeli logikai játék” néven. Vagyis 2026-ban ennek a fontos mérföldkőnek az ötvenedik évfordulóját ünnepeljük.
A játékot Magyarországon 1977-től Bűvös kocka néven forgalmazták, de a nemzetközi áttörésre még várni kellett. A fordulatot az amerikai Ideal Toy Companyval kötött megállapodás hozta meg: 1980-ban már Rubik's Cube néven indult világhódító útjára.
A nyolcvanas években valóságos kockaláz söpört végig a világon. Gyerekek és felnőttek versengtek, ki tudja gyorsabban kirakni, megjelentek a megoldást tanító könyvek, és a színes játék a popkultúra állandó szereplőjévé vált. Az évtizedek során több százmillió példány fogyott belőle.
Mit fejleszt a Rubik-kocka? Ezért érdemes felnőttként is elővenni
A Rubik-kocka nem pusztán a türelmünket teszi próbára. A kirakása egyszerre többféle mentális képességet és kézmozgást igényel.
- Térlátás és vizuális gondolkodás: folyamatosan követnünk kell, hogyan változik az elemek helyzete a térben.
- Problémamegoldás és tervezés: a játék megtanít kisebb, egymásra épülő lépésekben gondolkodni.
- Figyelem és koncentráció: különösen a bonyolultabb helyzetekben fontos, hogy ne veszítsük el a megoldás fonalát.
- Memória és tanulás: a gyakorlott játékosok mozdulatsorokat, úgynevezett algoritmusokat sajátítanak el és alkalmaznak.
- Szem-kéz koordináció és kézügyesség: a gyors forgatásokhoz pontos ujjmozdulatokra van szükség.
- Kitartás: a kezdeti sikertelenség után is újra kell próbálkozni, és a fejlődés gyakorlással válik érzékelhetővé.
A kutatások szerint a kocka kirakása valóban összetett gondolkodási és mozgásos feladat. Fontos azonban, hogy ebből nem következik automatikusan az általános intelligencia növekedése vagy a demencia megelőzése: ilyen egészségügyi hatásokra nincs meggyőző bizonyíték. A játék elsősorban szórakoztató szellemi kihívás, amelyben egyre ügyesebbé válhatunk.
Rubik-kocka kirakás: több mint 43 trillió lehetőség – de csak egy a cél
A hagyományos, 3×3×3-as Rubik-kockának több mint 43 trillió, vagyis 43 milliószor millió lehetséges állása van. Ez szinte felfoghatatlan szám, különösen annak fényében, hogy a feladat látszólag csak annyi: mind a hat oldalon egy-egy színt kell kialakítani.
A kezdők általában rétegenként tanulják meg a megoldást, a haladók viszont egyre hatékonyabb módszereket és mozdulatsorokat használnak. A profi kockázók már a forgatás előtt megtervezik az első lépéseiket, majd villámgyors ujjmozdulatokkal hajtják végre a begyakorolt algoritmusokat.
A Rubik-kockából világbajnoki sport lett
Az első Rubik-kocka-világbajnokságot 1982-ben Budapesten rendezték meg. A győztes, az amerikai Minh Thai 22,95 másodperc alatt rakta ki a kockát. Ez akkor egészen rendkívüli teljesítménynek számított.
Ma már a speedcubing, vagyis a gyorsasági kockakirakás nemzetközi versenysport. A World Cube Association szervezésében és szabályai szerint világszerte rendeznek versenyeket, ahol nemcsak a klasszikus kockával mérik össze tudásukat a résztvevők. Léteznek nagyobb, 4×4×4-es és 5×5×5-ös kockák, egykezes és bekötött szemmel történő kirakások, valamint különleges formájú logikai játékok is.
Elképesztő Rubik-kocka világrekordok: már három másodperc sem kell hozzá
Az első Rubik-kocka-világbajnokságot 1982-ben Budapesten rendezték meg, ahol az amerikai Minh Thai 22,95 másodperces idővel győzött. Ami akkor világrekordnak számított, azt ma már elképesztő különbséggel múlják felül: 2026-ban a kínai Xuanyi Geng mindössze 2,51 másodperc alatt rakta ki a kockát. A gyorsasági kockázás fejlődését jól mutatja, hogy ami 1982-ben világbajnoki győzelmet ért, az ma már a legjobbak számára sokszorosan túlszárnyalható.
2026 októberében a klasszikus 3×3×3-as kocka hivatalos, egyetlen kirakásra vonatkozó világcsúcsa 2,51 másodperc, amelyet a kínai Xuanyi Geng ért el a Guangzhou Grand Open versenyen. A rekordok között külön tartják számon az egyetlen kirakás eredményét és az öt próbálkozásból számított átlagot, így a különböző teljesítmények nem keverendők össze. Sőt, tavaly egy robot is kirakta a Rubik-kockát, elképesztő, 0,103 másodperc alatt, Kapu Tibor pedig az űrben forgatta.
Nézd meg képeinken, hogyan lett egy egyszerű magyar találmányból világhírű játék, és milyen elképesztő teljesítményekre képesek a Rubik-kocka mesterei!
Íme egy elképesztő rekord videón:
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