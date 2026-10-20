Borneó vadonja testközelből: Sabahban vár a top 5 ikonikus állat

- Sabah a legrégebbi esőerdőkkel és a híres Borneó Top 5 (Borneo Big 5) ikonikus állatfajjal várja a látogatókat.
- A Sepilok Orangutan Rezervátum a veszélyeztetett emberszabásúak megmentésére és rehabilitációjára összpontosít.
- A Kinabatangan-folyó és a Labuk Bay páratlan lehetőséget nyújt a borneói törpeelefántok, a bordás krokodilok, illetve a nagyorrú majmok és orrszarvúmadarak megfigyelésére.
Sabah Malajzia egyik legizgalmasabb szövetségi állama, amely elsősorban gazdag növény- és állatvilágával vonzza a látogatókat. A terület a világ egyik legrégebbi esőerdőjéről és annak páratlan élőlényeiről nevezetes. A vadvilág iránt érdeklődők számára a régió legfőbb vonzerejét az úgynevezett Borneo Big 5, azaz a Borneó Top 5 állatfaj megfigyelése jelenti. Ez a lista Borneó legizgalmasabb állatfajait, az orangutánt, a borneói törpeelefántot, a bordás krokodilt, a nagyorrú majmot és az orrszarvúmadarat foglalja magában. A védett rezervátumok infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy biztonságos módon figyelhessük meg ezeket az állatokat természetes élőhelyükön.
Miért érdemes Sabah területére utazni a vadvilág szerelmeseinek?
A válasz egyszerű: kevés olyan hely létezik a Földön, ahol ilyen kis területen ennyi ritka és veszélyeztetett fajjal találkozhatunk. A természetvédelmi törekvéseknek köszönhetően a látogatók kézzelfogható közelségből tanulmányozhatják az esőerdő lakóit.
Fajmegőrzés a Sepilok Orangutan Rezervátumban
A vadvilági túrák egyik legfontosabb állomása a Sandakantól félórás autóútra található Sepilok Orangutan Rezervátum. Az 1964-ben alapított központ fő feladata az elárvult vagy sérült orangutánok megmentése, rehabilitációja és a vadonba történő visszaszoktatása.
A látogatói platformokról nyomon követhetjük a napi etetéseket, amikor a fiatalabb és a már félig vadon élő egyedek megjelennek a fák lombkoronájában. A rezervátum területén működő szabadtéri bölcsőde ablakain keresztül az egészen fiatal orangutánok mozgását is megfigyelhetjük.
Folyami szafarik a Kinabatangan mentén és a Labuk Bay
A Borneó Top 5 legtöbb képviselőjének felkutatásához a Kinabatangan-folyó vidéke nyújtja a legkedvezőbb feltételeket. A 560 kilométer hosszú folyó alsó szakasza mentén elterülő ártéri mangroveerdők rendkívül sűrű állatpopulációnak adnak otthont.
A motorcsónakos kirándulások során a vízen csendben haladva tekinthetjük meg a part menti fákon pihenő nagyorrú majmokat, a vízben leselkedő bordás krokodilokat és a lombkorona felett átrepülő orrszarvúmadarakat. Ha szerencsénk van, a folyóparton vonuló borneói törpeelefántok közül is megpillanthatunk egy-két egyedet.
A nagyorrú majmok közelebbi megfigyelésére a Labuk Bay Proboscis Monkey Sanctuary kínál kiváló lehetőséget. Ez a mangroveerdőkkel körülvett apócska védett terület - amelyet egy olajpálma ültetvény szélén hagytak meg - kifejezetten a jellegzetes orrú majomfaj védelmére jött létre.
A kijelölt etetőplatformoknál a látogatók közvetlen közelről láthatják ezeket a különleges emlősöket. A Labuk Bay területén ma a nagyorrú majmok mellett gyakran feltűnnek a fákon pihenő vagy repülő orrszarvúmadarak is (amelyeket szintén rendszeres etetésekkel szoktattak ide), így a látogatás során két ikonikus fajt is megfigyelhetünk egyetlen helyszínen.
Nézd meg a videót is Sabah csodájáról: