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Malajzia

Borneó vadonja testközelből: Sabahban vár a top 5 ikonikus állat

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Ha a világ legidősebb trópusi esőerdőinek mélyére és a ritka vadvilág birodalmába vágyunk, Borneó szigete az egyik legmegkapóbb úti cél. A malajziai Sabah állam elsősorban páratlan természetvédelmi területeivel és különleges élővilágával nyűgözi le a látogatókat.
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Malajziaborneói orángutánelefántBorneó
  • Sabah a legrégebbi esőerdőkkel és a híres Borneó Top 5 (Borneo Big 5) ikonikus állatfajjal várja a látogatókat.
  • A Sepilok Orangutan Rezervátum a veszélyeztetett emberszabásúak megmentésére és rehabilitációjára összpontosít.
  • A Kinabatangan-folyó és a Labuk Bay páratlan lehetőséget nyújt a borneói törpeelefántok, a bordás krokodilok, illetve a nagyorrú majmok és orrszarvúmadarak megfigyelésére.

Sabah Malajzia egyik legizgalmasabb szövetségi állama, amely elsősorban gazdag növény- és állatvilágával vonzza a látogatókat. A terület a világ egyik legrégebbi esőerdőjéről és annak páratlan élőlényeiről nevezetes. A vadvilág iránt érdeklődők számára a régió legfőbb vonzerejét az úgynevezett Borneo Big 5, azaz a Borneó Top 5 állatfaj megfigyelése jelenti. Ez a lista Borneó legizgalmasabb állatfajait, az orangutánt, a borneói törpeelefántot, a bordás krokodilt, a nagyorrú majmot és az orrszarvúmadarat foglalja magában. A védett rezervátumok infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy biztonságos módon figyelhessük meg ezeket az állatokat természetes élőhelyükön.

Sabah állam legfontosabb folyója, a Kinabatangan, és egy mellette épült dzsungel hotel.
Sabah állam legnagyobb folyója a Kinabatangan, amely a Borneo Top 5 állatfajainak legjobb megfigyelőhelye. 
Fotó: Etédi Alexa

Miért érdemes Sabah területére utazni a vadvilág szerelmeseinek?

A válasz egyszerű: kevés olyan hely létezik a Földön, ahol ilyen kis területen ennyi ritka és veszélyeztetett fajjal találkozhatunk. A természetvédelmi törekvéseknek köszönhetően a látogatók kézzelfogható közelségből tanulmányozhatják az esőerdő lakóit.

Fajmegőrzés a Sepilok Orangutan Rezervátumban

A vadvilági túrák egyik legfontosabb állomása a Sandakantól félórás autóútra található Sepilok Orangutan Rezervátum. Az 1964-ben alapított központ fő feladata az elárvult vagy sérült orangutánok megmentése, rehabilitációja és a vadonba történő visszaszoktatása.

A látogatói platformokról nyomon követhetjük a napi etetéseket, amikor a fiatalabb és a már félig vadon élő egyedek megjelennek a fák lombkoronájában. A rezervátum területén működő szabadtéri bölcsőde ablakain keresztül az egészen fiatal orangutánok mozgását is megfigyelhetjük.

Folyami szafarik a Kinabatangan mentén és a Labuk Bay

A Borneó Top 5 legtöbb képviselőjének felkutatásához a Kinabatangan-folyó vidéke nyújtja a legkedvezőbb feltételeket. A 560 kilométer hosszú folyó alsó szakasza mentén elterülő ártéri mangroveerdők rendkívül sűrű állatpopulációnak adnak otthont.

A motorcsónakos kirándulások során a vízen csendben haladva tekinthetjük meg a part menti fákon pihenő nagyorrú majmokat, a vízben leselkedő bordás krokodilokat és a lombkorona felett átrepülő orrszarvúmadarakat. Ha szerencsénk van, a folyóparton vonuló borneói törpeelefántok közül is megpillanthatunk egy-két egyedet.

A nagyorrú majmok közelebbi megfigyelésére a Labuk Bay Proboscis Monkey Sanctuary kínál kiváló lehetőséget. Ez a mangroveerdőkkel körülvett apócska védett terület - amelyet egy olajpálma ültetvény szélén hagytak meg - kifejezetten a jellegzetes orrú majomfaj védelmére jött létre.

A kijelölt etetőplatformoknál a látogatók közvetlen közelről láthatják ezeket a különleges emlősöket. A Labuk Bay területén ma a nagyorrú majmok mellett gyakran feltűnnek a fákon pihenő vagy repülő orrszarvúmadarak is (amelyeket szintén rendszeres etetésekkel szoktattak ide), így a látogatás során két ikonikus fajt is megfigyelhetünk egyetlen helyszínen.

Orrszarvúmadarak a Labuk Bay rezervátumban.
Ritka szerencse a törpeelefántot megpillanatni a folyó menti bozótosban.
Nagyorrú majmok a Labuk Bay Proboscis Monkey Sanctuary területén.
Orrszarvúmadár a Labuk Bay rezervátumban.
Orangután a Sepilok Orangután Rezervátumban.
Ritka szerencs, amikor egymástól külön két különböző elefánt is feltűnik ugyanazon az úton.
Lemúr a Labuk Bay Proboscis Monkey Sanctuary területén.
Orangután a Sepilok Orangután Rezervátumban, ahol fajtamegőrzés folyik.
A bordás krokodilok miatt szigorúan tilos a csónak mellett a vízbe tenni a kezet.
A Kinabatangan-folyó Sabah egyik legizgalmasabb természeti kalandját kínálja.
Galéria: A Borneó Top 5 nyomában
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Orrszarvúmadark a Labuk Bay rezervátumban.

Nézd meg a videót is Sabah csodájáról:

 

 

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