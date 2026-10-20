Borneó vadonja testközelből: Sabahban vár a top 5 ikonikus állat

Sabah a legrégebbi esőerdőkkel és a híres Borneó Top 5 (Borneo Big 5) ikonikus állatfajjal várja a látogatókat.

A Sepilok Orangutan Rezervátum a veszélyeztetett emberszabásúak megmentésére és rehabilitációjára összpontosít.

A Kinabatangan-folyó és a Labuk Bay páratlan lehetőséget nyújt a borneói törpeelefántok, a bordás krokodilok, illetve a nagyorrú majmok és orrszarvúmadarak megfigyelésére.

Sabah Malajzia egyik legizgalmasabb szövetségi állama, amely elsősorban gazdag növény- és állatvilágával vonzza a látogatókat. A terület a világ egyik legrégebbi esőerdőjéről és annak páratlan élőlényeiről nevezetes. A vadvilág iránt érdeklődők számára a régió legfőbb vonzerejét az úgynevezett Borneo Big 5, azaz a Borneó Top 5 állatfaj megfigyelése jelenti. Ez a lista Borneó legizgalmasabb állatfajait, az orangutánt, a borneói törpeelefántot, a bordás krokodilt, a nagyorrú majmot és az orrszarvúmadarat foglalja magában. A védett rezervátumok infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy biztonságos módon figyelhessük meg ezeket az állatokat természetes élőhelyükön.

Sabah állam legnagyobb folyója a Kinabatangan, amely a Borneo Top 5 állatfajainak legjobb megfigyelőhelye.

Fotó: Etédi Alexa

Miért érdemes Sabah területére utazni a vadvilág szerelmeseinek?

A válasz egyszerű: kevés olyan hely létezik a Földön, ahol ilyen kis területen ennyi ritka és veszélyeztetett fajjal találkozhatunk. A természetvédelmi törekvéseknek köszönhetően a látogatók kézzelfogható közelségből tanulmányozhatják az esőerdő lakóit.

Fajmegőrzés a Sepilok Orangutan Rezervátumban

A vadvilági túrák egyik legfontosabb állomása a Sandakantól félórás autóútra található Sepilok Orangutan Rezervátum. Az 1964-ben alapított központ fő feladata az elárvult vagy sérült orangutánok megmentése, rehabilitációja és a vadonba történő visszaszoktatása.

A látogatói platformokról nyomon követhetjük a napi etetéseket, amikor a fiatalabb és a már félig vadon élő egyedek megjelennek a fák lombkoronájában. A rezervátum területén működő szabadtéri bölcsőde ablakain keresztül az egészen fiatal orangutánok mozgását is megfigyelhetjük.

Folyami szafarik a Kinabatangan mentén és a Labuk Bay

A Borneó Top 5 legtöbb képviselőjének felkutatásához a Kinabatangan-folyó vidéke nyújtja a legkedvezőbb feltételeket. A 560 kilométer hosszú folyó alsó szakasza mentén elterülő ártéri mangroveerdők rendkívül sűrű állatpopulációnak adnak otthont.