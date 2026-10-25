Így lett a spenót a NASA titkos űrfegyvere

A spenót a világűrben is sikert arat: a mikrogravitációban meglepő sajátosságokat mutat a növekedése.

Antioxidánsai és értékes tápanyagai a hosszú űrutazások során kifejezetten hasznosak a szervezet számára.

A Mars talaja komoly kihívás elé állíthatja a termesztését.

A világűrben szolgálatot teljesítő asztronauták már hosszú évtizedek óta fogyasztanak spenótot a fedélzeten. Kezdetben a dehidratált, vákuumcsomagolt formáját tették meleg vízzel fogyaszthatóvá, később már krémspenótként is fogyasztották.

Lehetséges, hogy néhány éven belül űrfarmra kerül a spenót Forrás: 123RF

Spenót: a zöldség, amelyben a NASA kutatói komoly lehetőséget látnak

A NASA kutatói remek lehetőségeket láttak a spenótban, amikor a hosszú távú űrutazások kihívásaira kerestek megoldást. Az egyik legégetőbb problémát az űrhajósokat érő kozmikus sugárzás jelenti, ám a legújabb orvosi vizsgálatok szerint a spenótban, a céklában és a paradicsomban található erős antioxidánsok képesek lehetnek megvédeni az űrhajósok szív- és érrendszerét a pusztító sugárzás káros hatásaitól.

Amikor a Nemzetközi Űrállomáson működő Veggie projekt keretében elkezdtek kísérletezni a növénytermesztéssel, lenyűgöző felfedezést tettek: a spenót a mikrogravitációban körülbelül 40 százalékkal gyorsabban növekedett, mint földi körülmények között.

Mivel a súlytalanságban a gyökereknek nem kell a gravitáció ellen küzdeniük és lefelé törekedniük, a növény minden energiáját a levelek növesztésére tudja fordítani. A spenót tehát a tudomány egyik legfontosabb zöldsége, amely rendkívüli tápanyagtartalmával, gyors növekedésével és különleges kémiai tulajdonságaival aktívan segíti az emberiséget a világűr meghódításában.

Fogyasztásától sokakat a rossz menzai emlékek tartanak vissza Forrás: 123RF

Ebben rejlik a spenót szuperereje

Spenótot fogyasztani tiszta haszon, ráadásul ősszel épp szezonja van. Gazdag vitaminokban, ásványi anyagokban és antioxidánsokban, miközben a kalóriatartalma elhanyagolható.

Bizonyítottan védi a szemet a napfény káros sugaraitól, hiszen többek között gazdag luteinben.

A spenót fogyasztása csökkenti a szürkehályog kialakulásának kockázatát.

Segít tágítani az ereket, ami javítja a vérkeringést és csökkenti a vérnyomást.

Gazdag K-vitaminban, amely elengedhetetlen a kalcium beépüléséhez a csontokba, így segít megelőzni a csontritkulást.

Ha rossz az emésztésed, csak egyél egy kis lisztmentes spenótfőzeléket. Magas rost- és víztartalma támogatja az egészséges bélmozgást és megelőzi a székrekedést.

A spenót űrbéli sikertörténete azonban megtorpan, ha a Mars felszínéről van szó. A NASA marsi talajszimulációval végzett kísérletei során kiderült, hogy míg a paradicsom, a retek és a borsó meglepően jól alkalmazkodik a vörös bolygó kémiai összetételéhez, a spenót kifejezetten rosszul reagált a marsi talajra, és szinte azonnal elpusztult. Ez azt jelenti, hogy az első marsi kolóniák önellátó üvegházaiból valószínűleg hiányozni fog ez a zöldség.

Az elmaradhatatlan spenótfőzelék receptje:

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