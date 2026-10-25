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zöldség

Így lett a spenót a NASA titkos űrfegyvere

37 perce
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A zöldség és az űrkutatás valódi kapcsolata még a sci-fi történeteknél is izgalmasabb. Jóllehet, a spenót csak egy egyszerű alapanyag az űrhajósok étrendjében, mégis a modern űrbiológiai kutatások egyik legfontosabb szereplője.
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zöldségéletmódspenótkrémlevesNASAűrprogramspenót
  • A spenót a világűrben is sikert arat: a mikrogravitációban meglepő sajátosságokat mutat a növekedése.
  • Antioxidánsai és értékes tápanyagai a hosszú űrutazások során kifejezetten hasznosak a szervezet számára. 
  • A Mars talaja komoly kihívás elé állíthatja a termesztését.

A világűrben szolgálatot teljesítő asztronauták már hosszú évtizedek óta fogyasztanak spenótot a fedélzeten. Kezdetben a dehidratált, vákuumcsomagolt formáját tették meleg vízzel fogyaszthatóvá, később már krémspenótként is fogyasztották.

Spenót és talajvizsgálat az űrben, kémcsővel
Lehetséges, hogy néhány éven belül űrfarmra kerül a spenót Forrás: 123RF

Spenót: a zöldség, amelyben a NASA kutatói komoly lehetőséget látnak

A NASA kutatói remek lehetőségeket láttak a spenótban, amikor a hosszú távú űrutazások kihívásaira kerestek megoldást. Az egyik legégetőbb problémát az űrhajósokat érő kozmikus sugárzás jelenti, ám a legújabb orvosi vizsgálatok szerint a spenótban, a céklában és a paradicsomban található erős antioxidánsok képesek lehetnek megvédeni az űrhajósok szív- és érrendszerét a pusztító sugárzás káros hatásaitól.

Amikor a Nemzetközi Űrállomáson működő Veggie projekt keretében elkezdtek kísérletezni a növénytermesztéssel, lenyűgöző felfedezést tettek: a spenót a mikrogravitációban körülbelül 40 százalékkal gyorsabban növekedett, mint földi körülmények között. 

Mivel a súlytalanságban a gyökereknek nem kell a gravitáció ellen küzdeniük és lefelé törekedniük, a növény minden energiáját a levelek növesztésére tudja fordítani. A spenót tehát a tudomány egyik legfontosabb zöldsége, amely rendkívüli tápanyagtartalmával, gyors növekedésével és különleges kémiai tulajdonságaival aktívan segíti az emberiséget a világűr meghódításában.

Bébispenót aprítása egy konyhapulton
Fogyasztásától sokakat a rossz menzai emlékek tartanak vissza Forrás: 123RF

Ebben rejlik a spenót szuperereje

Spenótot fogyasztani tiszta haszon, ráadásul ősszel épp szezonja van. Gazdag vitaminokban, ásványi anyagokban és antioxidánsokban, miközben a kalóriatartalma elhanyagolható.

  • Bizonyítottan védi a szemet a napfény káros sugaraitól, hiszen többek között gazdag luteinben.
  • A spenót fogyasztása csökkenti a szürkehályog kialakulásának kockázatát.
  • Segít tágítani az ereket, ami javítja a vérkeringést és csökkenti a vérnyomást.
  • Gazdag K-vitaminban, amely elengedhetetlen a kalcium beépüléséhez a csontokba, így segít megelőzni a csontritkulást.
  • Ha rossz az emésztésed, csak egyél egy kis lisztmentes spenótfőzeléket. Magas rost- és víztartalma támogatja az egészséges bélmozgást és megelőzi a székrekedést.

A spenót űrbéli sikertörténete azonban megtorpan, ha a Mars felszínéről van szó. A NASA marsi talajszimulációval végzett kísérletei során kiderült, hogy míg a paradicsom, a retek és a borsó meglepően jól alkalmazkodik a vörös bolygó kémiai összetételéhez, a spenót kifejezetten rosszul reagált a marsi talajra, és szinte azonnal elpusztult. Ez azt jelenti, hogy az első marsi kolóniák önellátó üvegházaiból valószínűleg hiányozni fog ez a zöldség.

Az elmaradhatatlan spenótfőzelék receptje:

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