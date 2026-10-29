Nem csak az Országházat köszönhetjük neki: Steindl Imre lenyűgöző épületei – galéria

Steindl Imre születésének 187. évfordulójára emlékezünk.

Az Országház mellett templomokat és egyetemi épületeket is tervezett és restaurált.

Galériánkban főbb munkáit mutatjuk be.

Steindl Imre 1839. október 29-én született Pesten, így idén születésének 187. évfordulójára emlékezünk. Nevét elsősorban az Országház tervezőjeként ismerjük, pedig középületek, templomok és műemléki helyreállítások is kötődnek hozzá. Bécsben Friedrich Schmidt tanítványa volt, akitől a középkori építészet iránti érdeklődését is magával hozta. Hazatérése után évtizedeken át tanított a Műegyetemen. Tanítványaival műemlékeket mért fel, a közös munkát több száz rajz örökítette meg.

Steindl Imre 1839. október 29-én született Pesten.

Fotó: wikipedia

Milyen építészeti csodákat tervezett Steindl Imre?

Budapesti sétánkat érdemes a Váci utcai Új Városházánál kezdenünk. Steindl eredetileg gótikus épületet tervezett, ám a főváros kérésére már az építkezés közben neoreneszánsz stílusúra dolgozta át az elképzelését. A változtatás miatt a munkát sem kellett leállítani.

Az ő tervei alapján készültek az Állatorvosi Főiskola vöröstéglás, terrakottával díszített pavilonjai és a Műegyetem Múzeum körúti épülete is. A Rózsák terén álló Árpád-házi Szent Erzsébet-plébániatemplomon viszont a hozzá különösen közel álló neogótikus formákat figyelhetjük meg. Pályájának fontos részét jelentette a restaurálás: dolgozott az erdélyi Vajdahunyad várán és a kassai Szent Erzsébet-dóm helyreállításán is.

A szegedi alsóvárosi Szent Ferenc-templom felújítása is Steindl Imre nevéhez fűződik.

Fotó: wikipedia

Az Országház lett élete fő műve

Az új parlament tervpályázatán Steindl Imre megosztott első díjat kapott, majd őt bízták meg a végleges tervek elkészítésével. Az építkezés 1885-ben indult, és hátralévő pályáját jórészt a hatalmas feladat töltötte ki. A gótikus formákhoz magyar növényi motívumokat társított a díszítésben.

Fő művének felavatását már nem érhette meg: 1902. augusztus 31-én meghalt, a részletmunkák pedig 1904-ig tartottak. Galériánkban az Országház mellett további munkáit is megnézheted: érdemes a homlokzatok apró díszeinél is elidőznöd.