Miért ragaszkodunk ahhoz, aki bánt? A Stockholm-szindróma rejtélye a párkapcsolatokban

- A Stockholm-szindróma egy tudattalan túlélési reakció, amely során az áldozat érzelmileg kötődni kezd a bántalmazójához.
- A bántalmazó kapcsolatokban nem a folyamatos kegyetlenség, hanem a váratlanul érkező apró kedvességek hozzák létre a traumás kötődést.
- A segítség elutasítása és az elszigetelődés az állapot jellemző tünete, a felépüléshez szakember támogatására van szükség.
Az emberi lélek védekezőmechanizmusai néha egészen meglepő reakciókat váltanak ki a szélsőséges vagy tartósan feszült élethelyzetekben. A Stockholm-szindróma egy olyan pszichológiai jelenség, amelynek során az áldozat érzelmileg kötődni kezd a bántalmazójához vagy fogvatartójához. Bár a köznyelvben gyakran irracionális állapotként gondolunk rá, a szakemberek szerint az alapját adó lelki folyamatok sokkal általánosabbak, mint hinnénk. A megfelelési vágy, a biztonságra törekvés és a túlélési ösztön ugyanis mindannyiunkban jelen van, így megfelelő körülmények között – tartós kiszolgáltatottság és elszigeteltség hatására – szinte bárkinél kialakulhat ez a fajta kötődés.
Mi az a Stockholm-szindróma, és honnan ered az elnevezése?
Az elnevezés egy 1973 augusztusában történt svédországi eseményhez köthető. Egy stockholmi bankrablás során a fegyveres elkövető hat napon át tartott fogságban négy alkalmazottat. A túszok ahelyett, hogy gyűlöletet vagy félelmet éreztek volna a túszejtő iránt, szimpatizálni kezdtek vele, sőt, a kimentésükre érkező rendőröket tekintették igazi fenyegetésnek. A kiszabadulásuk után védték a férfit, és még a jogi védelmének költségeire is gyűjtést szerveztek.
A Stockholm-szindróma fogalma a pszichológiában azóta kiterjedt a családon belüli erőszak és a bántalmazó párkapcsolatok dinamikájára is. Dr. Joseph M. Carver pszichológus ismert tanulmányában (Love and Stockholm Syndrome: The Psychology of Loving an Abuser, 2007.) pontosan összefoglalta a jelenség gyökerét:
A Stockholm-szindróma nem a gyengeség jele, hanem egy automatikus, tudattalan túlélési stratégia. A fenyegetettség és a teljes kiszolgáltatottság állapotában az áldozat agya a bántalmazóval való azonosulásban látja az egyetlen esélyt a megmaradásra. Amikor a védelem és a veszély ugyanattól a személytől származik, a kötődés a túlélés zálogává válik.”
Hogyan működik a Stockholm-szindróma párkapcsolatban?
Egy abuzív viszonyban a bántalmazó folyamatosan aláássa a társa önbecsülését, és igyekszik őt elszigetelni a külvilágtól. Mivel a bántalmazott fél elveszíti a kapcsolódást a barátokkal és a családdal, az agresszor marad az egyetlen referenciaforrás az életében.
Ebben a környezetben a Stockholm-szindróma nárcisztikus vagy erőszakos partner mellett kifejezetten gyakran jelenik meg. A bántalmazók ritkán kegyetlenek a nap minden percében: a feszültséggel teli időszakokat és a dühkitöréseket váratlanul felbukkanó apró kedvességek, bocsánatkérések követik. Carver professzor rávilágít arra, miért épp ez a hullámvasút láncolja le a feleket:
A bántalmazó kapcsolatokban nem a folyamatos kegyetlenség láncolja le az áldozatot, hanem a váratlanul felbukkanó apró kedvességek. A fenyegetések árnyékában kapott legkisebb humánus gesztus is óriásira nő az áldozat szemében, és reményt ébreszt benne. Ez a szélsőséges hullámvasút hozza létre azt a pusztító traumás kötődést, amelyből szinte lehetetlen egyedül kilépni.”
A Stockholm szindróma tünetei közé tartozik a bántalmazó tetteinek folyamatos mentegetése, a megmentő szándékkal érkező külső segítség elutasítása, a bántalmazó iránti túlzott empátia, valamint az önvád. Az érintett elhiszi, hogy maga tehet a kapott bántásokról, és retteg az ismeretlen újtól, ezért inkább a kiszámítható, bár gyötrő jelenben marad.
Felismerés és a Stockholm-szindróma kezelése
A helyzet felismerését sokan egy egyszerű Stockholm-szindróma teszt segítségével próbálják meg elindítani, ám a pontos diagnózishoz és a feldolgozáshoz szakértői támogatásra van szükség.
Mivel az áldozatok hitrendszere a tartós elszigeteltség miatt teljesen torzul, a Stockholm-szindróma kezelése elsősorban szakképzett pszichológus vagy terapeuta bevonásával történhet meg.
A felépülés első lépése a biztonságos környezet megteremtése és a külvilággal való kapcsolatok újraépítése. A terápia során az érintettek fokozatosan megértik, hogy az átélt ragaszkodás a tudattalan túlélési stratégiájuk része volt, és idővel képessé válnak arra, hogy lebontsák a bántalmazó által felépített hamis valóságot.
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