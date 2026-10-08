Miért ragaszkodunk ahhoz, aki bánt? A Stockholm-szindróma rejtélye a párkapcsolatokban

A Stockholm-szindróma egy tudattalan túlélési reakció, amely során az áldozat érzelmileg kötődni kezd a bántalmazójához.

A bántalmazó kapcsolatokban nem a folyamatos kegyetlenség, hanem a váratlanul érkező apró kedvességek hozzák létre a traumás kötődést.

A segítség elutasítása és az elszigetelődés az állapot jellemző tünete, a felépüléshez szakember támogatására van szükség.

Az emberi lélek védekezőmechanizmusai néha egészen meglepő reakciókat váltanak ki a szélsőséges vagy tartósan feszült élethelyzetekben. A Stockholm-szindróma egy olyan pszichológiai jelenség, amelynek során az áldozat érzelmileg kötődni kezd a bántalmazójához vagy fogvatartójához. Bár a köznyelvben gyakran irracionális állapotként gondolunk rá, a szakemberek szerint az alapját adó lelki folyamatok sokkal általánosabbak, mint hinnénk. A megfelelési vágy, a biztonságra törekvés és a túlélési ösztön ugyanis mindannyiunkban jelen van, így megfelelő körülmények között – tartós kiszolgáltatottság és elszigeteltség hatására – szinte bárkinél kialakulhat ez a fajta kötődés.

A Stockholm-szindróma a hétköznapi életben is jelen van. Elmondjuk, miért nehéz szabadulni az ilyen kapcsolatokból.

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Mi az a Stockholm-szindróma, és honnan ered az elnevezése?

Az elnevezés egy 1973 augusztusában történt svédországi eseményhez köthető. Egy stockholmi bankrablás során a fegyveres elkövető hat napon át tartott fogságban négy alkalmazottat. A túszok ahelyett, hogy gyűlöletet vagy félelmet éreztek volna a túszejtő iránt, szimpatizálni kezdtek vele, sőt, a kimentésükre érkező rendőröket tekintették igazi fenyegetésnek. A kiszabadulásuk után védték a férfit, és még a jogi védelmének költségeire is gyűjtést szerveztek.

A stockholmi banképület, ahol a hirhedt eset 1973-ban lezajlott.

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A Stockholm-szindróma fogalma a pszichológiában azóta kiterjedt a családon belüli erőszak és a bántalmazó párkapcsolatok dinamikájára is. Dr. Joseph M. Carver pszichológus ismert tanulmányában (Love and Stockholm Syndrome: The Psychology of Loving an Abuser, 2007.) pontosan összefoglalta a jelenség gyökerét:

A Stockholm-szindróma nem a gyengeség jele, hanem egy automatikus, tudattalan túlélési stratégia. A fenyegetettség és a teljes kiszolgáltatottság állapotában az áldozat agya a bántalmazóval való azonosulásban látja az egyetlen esélyt a megmaradásra. Amikor a védelem és a veszély ugyanattól a személytől származik, a kötődés a túlélés zálogává válik.”

Hogyan működik a Stockholm-szindróma párkapcsolatban?

Egy abuzív viszonyban a bántalmazó folyamatosan aláássa a társa önbecsülését, és igyekszik őt elszigetelni a külvilágtól. Mivel a bántalmazott fél elveszíti a kapcsolódást a barátokkal és a családdal, az agresszor marad az egyetlen referenciaforrás az életében.