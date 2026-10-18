„Nem tudom, hogy kell!” – Így manipulálhat a párod anélkül, hogy észrevennéd

Kimossa a szennyest, de csak, ha szólunk, hogy tele a kosár. A ruhákat viszont már nem szedi le, mivel „a hajtogatás nekünk úgyis jobban megy”, ráadásul azt se tudja, mi hova való a szekrényben. Elmegy bevásárolni is, ha figyelmeztetjük, hogy elfogyott a tej, és századjára is elmondjuk, melyiket ihatja meg a gyerek. Meddig kell elnéznünk a szándékos hozzá nem értést, és hogyan szállhatunk szembe vele?

Stratégiai inkompetencia a párkapcsolatban: így ismerheted fel a szándékos felelősséghárítást

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Stratégiai inkompetencia a párkapcsolatban: így ismerheted fel a szándékos felelősséghárítást

Figyelmetlenség vagy csak egy kibúvó?

Stratégiai inkompetenciáról akkor beszélünk, amikor valaki a hozzá nem értésére hivatkozva rendszeresen elkerül bizonyos feladatokat, amelyek így a párjára hárulnak.

– Ez megjelenhet színlelt ügyetlenségben, a nehézségek eltúlzásában vagy abban, hogy az illető újra és újra olyan hiányosan végez el valamit, hogy a másik végül átveszi tőle – magyarázza Beros Loretta pszichológus. Nem egy-egy elszigetelt esetről van szó, hanem visszatérő mintázatokról, amikor ugyanazok a feladatok végül mindig a mi listánkon landolnak, miközben a másik nem tesz érdemi erőfeszítést a tanulásra, és a hibái kijavítását is a párjától várja.

– A valódi gyakorlatlanság megkülönböztetésében a fejlődésre való törekvés fontos támpont, ugyanakkor a képességeket és az aktuális terhelhetőséget is figyelembe kell vennünk, ha szeretnénk megbizonyosodni arról, hogy szándékos befolyásolásról van-e szó. Lehet tudatos manipuláció. Ha valaki szándékosan teljesít rosszul, hogy legközelebb már ne várják el tőle az adott feladatot. A tudatosság azonban nem állapítható meg pusztán a végeredményből. Egy berögzült felelősséghárító működés úgy is fennmaradhat, hogy az illető kevéssé lát rá a mintára és annak hatására. Ettől még szükséges foglalkoznia vele – mondja a szakértő, majd hozzáteszi, a viselkedés hátterében családi minták is állhatnak. Aki azt látta, hogy a háztartás működtetése automatikusan az egyik szülő dolga, könnyen természetesnek tekintheti ezt a saját kapcsolatában is. Ez magyarázat lehet a helyzet kialakulására, de a közös felelősségek újragondolása felnőttként mindkét fél feladata.