„Nem tudom, hogy kell!” – Így manipulálhat a párod anélkül, hogy észrevennéd

Kimossa a szennyest, de csak, ha szólunk, hogy tele a kosár. A ruhákat viszont már nem szedi le, mivel „a hajtogatás nekünk úgyis jobban megy”, ráadásul azt se tudja, mi hova való a szekrényben. Elmegy bevásárolni is, ha figyelmeztetjük, hogy elfogyott a tej, és századjára is elmondjuk, melyiket ihatja meg a gyerek. Meddig kell elnéznünk a szándékos hozzá nem értést, és hogyan szállhatunk szembe vele?
Stratégiai inkompetencia a párkapcsolatban: így ismerheted fel a szándékos felelősséghárítást
Figyelmetlenség vagy csak egy kibúvó?
Stratégiai inkompetenciáról akkor beszélünk, amikor valaki a hozzá nem értésére hivatkozva rendszeresen elkerül bizonyos feladatokat, amelyek így a párjára hárulnak.
– Ez megjelenhet színlelt ügyetlenségben, a nehézségek eltúlzásában vagy abban, hogy az illető újra és újra olyan hiányosan végez el valamit, hogy a másik végül átveszi tőle – magyarázza Beros Loretta pszichológus. Nem egy-egy elszigetelt esetről van szó, hanem visszatérő mintázatokról, amikor ugyanazok a feladatok végül mindig a mi listánkon landolnak, miközben a másik nem tesz érdemi erőfeszítést a tanulásra, és a hibái kijavítását is a párjától várja.
– A valódi gyakorlatlanság megkülönböztetésében a fejlődésre való törekvés fontos támpont, ugyanakkor a képességeket és az aktuális terhelhetőséget is figyelembe kell vennünk, ha szeretnénk megbizonyosodni arról, hogy szándékos befolyásolásról van-e szó. Lehet tudatos manipuláció. Ha valaki szándékosan teljesít rosszul, hogy legközelebb már ne várják el tőle az adott feladatot. A tudatosság azonban nem állapítható meg pusztán a végeredményből. Egy berögzült felelősséghárító működés úgy is fennmaradhat, hogy az illető kevéssé lát rá a mintára és annak hatására. Ettől még szükséges foglalkoznia vele – mondja a szakértő, majd hozzáteszi, a viselkedés hátterében családi minták is állhatnak. Aki azt látta, hogy a háztartás működtetése automatikusan az egyik szülő dolga, könnyen természetesnek tekintheti ezt a saját kapcsolatában is. Ez magyarázat lehet a helyzet kialakulására, de a közös felelősségek újragondolása felnőttként mindkét fél feladata.
Rejtett teher borítja fel az egyensúlyt
Bár a problematika hétköznapi vitákban jelenik meg, a rendszeres feladatáthárítás hosszú távon a kapcsolat alapjait is kikezdheti.
– A túlterhelt félben felhalmozódhat a harag és az igazságtalanság érzése, különösen akkor, ha többször jelezte a problémát, mégsem tapasztal változást. A bizalomhoz hozzátartozik az a hétköznapi bizonyosság is, hogy számíthatunk a párunkra, betartja a megállapodásainkat, és komolyan veszi a szükségleteinket. Az ismétlődő felelősséghárítás ezt a bizonyosságot gyengítheti – figyelmeztet a pszichológus.
A közös feladatoknak ráadásul van egy kevésbé látható része is: a szervezőmunka. A figyelem, hogy észrevesszük, mire van szükség, utánanézünk a lehetőségeknek, megszervezzük a teendőinket és ellenőrzünk.
– Ha valaki csak felszólításra végez el egy-egy részfeladatot, a szervezés felelőssége továbbra is a párjára hárul. Így az egyik fél akkor is dolgozik fejben, amikor kívülről úgy tűnik, hogy éppen pihen. Egy kisgyermekes anyákat vizsgáló kutatásban a nagyobb kognitív háztartási teher magasabb stresszel, kiégéssel és rosszabb kapcsolati működéssel járt együtt – árulja el Beros Loretta. A szakember szerint megvan a veszélye annak, hogy egy olyan szereposztás alakul ki, amelyben az egyik fél folyamatosan emlékeztet, ellenőriz és korrigál, a másik pedig egyre inkább az irányításra vár. A túlterhelt fél egyre kevésbé tud egyenrangú társként kapcsolódni a párjához, így az intimitás és a szexuális vágy is érintett lehet.
Alakítsunk ki új szereposztást
Az első lépés a konkrét helyzetekről való nyílt kommunikáció, az általános vádaskodás helyett.
– A „mindig mindent rám hagysz” helyett például azt mondhatjuk: „Megállapodtunk, hogy te intézed a bevásárlást, de nekem kellett összeírnom a listát, emlékeztetnem téged, majd pótolnom, ami kimaradt. Ettől azt érzem, hogy továbbra is én felelek az egészért, és ez túlterhel.” Ez lehetőséget ad arra, hogy a visszatérő működésről és a szükséges változásról beszéljünk – a pszichológus szerint ezen felül fontos az is, hogy a feladatok felosztásánál ne csak a végrehajtás, hanem a teljes felelősség tisztázása is megtörténjen.
– Ha például az egyik fél vállalja a mosást, ebbe beletartozhat a szükséges mosószer beszerzése, a teregetés és az elpakolás is. Ellenkező esetben továbbra is a másik fél szervezi a munkát, csak a végrehajtás egy részét adja át – mondja Loretta.
A méltányos munkamegosztás nem feltétlenül jelent teljesen egyenlő felosztást, mivel közrejátszik mindkét fél terhelhetősége. A szakember szerint figyelembe kell venni a munkaidőt, az egészségügyi állapotot, a képességeket és az aktuális élethelyzetet is – írja a Fanny magazin.
– A méltányosság része, hogy mindkét félnek maradjon lehetősége pihenni. A tanuláshoz lehet támogatást kérni, ugyanakkor érdemes ügyelni arra, hogy a segítség ne váljon tartós felügyeletté. Gyakorlati határ lehet például: „Megmutatom, hogyan működik, és megbeszéljük, mire van szükséged hozzá, utána viszont szeretném, hogy te tartsd számon és intézd.” Teret kell hagyni az önálló megoldásnak és a hibák kijavításának is. Ezután a tartós viselkedésváltozást érdemes figyelni: kezdeményez-e a másik, tanul-e, vállalja-e a hibái rendezését, és valóban csökken-e a párja terhelése. Ha pedig mindketten szeretnének változtatni, de újra ugyanabba a működésbe kerülnek, párterápiás segítség is szóba jöhet. Ha viszont az egyik fél következetesen elutasítja a felelősségvállalást, akkor érdemes azt is mérlegelni, milyen feltételek mellett fenntartható számára ez a kapcsolat. Egy közös megállapodás működéséhez mindkét fél részvétele szükséges – árulja el Beros Loretta.
A stratégiai inkompetencia tehát nem egyszerűen vita a házimunkák körül. Arról szól, hogyan oszlik meg a felelősség, a mentális teher és a kölcsönös figyelem egy kapcsolatban. Ha a feladatok csak az egyik fél vállára nehezednek, az előbb-utóbb a bizalom és a közelség rovására mehet. Az első lépés a változás felé, hogy a problémát nevén nevezzük.