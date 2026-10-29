Stroke: ezek a tünetek életveszélyt jelezhetnek – minden perc számít

- A stroke akkor alakul ki, amikor az agy egy részének vérellátása megszakad, vagy egy agyi ér megreped.
- A legfontosabb kockázati tényezők közé tartozik a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a dohányzás és a szívritmuszavar.
- A stroke tünetei többnyire hirtelen jelentkeznek: féloldali gyengeség, beszédzavar, arcaszimmetria vagy látásromlás figyelmeztethet a bajra.
- Stroke gyanúja esetén azonnal a 112-t kell hívni, akkor is, ha a tünetek rövid időn belül elmúlnak.
- A gyors orvosi kezelés életet menthet, a rendszeres mozgás, az egészséges táplálkozás és a vérnyomás ellenőrzése pedig csökkentheti a stroke kockázatát.
Október 29-én, a stroke világnapján világszerte arra figyelmeztetnek az orvosok, hogy az agyi érkatasztrófa nem kizárólag az idősek betegsége. Fiatalabb, látszólag egészséges embereknél is kialakulhat, ráadásul a tünetek gyakran minden előzmény nélkül jelentkeznek. A gyors felismerés életet menthet, a megfelelő életmód és a betegségek kezelése pedig jelentősen csökkentheti a stroke kockázatát. A World Stroke Organization 2026-os kampányának központi üzenete: minden perc számít. A szervezet szerint világszerte nagyjából minden negyedik ember számíthat arra, hogy élete során stroke-ot szenved el.
Mi az a stroke, és mi történik ilyenkor az agyban?
A stroke, más néven szélütés vagy agyi érkatasztrófa akkor következik be, amikor az agy egy részének vérellátása hirtelen megszakad, vagy egy agyi ér megreped, és vérzés alakul ki. Az agysejteknek folyamatos oxigén- és tápanyagellátásra van szükségük. Ha a vérkeringés leáll, az érintett területen már perceken belül károsodás kezdődhet. A következmény attól függ, melyik agyterület sérül: kialakulhat mozgásképtelenség, beszédzavar, látásromlás, memóriazavar, súlyos esetben pedig halál.
A stroke két fő típusa:
Iszkémiás stroke: vérrög vagy más elzáródás akadályozza az agy vérellátását. Ez a gyakoribb forma.
Vérzéses stroke: egy agyi ér megreped, és a kiömlő vér károsítja az agyszövetet.
A két típus kezelése eltérő, ezért a kórházban képalkotó vizsgálattal, jellemzően CT-vel kell tisztázni, mi okozta a tüneteket.
Mitől alakul ki a stroke?
Az agyi erek elzáródásához hozzájárulhat az érelmeszesedés, a magas koleszterinszint és a vérrögképződés. Előfordulhat az is, hogy a szívben keletkező vérrög a vérárammal az agyba jut, és ott zár el egy eret. Ennek egyik fontos kockázati tényezője a pitvarfibrilláció nevű szívritmuszavar.
A vérzéses stroke hátterében gyakran magas vérnyomás áll, de bizonyos érrendellenességek, például agyi aneurizmák is szerepet játszhatnak.
Az egyik legveszélyesebb tényező a tartósan magas vérnyomás. Sokáig semmilyen panaszt nem okoz, miközben fokozatosan károsíthatja az érfalakat.
Kinél alakulhat ki stroke, és kik a legveszélyeztetettebbek?
A stroke bármely életkorban előfordulhat, de az életkor előrehaladtával nő a kockázata. Különösen oda kell figyelniük azoknak, akiknek már volt stroke-juk vagy átmeneti agyi keringészavaruk.
A legfontosabb kockázati tényezők:
- magas vérnyomás;
- cukorbetegség;
- pitvarfibrilláció és más szívbetegségek;
- magas koleszterinszint, érelmeszesedés;
- dohányzás;
- túlsúly, elhízás és mozgásszegény életmód;
- túlzott alkoholfogyasztás;
- korábbi stroke vagy átmeneti agyi keringészavar;
- idősebb életkor és családi halmozódás.
Bizonyos élethelyzetek, például a terhesség és a szülés utáni időszak, szintén befolyásolhatják a kockázatot. A stroke fiataloknál is egyre gyakoribb, de náluk akár egy nyaki verőér falának sérülése is kiválthatja.
Stroke tünetei: ezeknél a jeleknél azonnal mentőt kell hívni
A stroke tüneteinek egyik legfontosabb ismertetőjele, hogy a panaszok rendszerint hirtelen kezdődnek.
Figyelmeztető tünet lehet:
- az arc egyik oldalának megereszkedése, féloldalas mosoly;
- az egyik kar vagy láb hirtelen gyengesége, zsibbadása;
- elkent beszéd, szótalálási nehézség vagy beszédértési zavar;
- hirtelen látásromlás, kettős látás vagy látásvesztés;
- váratlan egyensúlyvesztés, járászavar, koordinációs nehézség;
- szokatlanul erős, hirtelen fellépő fejfájás, különösen más neurológiai tünetekkel együtt.
A nemzetközileg használt BE FAST módszer segíthet a tünetek felismerésében: az egyensúly, a látás, az arc, a kar és a beszéd hirtelen megváltozására kell figyelni. Az utolsó betű az idő fontosságára emlékeztet.
Magyarországon stroke gyanúja esetén azonnal a 112-t kell hívni.
Neurológus figyelmeztet: a gyors segítség életet menthet
Dr. May Nour, a UCLA Health intervenciós neurológusa az American Heart Association 2026 májusában megjelent tájékoztatójában arra hívta fel a figyelmet, hogy stroke esetén megszakad az agy vérellátása, az agysejtek pedig percről percre pusztulhatnak.
A szakember hangsúlyozta: a mentők azonnali értesítése a leggyorsabb út a megfelelő ellátáshoz. A mentőszolgálat már a kórházba érkezés előtt felmérheti az állapotot, és előre jelezheti a stroke gyanúját a fogadó intézménynek.
Mi van, ha a tünetek néhány perc alatt elmúlnak?
A rövid ideig tartó, majd megszűnő féloldali gyengeség vagy beszédzavar sem megnyugtató jel. Ilyenkor átmeneti agyi keringészavar, úgynevezett TIA is állhat a háttérben. Ez figyelmeztethet egy későbbi, súlyosabb stroke veszélyére. A tünetek megszűnése nem ok a várakozásra: ilyenkor is azonnali sürgősségi vizsgálat szükséges.
Stroke kezelése: ezért életbevágó a gyors kórházi ellátás
A stroke kezelésének első lépése a pontos diagnózis. A kórházban az orvosok képalkotó vizsgálattal megállapítják, hogy érelzáródás vagy vérzés történt-e.
Érelzáródásos stroke esetén megfelelően kiválasztott betegeknél vérrögoldó gyógyszer adható, általában a tünetek kezdetétől számított négy és fél órán belül. Bizonyos esetekben képalkotó vizsgálatok alapján ettől eltérő időablakban is szóba jöhet kezelés. Nagyobb agyi ér elzáródásakor katéteres beavatkozással, úgynevezett mechanikus trombektómiával távolíthatják el a vérrögöt. Egyes betegek esetében ez akár a tünetek kezdetétől számított 24 órán belül is alkalmazható, de minél hamarabb történik meg az ellátás, annál jobb lehet az eredmény.
Vérzéses stroke esetén más kezelésre van szükség: a vérzés következményeinek mérséklése, a vérnyomás megfelelő szabályozása és esetenként idegsebészeti beavatkozás kerülhet előtérbe.
A felépüléshez sokszor hosszú rehabilitáció vezet, amelyben a gyógytorna, a logopédia, a mozgás- és mindennapi készségek újratanulása is fontos szerepet kap.
Stroke megelőzése: hét szokás, amely sokat számíthat
A stroke kockázata nem minden esetben szüntethető meg, de számos veszélyeztető tényező befolyásolható. Az American Stroke Association szerint a stroke-esetek jelentős része megelőzhető lenne a kockázati tényezők megfelelő kezelésével.
1. Ellenőrizd rendszeresen a vérnyomásodat!
A magas vérnyomás az egyik legfontosabb módosítható kockázati tényező. Ha az értékek tartósan magasak, orvosi kivizsgálásra és szükség esetén kezelésre van szükség.
2. Mozogj rendszeresen!
A séta, az úszás, a kerékpározás vagy más, az egészségi állapothoz igazított mozgás javíthatja a szív- és érrendszer egészségét. Általános célként heti legalább 150 perc közepes intenzitású mozgás javasolt.
3. Figyelj az étrendedre!
A zöldségekben, gyümölcsökben, teljes értékű gabonákban, hüvelyesekben és halakban gazdag táplálkozás, valamint a túlzott sóbevitel kerülése segítheti a vérnyomás és a koleszterinszint rendezését.
4. Hagyd abba a dohányzást!
A dohányzás károsítja az ereket és növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A leszokás az egyik legfontosabb megelőző lépés.
5. Ellenőriztesd a vércukor- és koleszterinszintedet!
A cukorbetegség és a magas koleszterinszint megfelelő kezelése csökkentheti az érrendszeri szövődmények veszélyét.
6. Vedd komolyan a szívritmuszavarokat!
A pitvarfibrilláció növelheti az agyi érelzáródás kockázatát. Egyes betegeknél orvos által előírt véralvadásgátló kezelés szükséges a stroke megelőzésére.
7. Törekedj egészséges testsúlyra, megfelelő alvásra, és mérsékeld az alkoholfogyasztást!
A tartósan kedvezőtlen életmódbeli szokások több olyan betegség kialakulásához járulhatnak hozzá, amelyek növelik a stroke veszélyét.
A stroke nem mindig előzhető meg, de a gyors felismerés életet menthet
A stroke világnapja arra emlékeztet, hogy az agyi érkatasztrófa nemcsak az érintett beteg, hanem az egész család életét megváltoztathatja. A rendszeres vérnyomás-ellenőrzés, az egészségesebb életmód és a meglévő betegségek kezelése sokat számíthat.
A legfontosabb azonban az, hogy mindenki felismerje a figyelmeztető jeleket. Ha valaki hirtelen nem tudja felemelni az egyik karját, féloldalassá válik a mosolya vagy megváltozik a beszéde, nem szabad arra várni, hogy jobban legyen: azonnal mentőt kell hívni.
Nézd meg az alábbi videóban, mi történik az emberi testben stroke közben:
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