Stroke: ezek a tünetek életveszélyt jelezhetnek – minden perc számít

A stroke akkor alakul ki, amikor az agy egy részének vérellátása megszakad, vagy egy agyi ér megreped.

A legfontosabb kockázati tényezők közé tartozik a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a dohányzás és a szívritmuszavar.

A stroke tünetei többnyire hirtelen jelentkeznek: féloldali gyengeség, beszédzavar, arcaszimmetria vagy látásromlás figyelmeztethet a bajra.

Stroke gyanúja esetén azonnal a 112-t kell hívni, akkor is, ha a tünetek rövid időn belül elmúlnak.

A gyors orvosi kezelés életet menthet, a rendszeres mozgás, az egészséges táplálkozás és a vérnyomás ellenőrzése pedig csökkentheti a stroke kockázatát.

Október 29-én, a stroke világnapján világszerte arra figyelmeztetnek az orvosok, hogy az agyi érkatasztrófa nem kizárólag az idősek betegsége. Fiatalabb, látszólag egészséges embereknél is kialakulhat, ráadásul a tünetek gyakran minden előzmény nélkül jelentkeznek. A gyors felismerés életet menthet, a megfelelő életmód és a betegségek kezelése pedig jelentősen csökkentheti a stroke kockázatát. A World Stroke Organization 2026-os kampányának központi üzenete: minden perc számít. A szervezet szerint világszerte nagyjából minden negyedik ember számíthat arra, hogy élete során stroke-ot szenved el.

A stroke, más néven agyi érkatasztrófa egyik oka a magas vérnyomás lehet.

Fotó: 123RF / 123RF

Mi az a stroke, és mi történik ilyenkor az agyban?

A stroke, más néven szélütés vagy agyi érkatasztrófa akkor következik be, amikor az agy egy részének vérellátása hirtelen megszakad, vagy egy agyi ér megreped, és vérzés alakul ki. Az agysejteknek folyamatos oxigén- és tápanyagellátásra van szükségük. Ha a vérkeringés leáll, az érintett területen már perceken belül károsodás kezdődhet. A következmény attól függ, melyik agyterület sérül: kialakulhat mozgásképtelenség, beszédzavar, látásromlás, memóriazavar, súlyos esetben pedig halál.

A stroke két fő típusa:

Iszkémiás stroke: vérrög vagy más elzáródás akadályozza az agy vérellátását. Ez a gyakoribb forma.

Vérzéses stroke: egy agyi ér megreped, és a kiömlő vér károsítja az agyszövetet.

A két típus kezelése eltérő, ezért a kórházban képalkotó vizsgálattal, jellemzően CT-vel kell tisztázni, mi okozta a tüneteket.