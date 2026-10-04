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szállodai kényelem

Az életed múlhat rajta – ezt ellenőrzik a légiutas-kísérők a szállodai szobákban

44 perce
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Sokan nem fordítanak rá kellő figyelmet, pedig akár az életük is múlhat rajta: a szállodai szoba ellenőrzése kimondottan fontos lépés a bejelentkezéskor, bizonyos dolgok ugyanis az egészségünket veszélyeztethetik.
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Legyen tél vagy nyár, utazzunk busszal vagy repülővel, illetve a cél legyen egy fejlett vagy harmadik világbeli ország, egy dolgot minden helyzetben célszerű megtennünk érkezéskor. Ez nem más, mint a szállodai szoba ellenőrzése, amely nem tart tovább másfél percnél, ugyanakkor életmentő jelentőségű lehet. Nemrég légiutas-kísérők árulták el, hogy számukra milyen ellenőrzőlistát állítottak össze.

Boldog fiatal pár a franciaágyon a szállodai szoba ellenőrzése után
A szállodai szoba ellenőrzése minden bejelentkezéskor fontos teendő. Fotó: Shutterstock

Szállodai szoba ellenőrzése lépésről lépésre

A légiutas-kísérők munkájuk jellegéből adódóan folyamatosan megfordulnak különböző országokban, ahol eltérő szabályzattal és biztonsági szinttel rendelkező szálláshelyeken töltik az éjszakáikat. Mivel ebből adódóan nagyobb rizikónak is vannak kitéve a különféle fertőzéseket illetően, így erősen ajánlott számukra, hogy tüzetesen átvizsgálják a környezetet, ahol nyugovóra hajtják a fejüket. Segítségül egy ellenőrzőlistát is összeállítottak számukra, a checklisten pedig nagyjából másfél percbe telik végigmenni.

Az első lépés, hogy lehetőleg ne egyedül, hanem egy kollégával vagy az adott szálláshely biztonsági személyzetének egy tagjával kerüljön ellenőrzésre a szoba. Belépéskor az ajtót célszerű egy bőrönddel kitámasztani, majd gyorsan szemügyre venni a fürdőszobát, a szekrényeket, az ágy alatti részt és a függönyök mögötti területet is.

Ezután meg kell nézni, működik-e a szobai telefon, és hogy arról elérhető-e az adott ország helyi segélyhívó száma. Ugyanilyen fontos felmérni, hogy az épületnek összesen hány vészkijárata van, és azok hol találhatók. A következő lépés az ajtó- és ablakzárak ellenőrzése, valamint a szobakulcs és egy zseblámpa kikészítési az éjjeliszekrényre. Ez utóbbiakra azért van szükség, mert vészhelyzetben minden perc számít, így célszerű, ha egyből kéznél vannak a legfontosabb eszközök.

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