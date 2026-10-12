Ámulatba ejtő őszi csodaország Békésben: elképesztő kincseket rejt a Körösök vidéke

- A Körösök vidéke ősszel tökéletes úti cél: makettpark, arborétum és állatpark várja a családokat Szarvason.
- Békésszentandrás szőnyegmúzeummal és a híres Szent András Sörfőzdével kínál különleges programokat.
- A Szarvasi Gyógyfürdő török hangulatú medencéje és a nemzeti park őszi túrái garantálják a teljes feltöltődést.
Amikor beköszönt a hűvösebb idő, sokan keresünk olyan úti célt, ahová nem kell órákat utazni, mégis teljesen kikapcsol. A Körösök vidéke ősszel mutatja a legszebb arcát: a vízparti sétányok sárguló lombjai, a csendes holtágak és a környék kulturális kínálata tökéletes hátteret adnak egy családi kiruccanáshoz. Összeszedtük a legjobb állomásokat, amelyeket érdemes beiktatni az útitervbe. Békésszentandrás és Szarvas környékének látnivalói garantáltan mindenkit feltöltenek a téli bekuckózás előtt.
Melyek Szarvas környékének látnivalói egy családi hétvégére?
A környék nagy előnye, hogy a szabadtéri programok és a fedett helyszínek remekül kiegészítik egymást, így az időjárás sem tudja áthúzni a számításainkat.
Mini mozdonyok, ősi fák és az állatvilág
Szarvason a Mini Magyarország Makettparkban indíthatjuk a napot, ahol a történelmi Magyarország híres épületei között sétálhatunk. A gyerekek oda vannak érte, mert gombnyomásra indulnak a mini vonatok és a kis hajók a Balaton makett vízén. Közvetlenül a szomszédban terül el a Szarvasi Arborétum: az őszi színekbe öltözött növénycsodák és a hatalmas, több mint százéves mamutfenyő láttán olyan érzésünk lehet, mint Aliznak Csodaországban. A pepi-kerti gyűjtemény a XIX. század végén indult virágzásnak Bolza József gróf munkássága révén. Ha kedvünk tartja, az arborétum kikötőjéből kishajóval is tehetünk egy kört a Holt-Körös őszi csendbe borult vizén, vagy bejárhatjuk a tematikus sétautakat.
Pár percre tőle, az Anna-ligetben vár a Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark. Itt a Kárpát-medence őshonos állatait láthatjuk testközelből, a gímszarvasoktól a bölényekig, az állatsimogatóban pedig a legkisebbek is bátran barátkozhatnak a háztájival. A parkban kialakított látványetetések, a lombkorona-sétány és az interaktív kiállítótér komolyabb betekintést enged a nemzeti park élővilágába.
Egy különleges kincs és Békésszentandrás világhírű szőnyegei
Ha egy kis helyi történelmet is magunkba szívnánk, érdemes felkeresni a Tessedik Sámuel Múzeumot. Tessedik Sámuel XVIII. századi evangélikus lelkész és tanár volt Szarvason, aki alapjaiban változtatta meg a város életét, megelőzve a saját korát is. A helyi legenda úgy tartja, hogy az Evangélikus Ótemplomot egy rejtélyes módon megtalált aranykincsből tudta megépíttetni alig két év alatt. A kincs létezése – amelyről maga Tessedik úgy vélekedett, hogy az maga az emberi tudás, szorgalom és a munka – a mai napig izgatja a helyiek és a látogatók fantáziáját. A múzeum gyűjteménye a régió néprajzi, helytörténeti és régészeti emlékeit tárja fel, interaktív bemutatókkal közelebb hozva a felvilágosodás korát.
A szomszédos Békésszentandráson, a Bordűr Szőnyegmúzeumban folytathatjuk a nézelődést. Az egykori szőnyegszövő épületében rendezett kiállítás a híres szentandrási kézi csomózású szőnyegek történetét mutatja be, amelyekből még az Országház reprezentatív termeibe is jutott. A látogatók a szövőszékek működésével és a csomózási technikák finomságaival is megismerkedhetnek.
Sörfőzdei izgalmak és esti csobbanás
Békésszentandrás neve sokaknak egyet jelent a Szent András Sörfőzdével. A hazai kisüzemi sörfőzés egyik úttörőjénél vezetett telt házas túrákon pillanthatunk be a kulisszák mögé. A több mint harmincéves múltra visszatekintő sörfőzde a hagyományos alapanyagokat modern technológiával ötvözi. A klasszikus tételek mellett kínálnak alkoholmentes, gluténmentes, de még proteines söröket is. A kóstolók kísérőjeként a sörfőzde melletti Rózsa Sörkert kínál kellemes helyszínt a pihenésre.
A tartalmas nap után érdemes betérni a Szarvasi Gyógyfürdőbe, amely kellemes lazulást ígér. A fürdő igazi éke a török hangulatú, kupolás gyógymedence, amelynek 36–38 °C-os, nátrium-hidrogénkarbonátos hévíze a mozgásszervi és ízületi panaszokra jelent gyógyírt. A komplexumban a sportolni vágyókat 25 méteres fedett uszoda várja, míg a teljes ellazulásról a szaunavilág (finn- és infraszauna, gőzkabin), valamint a különféle balneoterápiás és gyógymasszázs-szolgáltatások gondoskodnak.
Őszi feltöltődés a természetben
A Körös-Maros Nemzeti Park egész szezonban tartogat programokat. Az őszi tanösvénytúrák és nemzeti parki tájséták mellett az Európai Madármegfigyelő Nap (október 3.), vagy a Márton-napon (november 7.) a Bihari Madárvártában szervezett vadlúdmegfigyelés is emlékezetes élményt nyújt. A vezetett szakjellegű túrákon a szakértők bemutatják a pusztai és ártéri ökoszisztémák egyedülálló flóráját és faunáját.
Ha pedig egy kis időutazásra vágyunk, tegyünk sétát a Gödény-halom környékén, amely hazánk legnagyobb kunhalma. A kunhalmok olyan ember alkotta, kúp alakú földhalmok, amelyeket még az ősi népek emeltek temetkezési, őrhelyi vagy lakóhelyi céllal. A Gödény-halom – amely nevét az egykor itt tanyázó gödényekről kapta – csendes környezete tökéletes helyszín egy nyugodt őszi sétához.
Nézd meg az alábbi videót is Szarvas környékéről:
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