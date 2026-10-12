Ámulatba ejtő őszi csodaország Békésben: elképesztő kincseket rejt a Körösök vidéke

A Körösök vidéke ősszel tökéletes úti cél: makettpark, arborétum és állatpark várja a családokat Szarvason.

Békésszentandrás szőnyegmúzeummal és a híres Szent András Sörfőzdével kínál különleges programokat.

A Szarvasi Gyógyfürdő török hangulatú medencéje és a nemzeti park őszi túrái garantálják a teljes feltöltődést.

Amikor beköszönt a hűvösebb idő, sokan keresünk olyan úti célt, ahová nem kell órákat utazni, mégis teljesen kikapcsol. A Körösök vidéke ősszel mutatja a legszebb arcát: a vízparti sétányok sárguló lombjai, a csendes holtágak és a környék kulturális kínálata tökéletes hátteret adnak egy családi kiruccanáshoz. Összeszedtük a legjobb állomásokat, amelyeket érdemes beiktatni az útitervbe. Békésszentandrás és Szarvas környékének látnivalói garantáltan mindenkit feltöltenek a téli bekuckózás előtt.

Szarvas környékének látnivalói ősszel színes arcukat mutatják.

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Melyek Szarvas környékének látnivalói egy családi hétvégére?

A környék nagy előnye, hogy a szabadtéri programok és a fedett helyszínek remekül kiegészítik egymást, így az időjárás sem tudja áthúzni a számításainkat.

A Szarvasi Arborétum pazar színekbe borul szeptember végén, október elején.

Fotó: Wikipedia

Mini mozdonyok, ősi fák és az állatvilág

Szarvason a Mini Magyarország Makettparkban indíthatjuk a napot, ahol a történelmi Magyarország híres épületei között sétálhatunk. A gyerekek oda vannak érte, mert gombnyomásra indulnak a mini vonatok és a kis hajók a Balaton makett vízén. Közvetlenül a szomszédban terül el a Szarvasi Arborétum: az őszi színekbe öltözött növénycsodák és a hatalmas, több mint százéves mamutfenyő láttán olyan érzésünk lehet, mint Aliznak Csodaországban. A pepi-kerti gyűjtemény a XIX. század végén indult virágzásnak Bolza József gróf munkássága révén. Ha kedvünk tartja, az arborétum kikötőjéből kishajóval is tehetünk egy kört a Holt-Körös őszi csendbe borult vizén, vagy bejárhatjuk a tematikus sétautakat.

Pár percre tőle, az Anna-ligetben vár a Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark. Itt a Kárpát-medence őshonos állatait láthatjuk testközelből, a gímszarvasoktól a bölényekig, az állatsimogatóban pedig a legkisebbek is bátran barátkozhatnak a háztájival. A parkban kialakított látványetetések, a lombkorona-sétány és az interaktív kiállítótér komolyabb betekintést enged a nemzeti park élővilágába.