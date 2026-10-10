Elhagyták az otthonaikat, de a katasztrófa elmaradt – Granadilla, a spanyol szellemfalu tragédiája

Mérnöki tévedés miatt lakoltatták ki Granadilla teljes lakosságát az 1950-es években.

A tervezett víztározó végül sosem árasztotta el a dombon fekvő középkori falut.

A lakók nem költözhettek vissza, ma felújított, ingyenesen látogatható szellemfalu.

Képzeld el, hogy a hatóságok felszólítanak: hagyd el az otthonodat örökre, mert a házadat hamarosan elönti egy mesterséges tó vize. A lakók elköltöztek, a házak kiürültek, a víz azonban sosem érte el a települést. Így született meg Spanyolország egyik legkülönösebb elhagyatott helye, ahol ma egyetlen állandó lakos sem él. Ez a különleges szellemfalu nem önként néptelenedett el, hanem bürokratikus hibák és önkényes döntések áldozatává vált. Az alábbiakban megismerheted a falucska megrázó múltját és jelenét.

Granadilla, az Extremadura tartományban található spanyol szellemfalu egy elhibázott mérnöki számítás miatt vált elhagyatottá.

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Hogy született meg a szellemfalu, miért néptelenedett el Granadilla?

Az 1950-es években, Francisco Franco diktatúrája idején nagyszabású gátépítési program indult Spanyolországban a mezőgazdaság és az energiatermelés fellendítésére. A mérnökök számításai szerint a XIII. századi erődítményéről ismert, fallal körülvett Granadilla is az Alagón folyóra tervezett Gabriel y Galán víztározó elárasztási területére esett (hasonló veszély fenyegette annak idején az egyiptomi Abu Szimbelt is). 1959-től kezdve a mintegy 1100 lakost kisajátítással kényszerítették arra, hogy elhagyják otthonukat. A családok kénytelenek voltak a szomszédos falvak barakkjaiban meghúzni magukat, miközben a megígért kártérítésre éveket kellett várniuk.

A vízszint 1963-ban emelkedni kezdett, ám az elárasztás egy ponton megállt. Mivel a falu egy dombon fekszik, a víz csupán félszigetté formálta a területet: maga a település és a hozzá vezető egyetlen út mindvégig a vízfelszín felett maradt. A falu fizikai értelemben sosem került víz alá, a lakók mégsem térhettek vissza. A Franco által aláírt kilakoltatási és elárasztási rendelet ugyanis a mai napig érvényben van, megakadályozva a visszaköltözést.

Granadilla elhagyatott főutcáján lassan rendbe hozzák az épületeket, így ma a szellemfalu izgalmas turisztikai úti cél.

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Milyen élményt nyújt ma egy látogatás Granadillában?

A kiűzött lakosok és leszármazottaik valóságos traumaként élték meg a kitelepítést, és évtizedek óta küzdenek a jogaikért és a tulajdonukért. Elérték, hogy legalább a helyi temetőben végső nyugalomra lelhessenek, és kezdeményezték egy emlékhely kialakítását is a falu központjában.