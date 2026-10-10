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külföldi utazás

Elhagyták az otthonaikat, de a katasztrófa elmaradt – Granadilla, a spanyol szellemfalu tragédiája

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Granadilla, a középkori spanyol szellemfalu, amit körülölelt a víztározó szintje, de sosem öntött el.
Fotó: shutterstock
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Spanyolország nyugati részén, Extremadura lankái között rejtőzik egy különleges történelmi település, amely egyetlen végzetes mérnöki tévedés miatt néptelenedett el. Fedezd fel Granadilla történetét, és nézd meg, hogyan lett a virágzó középkori városkából napjainkra az egyik legizgalmasabb szellemfalu!
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külföldi utazásSpanyolországszellemfaluvíztározó
  • Mérnöki tévedés miatt lakoltatták ki Granadilla teljes lakosságát az 1950-es években.
  • A tervezett víztározó végül sosem árasztotta el a dombon fekvő középkori falut.
  • A lakók nem költözhettek vissza, ma felújított, ingyenesen látogatható szellemfalu.

Képzeld el, hogy a hatóságok felszólítanak: hagyd el az otthonodat örökre, mert a házadat hamarosan elönti egy mesterséges tó vize. A lakók elköltöztek, a házak kiürültek, a víz azonban sosem érte el a települést. Így született meg Spanyolország egyik legkülönösebb elhagyatott helye, ahol ma egyetlen állandó lakos sem él. Ez a különleges szellemfalu nem önként néptelenedett el, hanem bürokratikus hibák és önkényes döntések áldozatává vált. Az alábbiakban megismerheted a falucska megrázó múltját és jelenét.

Granadilla spanyol szellemfalu egy légifelvételen.
Granadilla, az Extremadura tartományban található spanyol szellemfalu egy elhibázott mérnöki számítás miatt vált elhagyatottá. 
Fotó: shutterstock / Shutterstock

Hogy született meg a szellemfalu, miért néptelenedett el Granadilla?

Az 1950-es években, Francisco Franco diktatúrája idején nagyszabású gátépítési program indult Spanyolországban a mezőgazdaság és az energiatermelés fellendítésére. A mérnökök számításai szerint a XIII. századi erődítményéről ismert, fallal körülvett Granadilla is az Alagón folyóra tervezett Gabriel y Galán víztározó elárasztási területére esett (hasonló veszély fenyegette annak idején az egyiptomi Abu Szimbelt is). 1959-től kezdve a mintegy 1100 lakost kisajátítással kényszerítették arra, hogy elhagyják otthonukat. A családok kénytelenek voltak a szomszédos falvak barakkjaiban meghúzni magukat, miközben a megígért kártérítésre éveket kellett várniuk.

A vízszint 1963-ban emelkedni kezdett, ám az elárasztás egy ponton megállt. Mivel a falu egy dombon fekszik, a víz csupán félszigetté formálta a területet: maga a település és a hozzá vezető egyetlen út mindvégig a vízfelszín felett maradt. A falu fizikai értelemben sosem került víz alá, a lakók mégsem térhettek vissza. A Franco által aláírt kilakoltatási és elárasztási rendelet ugyanis a mai napig érvényben van, megakadályozva a visszaköltözést.

Granadilla spanyolországi szellemfalu főutcája.
Granadilla elhagyatott főutcáján lassan rendbe hozzák az épületeket, így ma a szellemfalu izgalmas turisztikai úti cél. 
Fotó: shutterstock / Shutterstock

Milyen élményt nyújt ma egy látogatás Granadillában?

A kiűzött lakosok és leszármazottaik valóságos traumaként élték meg a kitelepítést, és évtizedek óta küzdenek a jogaikért és a tulajdonukért. Elérték, hogy legalább a helyi temetőben végső nyugalomra lelhessenek, és kezdeményezték egy emlékhely kialakítását is a falu központjában.

Időközben a falu szerkezetét felújították, így a házak egy része kiváló állapotban várja az utazókat. A macskaköves utcákon sétálva színes, alacsony házak között haladhatsz el, felmászhatsz a jó karban lévő várfalakra, és a várból lenyűgöző kilátás nyílik a környező tájra. A belépés ingyenes, a helyszín pedig felejthetetlen időutazást kínál mindazoknak, akik szívesen fedezik fel a múlt elhagyatott emlékeit.

Granadilla falut a középkorban Granadának hívták, amíg kasztíliai Izabella és aragóniai Ferdinánd 1492-ben meg nem hódították a Granadai Királyságot. Ekkor kapta új nevét a félreértések elkerülése érdekében.
Az ódon falak ma kedvelt turisztikai látványosság, ahová messze földről érkeznek a szellemfalvak iránt érdeklődő utazók.
A Plaza mayor, vagyis a főér Granadilla elhagyatott falujában.
A XV. századi Nagyboldogasszony plébániatemplom Granadilla egyik látványossága.
Lenyűgöző kilátás a Gabriel y Galán víztározó vízfelületére Alba-várából.
Granadilla egyik fele ma már csak romos állapotában látható, míg másik fele felújítva várja a látogatókat.
Granadilla XIII. századi Alba-vára a település egyik kedvelt látványossága, amely ingyen látogatható.
Naplemente a Gabriel y Galán víztározó és Granadilla falu felett. A várból lenyűgöző panoráma tárul az ember szeme elé.
A településen egyre-másra újulnak meg a régi épületek, így Granadilla ma kedvelt turisztikai úti cél.
A spanyol szellemváros, Granadilla főtere, a Plaza mayor.
Galéria: A különleges spanyol szellemfalu, Granadilla
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Granadilla falut a középkorban Granadának hívták, amíg kasztíliai Izabella és aragóniai Ferdinánd 1492-ben meg nem hódították a Granadai Királyságot. Ekkor kapta új nevét a félreértések elkerülése érdekében.

Nézd meg a videót is a spanyol szellemfaluról, Granadilláról:

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