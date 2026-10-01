Mit bír és milyen állapotban van a szíved? Ez a pár perces otthoni teszt sokat elárulhat a keringésedről

A nyugalmi pulzus megmutatja, milyen gyakran ver a szíved pihenés közben.

A vérnyomás fontos visszajelzést adhat a szív- és érrendszer terheléséről.

Egy rövid step teszt segítségével megfigyelheted, hogyan reagál a szervezeted a fizikai terhelésre.

A pulzus terhelés utáni csökkenése információt adhat a keringési fittségedről.

A szokatlan légszomj, mellkasi fájdalom vagy szédülés olyan figyelmeztető jel, amelyet nem érdemes egyszerű edzetlenségnek betudni.

Az otthoni próba nem diagnosztizál szívbetegséget, és nem helyettesíti az orvosi kivizsgálást.Három dolog, amit néhány perc alatt ellenőrizhetsz

A szív állapota egyénenként változó, de nem árt tisztában lenni vele, hogy milyen állapotban van a szív-és érrendszerünk. Ehhez hoztunk egy egyszerű, otthon elvégezhető tesztet, amelyet a Harvard Orvosi Egyetem fejlesztett ki.

A szív állapota egy egyszerű, otthon elvégezhető tesztből is kideríthető.

Forrás: 123RF

Milyen a szív állapota? Már nyugalomban is adhat egy fontos jelzést

Első lépésként még semmit sem kell csinálnod.

Ülj vagy feküdj nyugodtan néhány percig, majd mérd meg a pulzusodat. Ezt megteheted okosórával vagy pulzusmérővel, de akár kézzel is: a csuklód hüvelykujj felőli oldalán keresd meg az ütőeret, majd számold meg a szívveréseket.

A nyugalmi pulzus azt mutatja meg, percenként hányszor húzódik össze a szív, amikor éppen nem végzel fizikai munkát.

Az American Heart Association szerint a legtöbb felnőttnél a 60–100/perc közötti nyugalmi pulzus számít normális tartománynak. Edzett embereknél ennél alacsonyabb érték is előfordulhat, akár 40/perc körül is, anélkül hogy ez önmagában betegséget jelentene.

A pulzust ugyanakkor rengeteg dolog befolyásolhatja: a stressz, a testhőmérséklet, egyes gyógyszerek, a fizikai kondíció és még az érzelmi állapot is. Ezért egyetlen mérésből nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni.

Hogyan kell vérnyomást mérni?

Ha van otthon megbízható vérnyomásmérőd, a következő lépés a vérnyomás ellenőrzése lehet.

A pontosabb méréshez előtte legalább öt percig ülj nyugodtan. A lábad legyen a padlón, a hátad megtámasztva, a mandzsettás karod pedig megtámasztva, körülbelül a szív magasságában. A mérés közben ne beszélj.

Közvetlenül előtte a kávé, a dohányzás és a testmozgás is torzíthatja az eredményt, ezért ezeket érdemes legalább fél órával a mérés előtt kerülni.

A 2025-ös amerikai szakmai irányelv szerint a 120/80 Hgmm alatti érték normális vérnyomásnak számít, míg a 120–129 Hgmm közötti szisztolés érték 80 alatti diasztolés érték mellett már emelkedett kategória.