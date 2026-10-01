Mit bír és milyen állapotban van a szíved? Ez a pár perces otthoni teszt sokat elárulhat a keringésedről

- A nyugalmi pulzus megmutatja, milyen gyakran ver a szíved pihenés közben.
- A vérnyomás fontos visszajelzést adhat a szív- és érrendszer terheléséről.
- Egy rövid step teszt segítségével megfigyelheted, hogyan reagál a szervezeted a fizikai terhelésre.
- A pulzus terhelés utáni csökkenése információt adhat a keringési fittségedről.
- A szokatlan légszomj, mellkasi fájdalom vagy szédülés olyan figyelmeztető jel, amelyet nem érdemes egyszerű edzetlenségnek betudni.
- Az otthoni próba nem diagnosztizál szívbetegséget, és nem helyettesíti az orvosi kivizsgálást.Három dolog, amit néhány perc alatt ellenőrizhetsz
A szív állapota egyénenként változó, de nem árt tisztában lenni vele, hogy milyen állapotban van a szív-és érrendszerünk. Ehhez hoztunk egy egyszerű, otthon elvégezhető tesztet, amelyet a Harvard Orvosi Egyetem fejlesztett ki.
Milyen a szív állapota? Már nyugalomban is adhat egy fontos jelzést
Első lépésként még semmit sem kell csinálnod.
Ülj vagy feküdj nyugodtan néhány percig, majd mérd meg a pulzusodat. Ezt megteheted okosórával vagy pulzusmérővel, de akár kézzel is: a csuklód hüvelykujj felőli oldalán keresd meg az ütőeret, majd számold meg a szívveréseket.
A nyugalmi pulzus azt mutatja meg, percenként hányszor húzódik össze a szív, amikor éppen nem végzel fizikai munkát.
Az American Heart Association szerint a legtöbb felnőttnél a 60–100/perc közötti nyugalmi pulzus számít normális tartománynak. Edzett embereknél ennél alacsonyabb érték is előfordulhat, akár 40/perc körül is, anélkül hogy ez önmagában betegséget jelentene.
A pulzust ugyanakkor rengeteg dolog befolyásolhatja: a stressz, a testhőmérséklet, egyes gyógyszerek, a fizikai kondíció és még az érzelmi állapot is. Ezért egyetlen mérésből nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni.
Hogyan kell vérnyomást mérni?
- Ha van otthon megbízható vérnyomásmérőd, a következő lépés a vérnyomás ellenőrzése lehet.
- A pontosabb méréshez előtte legalább öt percig ülj nyugodtan. A lábad legyen a padlón, a hátad megtámasztva, a mandzsettás karod pedig megtámasztva, körülbelül a szív magasságában. A mérés közben ne beszélj.
- Közvetlenül előtte a kávé, a dohányzás és a testmozgás is torzíthatja az eredményt, ezért ezeket érdemes legalább fél órával a mérés előtt kerülni.
A 2025-ös amerikai szakmai irányelv szerint a 120/80 Hgmm alatti érték normális vérnyomásnak számít, míg a 120–129 Hgmm közötti szisztolés érték 80 alatti diasztolés érték mellett már emelkedett kategória.
Egyetlen magasabb eredmény azonban még nem jelenti automatikusan azt, hogy magasvérnyomás-betegséged van. A diagnózis ismételt, megfelelő körülmények között végzett méréseken alapul.
Ezután jöhet a pár perces terheléses próba
Ha egészséges vagy, rendszeresen mozogsz, és nincs ismert szívbetegséged vagy olyan panaszod, amely miatt a terhelés kockázatos lehet, egy egyszerű step teszttel az aerob fittségedről is kaphatsz némi információt. Ehhez egy stabil, körülbelül 30 centiméter magas lépcsőfokra vagy fellépőre van szükség.
A Harvard Health által ismertetett változatban három percen keresztül, percenként 24 ciklus ütemében kell fel- és lelépni: egyik láb fel, másik fel, majd egyik le, másik le.
Ez már valódi fizikai terhelés, ezért nem az a cél, hogy mindenáron végigcsináld. Ha szokatlan mellkasi nyomást vagy fájdalmat, erős légszomjat, szédülést, gyengeséget vagy szabálytalan, kellemetlen szívdobogást tapasztalsz, hagyd abba a próbát.
Mennyire egészséges a szíved?
Amikor befejezted a mozgást, a szívednek már nincs szüksége arra, hogy ugyanolyan intenzitással dolgozzon. A pulzusszám ezért elkezd csökkenni.
Éppen ez az egyik érdekes mutató. A pulzus terhelés utáni rendeződése – az úgynevezett heart rate recovery, vagyis pulzusregeneráció – összefügg a vegetatív idegrendszer működésével és a kardiovaszkuláris fittséggel. Klinikai kutatásokban a lassabb pulzuscsökkenést kedvezőtlenebb kardiovaszkuláris kimenetelekkel is összefüggésbe hozták.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy otthon egyetlen szám alapján eldöntheted, egészséges-e a szíved. A Harvard egyszerű step tesztjében például a háromperces terhelés után egy perc pihenést követően mérik meg a pulzust, majd életkor és nem szerint értékelik az aerob fittséget. A lényeg tehát nem az, hogy „átmentél” vagy „megbuktál”. Sokkal érdekesebb hosszabb távon megfigyelni, hogyan reagál ugyanarra a terhelésre a szervezeted.
Egyetlen számnál többet mondhat a pulzus változása
Tegyük fel, hogy időnként ugyanolyan körülmények között elvégzed ugyanazt a rövid terhelést. Ha javul az állóképességed, elképzelhető, hogy ugyanaz a feladat idővel kevésbé visel meg, és a pulzusod is könnyebben rendeződik utána.
Ezért lehet hasznos feljegyezni:
nyugalmi pulzus → terhelés → pulzus egyperces pihenés után.
Nem azért, hogy otthon diagnózist állíts fel magadnak, hanem azért, hogy észrevedd, ha a megszokotthoz képest feltűnő változás történik.
Szívbetegek inkább ne végezzék el a tesztet
Az egyszerű step teszt ártalmatlannak tűnhet, mégis valódi fizikai terhelést jelent. A Harvard Health külön figyelmeztet arra, hogy ismert vagy feltételezett szívbetegség, illetve jelentős kardiovaszkuláris kockázati tényezők esetén nem célszerű otthon ilyen próbával tesztelni magunkat. Ilyenkor az orvos által felügyelt terheléses vizsgálat a megfelelő megoldás. Szintén ne kezdj bele, ha jelenleg mellkasi fájdalmad, komoly légszomjad, szédülésed vagy rosszulléted van.
A szívbetegség jelei
A szervezet terhelés közben természetesen reagál: gyorsabban ver a szívünk, szaporább lesz a légzésünk, és elfáradunk. Nem minden kellemetlenség jelenti a szívbetegség jeleit. Vannak azonban olyan tünetek, amelyeket nem szabad egyszerű edzetlenségként elkönyvelni.
Ilyen lehet a mellkasi nyomás vagy szorítás, szokatlanul erős légszomj, szédülés, ájulásközeli érzés, illetve feltűnően gyors vagy szabálytalan szívverés. Ezek megjelenésekor a terhelést abba kell hagyni, és az állapottól függően orvosi segítséget kell kérni.
A nagyon magas vérnyomás is figyelmeztető jel. Ha ismételt méréskor 180/120 Hgmm feletti értékhez mellkasi fájdalom, légszomj, gyengeség, látászavar vagy beszédzavar társul, az sürgősségi helyzet lehet.
Pár perc hasznos lehet – de a szív állapotát nem lehet otthon „levizsgáztatni”
A nyugalmi pulzus, a vérnyomás és a terhelésre adott reakció valóban adhat információt arról, hogyan működik a keringési rendszerünk. De egyik sem alkalmas arra, hogy kizárjon egy szívbetegséget. Lehet valakinek megfelelő nyugalmi pulzusa és vérnyomása úgy is, hogy közben olyan problémája van, amelyet csak EKG, laborvizsgálat, szívultrahang vagy orvosi terheléses vizsgálat képes kimutatni.
Ezért az otthoni próba legjobb eredménye nem egy „egészséges” pecsét. Hanem az, hogy egy kicsit jobban megismered, hogyan viselkedik a saját szervezeted nyugalomban és terhelés után – és könnyebben észreveheted, ha valami megváltozik.
Az alábbi videóból további fontos információkat tudhatsz meg:
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