Ezt a népszerű ételt messzire elkerüli egy kardiológus – kitalálod, melyik az?

Egy-egy gyorséttermi ebéd önmagában még nem teszi tönkre a szívet, de vannak olyan fogások, amelyeket még egy kardiológus is inkább elkerülne. Harlan Krumholz, a Yale School of Medicine professzora szerint van egy népszerű étel, amit ő biztosan nem rendelne meg. Ez pedig a baconös dupla sajtburger. A két húspogácsa, a bacon, a feldolgozott sajt és a fehér zsemle együtt nagy mennyiségű telített zsírt és nátriumot tartalmazhat.
Ezt az ebédet nem rendelné meg a kardiológus
Krumholz szerint a probléma nem az, ha valaki egyszer-egyszer megeszik egy ilyen hamburgert. A rendszeres fogyasztás azonban már hozzájárulhat azokhoz a folyamatokhoz, amelyek hosszabb távon károsíthatják a szív- és érrendszert.
A sok telített zsír emelheti az LDL-koleszterin szintjét, ami elősegítheti az érfalakon kialakuló lerakódásokat. A kardiológus ezt ahhoz hasonlította, amikor a csövekben fokozatosan felhalmozódik a szennyeződés, és egyre nehezebbé válik az áramlás.
Miért terheli a szívet a baconös dupla sajtburger?
A magas nátriumtartalom szintén gondot jelenthet. A túl sok só fokozhatja a folyadék-visszatartást, emelheti a vérnyomást, így a szívnek keményebben kell dolgoznia.
A kardiológus ugyanakkor nem tiltólistáról beszél. Szerinte egy-egy alkalom még nem „a világ vége”, a szívbarát étrend szempontjából sokkal inkább az számít, milyen ételeket eszünk rendszeresen hónapokon és éveken át.
Az eredeti cikk a Parade.com oldalán jelent meg.
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