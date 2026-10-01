Ezt a népszerű ételt messzire elkerüli egy kardiológus – kitalálod, melyik az?

Egy-egy gyorséttermi ebéd önmagában még nem teszi tönkre a szívet, de vannak olyan fogások, amelyeket még egy kardiológus is inkább elkerülne. Harlan Krumholz, a Yale School of Medicine professzora szerint van egy népszerű étel, amit ő biztosan nem rendelne meg. Ez pedig a baconös dupla sajtburger. A két húspogácsa, a bacon, a feldolgozott sajt és a fehér zsemle együtt nagy mennyiségű telített zsírt és nátriumot tartalmazhat.

Egy kardiológus elárulta, melyik népszerű gyorséttermi ebédet nem rendelné meg. A telített zsír és a sok nátrium hosszabb távon terhelheti a szívet (illusztráció) Fotó: 123RF

Ezt az ebédet nem rendelné meg a kardiológus

Krumholz szerint a probléma nem az, ha valaki egyszer-egyszer megeszik egy ilyen hamburgert. A rendszeres fogyasztás azonban már hozzájárulhat azokhoz a folyamatokhoz, amelyek hosszabb távon károsíthatják a szív- és érrendszert.

A sok telített zsír emelheti az LDL-koleszterin szintjét, ami elősegítheti az érfalakon kialakuló lerakódásokat. A kardiológus ezt ahhoz hasonlította, amikor a csövekben fokozatosan felhalmozódik a szennyeződés, és egyre nehezebbé válik az áramlás.

Miért terheli a szívet a baconös dupla sajtburger?

A magas nátriumtartalom szintén gondot jelenthet. A túl sok só fokozhatja a folyadék-visszatartást, emelheti a vérnyomást, így a szívnek keményebben kell dolgoznia.

A kardiológus ugyanakkor nem tiltólistáról beszél. Szerinte egy-egy alkalom még nem „a világ vége”, a szívbarát étrend szempontjából sokkal inkább az számít, milyen ételeket eszünk rendszeresen hónapokon és éveken át.

Az eredeti cikk a Parade.com oldalán jelent meg.