Szinte mindenre használható: 10 meglepő dolog, amire jó a szódabikarbóna

A cikkünkben bemutatjuk, hogy mire használható a háztartási szódabikarbóna a lakásban,

hogyan vethetjük be a kertben,

és valóban igaz-e, hogy gyomorégésre is alkalmazható.

A szódabikarbóna néven ismert anyag valójában nátrium-hidrogén-karbonát, amely enyhén lúgos kémhatásának köszönhetően tisztításra, szagtalanításra és egyes háztartási problémák megoldására is alkalmas. Mutatjuk, milyen sokoldalúan vetheted be a ház körül!

A szódabikarbóna az egyik legsokoldalúbb háztartási csodaszer. Fotó: RHJPhtotos / Shutterstock

A szódabikarbóna meglepő felhasználási módjai

Aki rákeres arra, hogy mire jó a szódabikarbóna, általában meglepődik azon, mennyi területen használható fel ez az egyszerű fehér por. Alább összegyűjtöttük a legpraktikusabb tippeket, mi mindenre használhatod ezt a háztartási csodaszert.

Szagtalanítóként a hűtőben

Egy nyitott tálka étkezési szódabikarbóna segíthet megkötni a kellemetlen szagokat a hűtőszekrényben, ezért sok háztartásban régóta alkalmazzák erre a célra – olvasható a Healthline-on.

Házi készítésű dezodorként

A szódabikarbóna segíthet semlegesíteni a kellemetlen testszagokat, ezért házi dezodor alapanyaga lehet. Keverd össze kevés kókuszolajjal és kukoricakeményítővel, majd adj hozzá néhány csepp, bőrön is használható illóolajat. Fontos tudni, hogy érzékeny bőrön irritációt okozhat, ezért első használat előtt érdemes kis bőrfelületen tesztelni.

Makacs foltok ellen

A szódabikarbóna mosáshoz is használható. Egy kis mennyiség a mosószer mellé adagolva segíthet a ruhák felfrissítésében és a szagok csökkentésében.

Tisztítószerként a konyhában

Vízzel összekeverve enyhén dörzsölő pasztát kapunk, amely alkalmas lehet mosogatók, sütők vagy munkalapok megtisztítására.

Ecet és szódabikarbóna: klasszikus páros

Az ecet és szódabikarbóna kombinációja látványos pezsgést okoz. Sokan lefolyók tisztítására vagy szagtalanításra használják, bár az NHS szakértői szerint a külön-külön alkalmazás gyakran hatékonyabb lehet.

Segítség a kertben

A szódabikarbóna a kertben is hasznos lehet. Egyes kertészek rendszeresen bevetik levéltetvek vagy lisztharmat ellen, bár használat előtt érdemes próbát végezni egy kisebb növényfelületen.