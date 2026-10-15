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világnap

Kacorok és puttonyok: így dolgoztak szüretkor az asszonyok – Retró galéria

43 perce
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Ismerd meg az október 15-i hagyományokat, és derítsd ki, hogyan kapcsolódik össze egyetlen őszi napon a dologtiltás, az ünnepi betakarítás és a vidéki nők tisztelete! Fedezd fel velünk, hogyan határozta meg elődeink életét a szüret, és miért emlékezünk meg ma a falun élő asszonyok felbecsülhetetlen munkájáról! Retró szüreti galéria következik.
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  • Indul a szüret: október 15., Avilai Szent Teréz napja hagyományosan a nagy őszi szüretek kezdete, többek között Baranyában és Egerben is.
  • Tengerihántás és dologtiltás: a szőlőszedés mellett a kukoricafosztás ideje is ez, miközben egyes vidékeken a nőkre szigorú munkatilalom vonatkozott ezen a napon.
  • A falusi nők napja: október 15. egyben a Falusi nők világnapja is, amikor a vidéki asszonyok kitartó, mindennapi munkája előtt tisztelgünk.

A népi kalendáriumban október 15-e, Avilai Szent Teréz emléknapja kiemelt jelentőséggel bír, hiszen hagyományosan ekkor vette kezdetét az őszi szüret. Többek között Baranyában, Egerben, Zalában és a Balaton környékén is ezen a napon indultak útnak a gazdák, hogy lefejtsék a tőkék érett gyümölcseit. Október 15. ugyanakkor nem csak a szőlőbirtokokról szól: az ENSZ határozata alapján 2008 óta ezen a dátumon tartjuk a Falusi nők világnapját is. A két téma szorosan összefonódik, hiszen a hagyományokat követő asszonyok munkája, a tengerihántás és a ház körüli teendők sora mindig is a vidék mozgatórugója volt. Álljunk meg egy pillanatra és tisztelegjünk az előtt a kitartó munka előtt, amellyel a falun élő nők fenntartják a család egységét és a tradíciókat!

Fiatal nők szüret közben
Teréz napja a szüret hagyományos kezdete, ennek apropóján visszetekitünk a régi korok hagyományaira. Fotó: Fortepan/Kovács Györgyi

Milyen hagyományok fűződnek a Teréz-napi szüret kezdetéhez?

A hűvösebb vidékeken a szőlő október közepére érte el a tökéletes érettséget. Egerben ezt az időszakot Teréz-szedésnek nevezték, míg Baranyában és a Somló hegyén a munkakezdetet zajkeltés, pisztolydurrogtatás kísérte. A nők kacorral (jellegzetes, görbe pengéjű kés) vágták a fürtöket vödrökbe és kosarakba, a puttonyos férfiak pedig hordókba gyűjtötték a termést. A szüret végén díszes koszorúval vonultak be, amit esti bál és felvonulás követett.

A meleg, napos kora őszi napok kedveztek a betakarításnak, ám Teréz napja Bánátban és Bácskában női dologtiltó napnak számított. Tilos volt kenyeret sütni vagy mosni, nehogy veszedelem érje a házat, így a sütés-főzést már előző nap elvégezték. Ezzel párhuzamosan elindult a kukoricafosztás vagy tengerihántás, amely szintén fontos közösségi esemény volt.

Szüretelő nők és egy férfi puttyonnyal
A szüreti munkákból az asszonyok ugyanúgy kivették a részüket, mint a férfiak. Fotó: Fortepan/Hunyady József

Tisztelet a mindennapi helytállásért

A vidéki élet idilli képe mögött folyamatos, megfeszített munka áll. A földből és állattartásból élő nők napja kora hajnaltól késő estig be van osztva: a ház körüli teendők, a konyhakertek gondozása és a család ellátása mind rájuk hárul. A Föld lakosságának negyedét kitevő falusi nők nemcsak az élelmiszer-termelésben vállalnak kulcsszerepet, hanem a hagyományok őrzésében is. Október 15-én ezért rájuk és nélkülözhetetlen szerepükre figyelünk.

Nézd meg a videót is a témában:

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