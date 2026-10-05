Ennél cukibbat ma nem látsz: beöltöztetett tacskók lepték el Párizst – fotók

- Október 4-én rendezték meg a Paris Sausage Walk különleges kutyás felvonulását.
- A kutyusok és gazdáik ezúttal a világhírű Champs-Élysées-n vonultak végig.
- A látványos eseménynek jótékonysági célja is volt: elhagyott és bántalmazott tacskók megsegítésére hívták fel a figyelmet.
- A felvonulást éppen az állatok világnapján tartották.
- A párizsi tacskóinvázió legjobb pillanatait galériánkban mutatjuk meg.
Tacskók és mindenféle fajtájú kutyusok vonultak fel Franciaország fővárosában. A cuki esemény igazi látványossággá vált, rengetegen öltöttek jelmezt, tovább növelve a cukiságfaktort.
Tacskófelvonulás Párizsban
Október 4-én négylábúak vették birtokba Párizs egyik legismertebb helyszínét. A Paris Sausage Walk hetedik alkalommal várta a tacskók szerelmeseit, a rendezvénynek pedig ezúttal a Champs-Élysées adott otthont. A párizsi turisztikai hivatal szerint a menet a sugárút felső részéről indult, a résztvevők pedig összesen mintegy 1,4 kilométert tettek meg.
A felvonulás igazi látványossággá változtatta a híres párizsi sugárutat. A hosszú szőrű, rövid szőrű és szálkás szőrű tacskók között akadtak különleges ruhába öltöztetett négylábúak is, miközben gazdáik és a nézelődők fotózták a szokatlan menetet.
A kutyadivatot is bemutató vidám esemény mögött azonban komoly cél is állt. A Paris Sausage Walk a Teckels Sans Doux Foyer állatvédő szervezetet támogatta, amely elhagyott vagy bántalmazott tacskókat fogad be, gondoskodik róluk, és segít új gazdát találni számukra.
Az időpont sem volt véletlen: a különleges kutyás felvonulást október 4-én, az állatok világnapján rendezték meg. A Champs-Élysées így néhány órára a francia főváros egyik legnagyobb négylábú találkozóhelyévé változott.
Az esemény legjobb pillanatait galériánkban mutatjuk:
Pár hasznos infó tacskóval élők számára:
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