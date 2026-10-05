Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fordulat Fásy Ádám feleségének ügyében – lépett az ügyészség

kutya

Ennél cukibbat ma nem látsz: beöltöztetett tacskók lepték el Párizst – fotók

52 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Szokatlan látvány fogadta vasárnap a párizsi Champs-Élysées járókelőit: tacskók és gazdáik vették birtokba a világhírű sugárutat. A Paris Sausage Walk nemcsak látványos és vidám program volt, hanem fontos ügyre is felhívta a figyelmet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kutyakutyaruhafelvonulástacskóPárizs
  • Október 4-én rendezték meg a Paris Sausage Walk különleges kutyás felvonulását.
  • A kutyusok és gazdáik ezúttal a világhírű Champs-Élysées-n vonultak végig.
  • A látványos eseménynek jótékonysági célja is volt: elhagyott és bántalmazott tacskók megsegítésére hívták fel a figyelmet.
  • A felvonulást éppen az állatok világnapján tartották.
  • A párizsi tacskóinvázió legjobb pillanatait galériánkban mutatjuk meg.

Tacskók és mindenféle fajtájú kutyusok vonultak fel Franciaország fővárosában. A cuki esemény igazi látványossággá vált, rengetegen öltöttek jelmezt, tovább növelve a cukiságfaktort. 

tacskó felvonuláson részt vevő kutyák
A tacskófelvonulás egybeesett a Párizsi Divathéttel (Paris Fashion Week) és az Állatok Világnapjával is.
Fotó: DANIEL PERRON / Hans Lucas

Tacskófelvonulás Párizsban

Október 4-én négylábúak vették birtokba Párizs egyik legismertebb helyszínét. A Paris Sausage Walk hetedik alkalommal várta a tacskók szerelmeseit, a rendezvénynek pedig ezúttal a Champs-Élysées adott otthont. A párizsi turisztikai hivatal szerint a menet a sugárút felső részéről indult, a résztvevők pedig összesen mintegy 1,4 kilométert tettek meg.

A felvonulás igazi látványossággá változtatta a híres párizsi sugárutat. A hosszú szőrű, rövid szőrű és szálkás szőrű tacskók között akadtak különleges ruhába öltöztetett négylábúak is, miközben gazdáik és a nézelődők fotózták a szokatlan menetet.

A kutyadivatot is bemutató vidám esemény mögött azonban komoly cél is állt. A Paris Sausage Walk a Teckels Sans Doux Foyer állatvédő szervezetet támogatta, amely elhagyott vagy bántalmazott tacskókat fogad be, gondoskodik róluk, és segít új gazdát találni számukra.

Az időpont sem volt véletlen: a különleges kutyás felvonulást október 4-én, az állatok világnapján rendezték meg. A Champs-Élysées így néhány órára a francia főváros egyik legnagyobb négylábú találkozóhelyévé változott.

Az esemény legjobb pillanatait galériánkban mutatjuk:

Nemcsak a kutyák, hanem gazdáik is beöltöztek a párizsi felvonuláson.
A klasszikus tacsi szendvics öltözet.
A gazdik összeöltöztek a kutyusaikkal.
Egyértelmű, hogy a tacskók voltak a felvonulás sztárjai.
A Champs-Élysées megtelt kutyafanatikusokkal.
Lehet, hogy ő unalmasnak találta a programot?
A western stílus ismét kutyadivatba jött.
Harmonizáló színek és masnik gazi és kutyusa között.
Nem véletlenül nevezik hot dognak a tacskókat.
Ugyan ki tudna ellenállni egy ilyen sármőrnek?
A csíkos soha nem megy ki a divatból.
Disney hercegnők kutyus kiadásban.
Pilóta szettben nemcsak az eget, de az emberek szívét is meg lehet hódítani.
A pomerániai törpespicc nagyon népszerű fajta, nem véletlenül, hiszen olyanok, akár az élő plüssállatok.
Galéria: Ennél cukibbat nem látsz – Négylábú sztárok a Champs-Élysées-n
1/14
Nemcsak a kutyák, hanem gazdáik is beöltöztek a párizsi felvonuláson.

 

Pár hasznos infó tacskóval élők számára:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!