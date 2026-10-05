Ennél cukibbat ma nem látsz: beöltöztetett tacskók lepték el Párizst – fotók

Október 4-én rendezték meg a Paris Sausage Walk különleges kutyás felvonulását.

A kutyusok és gazdáik ezúttal a világhírű Champs-Élysées-n vonultak végig.

A látványos eseménynek jótékonysági célja is volt: elhagyott és bántalmazott tacskók megsegítésére hívták fel a figyelmet.

A felvonulást éppen az állatok világnapján tartották.

A párizsi tacskóinvázió legjobb pillanatait galériánkban mutatjuk meg.

Tacskók és mindenféle fajtájú kutyusok vonultak fel Franciaország fővárosában. A cuki esemény igazi látványossággá vált, rengetegen öltöttek jelmezt, tovább növelve a cukiságfaktort.

A tacskófelvonulás egybeesett a Párizsi Divathéttel (Paris Fashion Week) és az Állatok Világnapjával is.

Fotó: DANIEL PERRON / Hans Lucas

Tacskófelvonulás Párizsban

Október 4-én négylábúak vették birtokba Párizs egyik legismertebb helyszínét. A Paris Sausage Walk hetedik alkalommal várta a tacskók szerelmeseit, a rendezvénynek pedig ezúttal a Champs-Élysées adott otthont. A párizsi turisztikai hivatal szerint a menet a sugárút felső részéről indult, a résztvevők pedig összesen mintegy 1,4 kilométert tettek meg.

A felvonulás igazi látványossággá változtatta a híres párizsi sugárutat. A hosszú szőrű, rövid szőrű és szálkás szőrű tacskók között akadtak különleges ruhába öltöztetett négylábúak is, miközben gazdáik és a nézelődők fotózták a szokatlan menetet.

A kutyadivatot is bemutató vidám esemény mögött azonban komoly cél is állt. A Paris Sausage Walk a Teckels Sans Doux Foyer állatvédő szervezetet támogatta, amely elhagyott vagy bántalmazott tacskókat fogad be, gondoskodik róluk, és segít új gazdát találni számukra.

Az időpont sem volt véletlen: a különleges kutyás felvonulást október 4-én, az állatok világnapján rendezték meg. A Champs-Élysées így néhány órára a francia főváros egyik legnagyobb négylábú találkozóhelyévé változott.

Az esemény legjobb pillanatait galériánkban mutatjuk: