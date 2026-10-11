Így ragyog a konyha vegyszerek nélkül, erre használd a szódabikarbónát

A háztartásban számos „finomságot” találunk, amivel remekül lehet takarítani. Mutatjuk, melyek ezek!

A takarítás vegyszer nélkül is lehet hatékony

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Vízkő ellen citrommal

A gyümölcs savtartalmát a vízkő fellazítására is bevethetjük. Vágjunk félbe egy citromot, majd dörzsöljük át vele a csapot vagy más, érintett felületet. Hagyjuk hatni néhány percig, végül nedves ruhával töröljük tisztára. A friss illat pedig ezúttal csak egy kellemes ráadás lesz.

Szódabikarbónát a makacs foltokra

A süteményekhez használt jolly joker a problémás szennyeződésekkel is felveszi a harcot. Kevés vízzel keverjünk belőle sűrű pasztát, majd vigyük fel a tűzhelyre, a sütő belsejébe vagy a mosogató elszíneződött részeire. Hagyjuk néhány percig hatni, majd nedves szivaccsal mossuk le.

Frissítsük ecettel a mosógépünket

A készülék karbantartására időnként jó ötlet egy fehér ecetes mosás. A benne lévő sav ugyanis eltávolíthatja a vízkövet, a mosószermaradványokat és semlegesíti a kellemetlen szagokat. Azonban ne használjuk túl gyakran, és mindenképp nézzük meg a gyártói ajánlást is.

Ha üveg, akkor egy fél krumpli

Egy kettévágott nyers burgonyát is segítségül hívhatunk az enyhén szennyezett üveg és tükör tisztításánál. Elég csak párszor végighúzni rajta, és hagyni, hogy a keményítőtartalma fellazítsa a nem kívánt foltokat. Ezután egy nedves, majd száraz kendővel töröljük át a felületet.

Ragacsos címkékhez étolajat

A zavaró ragasztómaradványokkal sem kell többé bajlódnunk. Mivel a legtöbb zsírban oldódik, elég rácseppentenünk egy kevés étolajat, és pár perc múlva letörölni. A végén ne felejtsük el mosogatószeres vízzel zsírtalanítani a felületet.

A makulátlan inox titka a finomliszt

Takarítás után a rozsdamentes acélfelületek gyakran maradnak fátyolosak vagy mattak. A liszt azonban kíméletesen megoldja ezt a problémát. Szórjunk belőle keveset egy száraz, puha rongyra, majd finoman töröljük át vele a már megtisztított felületet.

Takarítószerek, amiket tilos együtt használni

Könnyen hihetjük, hogy két tisztítószer együtt hatékonyabb lesz, de ez távolról sincs így. Bizonyos anyagok keveréke ráadásul irritáló vagy mérgező gázokat, heves reakciókat, szélsőséges esetben pedig életveszélyes állapotot is okozhat. Ezek közül mutatunk néhány különösen veszélyes kombinációt!