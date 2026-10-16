A kenyér a magyar étrend egyik alapvető élelmiszere. Reggelire, vacsorára, levesek vagy főételek mellé is gyakran fogyasztjuk, miközben egyre többen keresik az egészségesebbnek tartott alternatívákat. A boltok polcain ma már számtalan teljes kiőrlésű kenyér, rozsos, magvas és különböző gabonafélékből készült kenyér közül választhatunk.

Fehér vagy teljes kiőrlésű kenyér? Meglepő, mitől emelkedik meg igazán a vércukorszint - Fotó: Pexels

De vajon valóban minden esetben jobb választás a teljes kiőrlésű kenyér? És igaz-e, hogy a fehér kenyér elfogyasztása után sokkal gyorsabban megemelkedik a vércukorszint?

A válasz meglepő lehet: nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy fehér vagy barna kenyeret eszünk, hanem az is, mennyit fogyasztunk belőle, és milyen más ételekkel együtt kerül a tányérunkra.

Ez történik a szervezetünkben, amikor kenyeret eszünk

A kenyér egyik legfontosabb tápanyaga a szénhidrát, amelynek jelentős része keményítő formájában található meg benne. Az emésztés során a keményítő glükózzá, vagyis szőlőcukorrá bomlik, amely felszívódva a véráramba kerül. Ennek következtében megemelkedik a vércukorszint, a szervezet pedig inzulint termel, hogy a sejtek felvehessék és felhasználhassák a glükózt.

Ez önmagában teljesen természetes folyamat. A különbség elsősorban abban rejlik, hogy az egyes élelmiszerekből milyen gyorsan szívódnak fel a szénhidrátok, illetve mekkora mennyiség kerül egyszerre a szervezetünkbe.

A fehér kenyér általában finomított lisztből készül, amelyből az őrlés során eltávolítják a gabonaszem korpájának és csírájának jelentős részét. Emiatt rendszerint kevesebb rostot tartalmaz, mint a teljes kiőrlésű változat.

A rostok lassíthatják a szénhidrátok emésztését és felszívódását, ezért a rostban gazdagabb kenyerek sok esetben kedvezőbb vércukorválaszt eredményezhetnek.

A teljes kiőrlésű kenyér sem mindig olyan, amilyennek gondoljuk

A Diabetes UK brit cukorbetegség-szervezet tájékoztatása szerint a fehér kenyér jellemzően magas glikémiás indexű élelmiszer, vagyis viszonylag gyors vércukorszint-emelkedést okozhat.

A meglepő azonban az, hogy egyes teljes kiőrlésű kenyerek glikémiás indexe is magas lehet.

Ennek egyik oka a gabonaszemek feldolgozása.