Lenyűgöző fotókon a Föld legszebb rejtett csodái

Különleges föld alatti vízesések és barlangi folyók a világ minden tájáról.

Lenyűgöző sziklaalakzatok, legendák és tízszintes gleccservízesések a mélyben.

Speciális liftekkel, csónakokkal vagy ritka túrákkal bejárható természeti csodák.

A felszín alatti világ felfedezése mindig különleges élmény, hiszen a sötétségben rejtőző sziklák és a dübörgő víztömegek teljesen más hangulatot árasztanak, mint a nyílt színi tájak. A barlangokban kanyargó patakok és a mélybe zuhanó vízesések megmutatják, mekkora formáló erővel bír a víz. Egy-egy ilyen eldugott természeti csoda felkeresése során nemcsak a csendet, hanem a hegyek belsejében lakozó elementáris erőt is megtapasztalhatod.

Valóságos természeti csoda: az USA-ban található Ruby Falls-vízesés a Föld egyik legkülönlegesebb föld alatti képződménye.

Fotó: / Shutterstock

Milyen élményeket tartogathat egy föld alatti természeti csoda?

A skóciai Gaping Gill víznyelője az egyik leglenyűgözőbb példája a természet formáló erejének. Itt a Fell Beck patak egyenesen egy 100 méteres nappali fénycsatornába zúdul, ezzel a Brit-szigetek legmagasabb szabadon eső vízesését hozva létre. A barlangcsarnok látogatása korlátozott, évente csupán néhány kijelölt napon engedélyezik a belépést a helyi barlangkutató klubok szervezésében.

Az Amerikai Egyesült Államokbeli Lookout Mountain mélyén, Tennessee államban rejtőzik a Ruby Falls. Ezt a 45 méteres vízesést 1928-ban fedezte fel Leo Lambert barlangkutató, aki feleségéről, Ruby-ról nevezte el a helyszínt. A látogatók egy üvegfalú lifttel ereszkedhetnek le mintegy 80 méteres mélységbe, hogy megtekintsék az USA legmagasabb, nyilvánosan látogatható föld alatti vízesését.

A svájci Lauterbrunnen-völgyben található Trümmelbach-vízesés rendszere az egyetlen olyan gleccservízesés-együttes a világon, amely a hegy belsejében látogatható. Liftes alagutak és kiépített platformok vezetnek a sziklák közé, ahol másodpercenként akár 20 000 liter gleccservíz dübörög lefelé tíz egymást követő lépcsőfokon.

A Trümmelbach-vízesés mély, kanyargós szakadékokon zúdul alá a mélybe.

Fotó: Joachim Kohler / Wikipedia - JoachimKohler-HB

Legendák és rejtett folyók a sziklák alatt

Bulgáriában, a Nyugati-Rhodope-hegységben található az Ördögtorok-barlang. Itt zuhan a mélybe az ország legmagasabb, 42 méteres föld alatti vízesése, közvetlenül a Dörgő Csarnok nevű hatalmas barlangterembe. A helyi mondavilág szerint Orfeusz ezen a nyíláson keresztül ereszkedett le az alvilágba, hogy visszahozza szerelmét, Eurüdikét.