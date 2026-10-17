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barlang

Lenyűgöző fotókon a Föld legszebb rejtett csodái

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Valóságos természeti csoda: az USA-ban található Ruby Falls-vízesés a Föld egyik legkülönlegesebb föld alatti képződménye.
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Fedezd fel a föld mélye alatti világot, ahol zúgó vízfolyások és sejtelmes barlangok fogadnak. Ismerd meg a legizgalmasabb helyszíneket, amelyek mindegyikén egy-egy lenyűgöző természeti csoda várja a látogatókat!
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barlangcseppkőképződményvízesések
  • Különleges föld alatti vízesések és barlangi folyók a világ minden tájáról.
  • Lenyűgöző sziklaalakzatok, legendák és tízszintes gleccservízesések a mélyben.
  • Speciális liftekkel, csónakokkal vagy ritka túrákkal bejárható természeti csodák.

A felszín alatti világ felfedezése mindig különleges élmény, hiszen a sötétségben rejtőző sziklák és a dübörgő víztömegek teljesen más hangulatot árasztanak, mint a nyílt színi tájak. A barlangokban kanyargó patakok és a mélybe zuhanó vízesések megmutatják, mekkora formáló erővel bír a víz. Egy-egy ilyen eldugott természeti csoda felkeresése során nemcsak a csendet, hanem a hegyek belsejében lakozó elementáris erőt is megtapasztalhatod.

Igazi természeti csoda a Tennessee állam-beli Ruby Falls vízesés.
Valóságos természeti csoda: az USA-ban található Ruby Falls-vízesés a Föld egyik legkülönlegesebb föld alatti képződménye.
Fotó:   / Shutterstock

Milyen élményeket tartogathat egy föld alatti természeti csoda?

A skóciai Gaping Gill víznyelője az egyik leglenyűgözőbb példája a természet formáló erejének. Itt a Fell Beck patak egyenesen egy 100 méteres nappali fénycsatornába zúdul, ezzel a Brit-szigetek legmagasabb szabadon eső vízesését hozva létre. A barlangcsarnok látogatása korlátozott, évente csupán néhány kijelölt napon engedélyezik a belépést a helyi barlangkutató klubok szervezésében.

Az Amerikai Egyesült Államokbeli Lookout Mountain mélyén, Tennessee államban rejtőzik a Ruby Falls. Ezt a 45 méteres vízesést 1928-ban fedezte fel Leo Lambert barlangkutató, aki feleségéről, Ruby-ról nevezte el a helyszínt. A látogatók egy üvegfalú lifttel ereszkedhetnek le mintegy 80 méteres mélységbe, hogy megtekintsék az USA legmagasabb, nyilvánosan látogatható föld alatti vízesését.

A svájci Lauterbrunnen-völgyben található Trümmelbach-vízesés rendszere az egyetlen olyan gleccservízesés-együttes a világon, amely a hegy belsejében látogatható. Liftes alagutak és kiépített platformok vezetnek a sziklák közé, ahol másodpercenként akár 20 000 liter gleccservíz dübörög lefelé tíz egymást követő lépcsőfokon.

A Trümmelbach-vízesés sziklazuhataga.
A Trümmelbach-vízesés mély, kanyargós szakadékokon zúdul alá a mélybe. 
Fotó: Joachim Kohler /  Wikipedia - JoachimKohler-HB

Legendák és rejtett folyók a sziklák alatt

Bulgáriában, a Nyugati-Rhodope-hegységben található az Ördögtorok-barlang. Itt zuhan a mélybe az ország legmagasabb, 42 méteres föld alatti vízesése, közvetlenül a Dörgő Csarnok nevű hatalmas barlangterembe. A helyi mondavilág szerint Orfeusz ezen a nyíláson keresztül ereszkedett le az alvilágba, hogy visszahozza szerelmét, Eurüdikét.

Kínában, Guangdong tartományban a Lianzhou föld alatti folyó kínál különleges látványt. A 1,5 kilométer hosszú vízi út négy hegyen vág át, és részben gyalogosan, részben csónakkal járható be. A túra során cseppkövek, meredek sziklafalak, meleg vizű források és színes megvilágítással kiemelt vízesések kísérik az utadat.

A kínai Lianzhou föld alatti folyó hídja
A kínai Lianzhou föld alatti folyó hídja: a helyszín olyan, mintha egy mesekönyv lapjaira csöppent volna az ember.
Fotó: ZCOOL HelloRF / Shutterstock
Az Észak-Yorkshire-ben található Gaping Gill csupán évente kétszer látogatható, akkor azonban nem barlangászok is megcsodálhatják a híres angol természeti csodát.
A Gaping Gill főbejárata egy természetes barlangakna az Ingleborough- hegy délkeleti oldalán.
A látványos Trümmelbach-vízesés az UNESCO Világörökség részét képező Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn területen fekszik.
A Trümmelbach-vízesés 1913 óta több mint 600 méter hosszú gyalogút hálózattal látogatható.
A 26 méter magas Ruby-vízesés csak vezetett túrával látogatható.
A Ruby-vízesés a barlang főjáratának végén található, egy függőleges aknában.
A Diavolskoto Geurlo barlang - vagyis Az ördög torka - a Rodope-hegységben, Trigrad városa mellett, egy nagyon meredek völgyben található.
A barlangot feltételezhetően egy földcsuszalás hozta létre, amelyben a vízesés egy 110 méter hosszú, 35 méter magas és 40 méter széles kamrába zúdul alá.
Galéria: Lenyűgöző fotókon a Föld legszebb rejtett csodái
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Az Észak-Yorkshire-ben található Gaping Gill csupán évente kétszer látogatható, akkor azonban nem barlangászok is megcsodálhatják a híres angol természeti csodát.

Nézd meg a videót az elképesztő Lianzhou föld alatti folyóról, Kínában:

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