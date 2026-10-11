Hat testrészünk is van, amely nélkül teljes életet élhetünk – te tudod, melyek ezek?

Vannak olyan testrészeink, amelyek nélkül a szervezet továbbra is megfelelően képes működni. Némelyik műtéti úton eltávolítható anélkül, hogy ez alapvetően megváltoztatná az életvitelt, míg bizonyos izmok és fogak az emberek egy részénél eleve ki sem alakulnak.

Bizonyos testrészek az emberek egy részénél eleve nem alakulnak ki.

Fotó: Pexels / Illusztráció

1. Vakbélfüggelék

A vakbélfüggelék a vastagbél kezdeti szakaszához kapcsolódó, keskeny, csőszerű képződmény. Gyulladása, az appendicitis hirtelen jelentkező hasi fájdalommal, hányingerrel, székrekedéssel és puffadással járhat. Ha a gyulladt féregnyúlvány kilyukad, a fertőzés továbbterjedhet a hasüregben, ami súlyos, akár életveszélyes állapotot idézhet elő.

A New York Post beszámolója szerint az Egyesült Államokban évente mintegy 300 ezer vakbélműtétet végeznek. A vakbélfüggelék eltávolítása után teljes életet lehet élni.

2. Epehólyag

Az epehólyag a máj által termelt epe tárolásában és koncentrálásában vesz részt. Az epe a zsírok emésztését segíti.

Az epehólyag eltávolítására többek között epekövek, visszatérő panaszok vagy gyulladás miatt lehet szükség. Az Egyesült Államokban évente több mint 1,2 millió ilyen műtétet végeznek.

A szerv eltávolítása után az epe közvetlenül a májból a vékonybélbe jut. Az emésztőrendszer epehólyag nélkül is képes működni, bár egyeseknél a műtét után átmeneti emésztési panaszok jelentkezhetnek.

3. Mandulák

A torok hátsó részén található mandulák az immunrendszer részei. Segítenek felismerni és kiszűrni a szájon, illetve az orron keresztül bejutó kórokozókat.

A mandulák ugyanakkor visszatérően begyulladhatnak vagy jelentősen megnagyobbodhatnak. Utóbbi esetben alvás közben akadályozhatják a légzést, és hozzájárulhatnak a horkoláshoz, illetve az alvászavarok kialakulásához.

Indokolt esetben műtéti úton eltávolíthatók. A szervezet mandulák nélkül is képes védekezni a fertőzésekkel szemben, mivel az immunrendszer számos más szervből és szövetből áll.