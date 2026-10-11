Hat testrészünk is van, amely nélkül teljes életet élhetünk – te tudod, melyek ezek?

Vannak olyan testrészeink, amelyek nélkül a szervezet továbbra is megfelelően képes működni. Némelyik műtéti úton eltávolítható anélkül, hogy ez alapvetően megváltoztatná az életvitelt, míg bizonyos izmok és fogak az emberek egy részénél eleve ki sem alakulnak.
1. Vakbélfüggelék
A vakbélfüggelék a vastagbél kezdeti szakaszához kapcsolódó, keskeny, csőszerű képződmény. Gyulladása, az appendicitis hirtelen jelentkező hasi fájdalommal, hányingerrel, székrekedéssel és puffadással járhat. Ha a gyulladt féregnyúlvány kilyukad, a fertőzés továbbterjedhet a hasüregben, ami súlyos, akár életveszélyes állapotot idézhet elő.
A New York Post beszámolója szerint az Egyesült Államokban évente mintegy 300 ezer vakbélműtétet végeznek. A vakbélfüggelék eltávolítása után teljes életet lehet élni.
2. Epehólyag
Az epehólyag a máj által termelt epe tárolásában és koncentrálásában vesz részt. Az epe a zsírok emésztését segíti.
Az epehólyag eltávolítására többek között epekövek, visszatérő panaszok vagy gyulladás miatt lehet szükség. Az Egyesült Államokban évente több mint 1,2 millió ilyen műtétet végeznek.
A szerv eltávolítása után az epe közvetlenül a májból a vékonybélbe jut. Az emésztőrendszer epehólyag nélkül is képes működni, bár egyeseknél a műtét után átmeneti emésztési panaszok jelentkezhetnek.
3. Mandulák
A torok hátsó részén található mandulák az immunrendszer részei. Segítenek felismerni és kiszűrni a szájon, illetve az orron keresztül bejutó kórokozókat.
A mandulák ugyanakkor visszatérően begyulladhatnak vagy jelentősen megnagyobbodhatnak. Utóbbi esetben alvás közben akadályozhatják a légzést, és hozzájárulhatnak a horkoláshoz, illetve az alvászavarok kialakulásához.
Indokolt esetben műtéti úton eltávolíthatók. A szervezet mandulák nélkül is képes védekezni a fertőzésekkel szemben, mivel az immunrendszer számos más szervből és szövetből áll.
4. Bölcsességfogak
A bölcsességfogak általában 17 és 25 éves kor között jelennek meg a fogsor leghátsó részén. A modern ember állkapcsában azonban sok esetben nincs elegendő hely számukra. Emiatt előfordulhat, hogy nem tudnak megfelelően előtörni, az íny alatt maradnak, vagy nyomást gyakorolnak a környező fogakra. Elhelyezkedésük miatt tisztításuk is nehezebb lehet, ami növelheti bizonyos fogászati problémák kockázatát.
Az Egyesült Államokban évente mintegy ötmillió ember bölcsességfogát távolítják el. Az emberek körülbelül 20 százalékánál ugyanakkor egyáltalán nem fejlődnek ki ezek a fogak.
A bölcsességfogakat evolúciós örökségnek tartják. Őseink nagyobb állkapcsa és keményebb, feldolgozatlan tápláléka mellett a harmadik nagyőrlőknek nagyobb szerepük lehetett a rágásban.
5. Palmaris longus, az alkar egyik izma
A palmaris longus egy hosszú, vékony izom az alkaron, amely a csukló hajlításában vesz részt. Az emberek jelentős részénél azonban hiányzik: egyes vizsgálatok szerint arányuk elérheti a 25 százalékot.
Hiánya általában nem befolyásolja érdemben a kéz vagy a csukló erejét. Az izom ráadásul csak az egyik karból is hiányozhat, anatómiai felépítése pedig emberenként eltérhet. A feltételezések szerint evolúciós őseinknél nagyobb jelentősége lehetett a mászásban és a kapaszkodásban.
6. Plantaris, a láb egyik izma
A plantaris egy kicsi és vékony izom, amely a lábszár hátsó részén található. Az emberek egy részénél azonban egyáltalán nincs jelen: becslések szerint a népesség mintegy 7–16 százaléka nélküle születik.
A plantaris hiánya általában nem okoz észrevehető mozgásszervi problémát. Az izmot ezért sokáig kevéssé jelentős anatómiai képletnek tekintették.
Újabb kutatások ugyanakkor arra utalnak, hogy szerepe lehet az egyensúly, a testtartás és a mozgás finom szabályozásában.
A szervet sokáig funkció nélküli evolúciós maradványnak tekintették, az újabb kutatások szerint azonban immunsejteket tartalmaz, és szerepet játszhat a bélrendszer hasznos baktériumainak fenntartásában is. Emiatt nem tekinthető teljesen funkció nélküli szervnek.