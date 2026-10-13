Eltűnhet a tetoválásod, amikor csak akarod? Hihetetlen újítást mutattak be a tudósok

- Különleges tetoválásfestéket fejlesztettek ki, amely UV-fény hatására másodpercek alatt színessé válhat.
- A minta később újra elhalványítható, így nem kellene mindig láthatónak lennie.
- Az újítás az egészségügyben is segíthet, például a sugárkezeléshez szükséges bőrjelölések esetében.
Egy tetoválás elkészíttetése sokak számára komoly döntés, hiszen a bőrre kerülő minta általában hosszú évekre, akár egy egész életre szól. Bár léteznek tetováláseltávolító kezelések, ezek időigényesek, költségesek és kellemetlenek is lehetnek. Most azonban olyan tudományos fejlesztés született, amely egészen új lehetőséget nyithat a testdíszítésben. A Coloradói Egyetem boulderi campusának kutatói ugyanis egy olyan különleges tetoválásfestéket hoztak létre, amely megfelelő fény hatására látványos színekben jelenhet meg, majd ismét szinte láthatatlanná válhat.
Láthatatlan tetoválás: hogyan működik az új festék?
A PhotoTat névre keresztelt technológia alapját úgynevezett fotokróm anyagok adják. Ezek különlegessége, hogy fény hatására megváltoztatják a színüket, majd bizonyos körülmények között visszatérnek eredeti állapotukba.
A kutatók ezeket a színváltó anyagokat apró, polimetil-metakrilátból (PMMA) készült gömbökbe építették. A PMMA-t már többféle egészségügyi alkalmazásban is használják, ami ígéretes kiindulópontot jelentett a fejlesztéshez.
Az új festék UV-fény hatására néhány másodperc alatt képes kék, bíborvörös vagy sárga színben megjelenni. A különböző színek keverésével pedig összetettebb, színes minták is létrehozhatók.
A technológia érdekessége, hogy a tetoválás nem tűnik el fizikailag a bőrből: a festék színe változik meg. Vagyis a minta továbbra is ott marad, csak bizonyos fényviszonyok között alig észrevehető.
Néhány másodperc alatt előbukkanhat a minta
A kutatók először mesterséges bőrön vizsgálták a festék működését. A kísérletek során azt tapasztalták, hogy mindössze két-három másodpercnyi UV-megvilágítás elegendő volt a színek előhívásához.
A megjelent minták akár órákon át is láthatók maradhattak. Ha pedig hamarabb szerették volna eltüntetni őket, megfelelő LED-fénnyel ismét elhalványíthatták a színeket. Ez egészen új lehetőséget teremthet azok számára, akik szeretnének tetoválást, de bizonyos helyzetekben inkább elrejtenék azt.
Egy munkahelyi megbeszélésen például alig látszana a minta, egy koncerten vagy baráti összejövetelen viszont újra előhívható lenne.
Saját magán is kipróbálta a kutató a testmódosítást
A fejlesztés egyik legérdekesebb mozzanata, hogy a kutatás vezető szerzője, Carson Bruns saját magán is tesztelte az új festéket. A lábán található, halpikkelyeket ábrázoló tetoválását egészítette ki a színváltó anyaggal. Beszámolója szerint a tetoválás festék két év elteltével is működött, és a saját tapasztalatai alapján nem észlelt káros hatást.
Ez azonban még nem jelenti azt, hogy a technológia mindenki számára biztonságos lenne. Egyetlen önkísérlet nem helyettesítheti a megfelelő toxikológiai és klinikai vizsgálatokat.
Nem csak divat: a daganatos betegeknek is segíthet
A láthatatlanná tehető tetoválásoknak az egészségügyben is fontos szerepük lehet. A sugárkezelésben részesülő daganatos betegek bőrén időnként apró, tartós tetováláspontokat helyeznek el. Ezek segítenek abban, hogy az orvosok a kezelések során pontosan beállíthassák a besugárzás helyét. A jelölések azonban a kezelés után is megmaradhatnak, és egyes betegek számára kellemetlen emlékeztetőt jelenthetnek a betegséggel töltött időszakra.
A PhotoTat technológiával a jövőben elképzelhetővé válhatna, hogy ezek a jelölések csak az orvosi vizsgálat vagy kezelés idején legyenek láthatók. Így a szükséges pontosság megmaradhatna, miközben a betegeknek nem kellene állandóan viselniük a bőrükön a kezelések nyomait.
Mikor készülhetnek az első ilyen UV-tetoválások?
Bár az eredmények ígéretesek, egyelőre nem érdemes a legközelebbi tetoválószalonban keresni az új festéket.
A kutatóknak még igazolniuk kell az anyag biztonságosságát, megfelelő tisztaságát és sterilitását, mielőtt szélesebb körben is alkalmazhatóvá válna.
A fejlesztés tehát egyelőre nem jelenti azt, hogy hamarosan bárki kedvére ki-be kapcsolhatja a tetoválását. Azt viszont megmutatja, hogy a jövőben a testdíszítés egészen más lehet, mint amit ma ismerünk. Lehet, hogy néhány év múlva már nem az lesz a legfontosabb kérdés, milyen tetoválást szeretnénk, hanem az is, hogy mikor akarjuk megmutatni írja az IflScience.
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