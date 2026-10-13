Eltűnhet a tetoválásod, amikor csak akarod? Hihetetlen újítást mutattak be a tudósok

Különleges tetoválásfestéket fejlesztettek ki, amely UV-fény hatására másodpercek alatt színessé válhat.

A minta később újra elhalványítható, így nem kellene mindig láthatónak lennie.

Az újítás az egészségügyben is segíthet, például a sugárkezeléshez szükséges bőrjelölések esetében.

Egy tetoválás elkészíttetése sokak számára komoly döntés, hiszen a bőrre kerülő minta általában hosszú évekre, akár egy egész életre szól. Bár léteznek tetováláseltávolító kezelések, ezek időigényesek, költségesek és kellemetlenek is lehetnek. Most azonban olyan tudományos fejlesztés született, amely egészen új lehetőséget nyithat a testdíszítésben. A Coloradói Egyetem boulderi campusának kutatói ugyanis egy olyan különleges tetoválásfestéket hoztak létre, amely megfelelő fény hatására látványos színekben jelenhet meg, majd ismét szinte láthatatlanná válhat.

egy női tetováló színes tetoválást készít a női kliensre

Fotó: 123RF / 123RF

Láthatatlan tetoválás: hogyan működik az új festék?

A PhotoTat névre keresztelt technológia alapját úgynevezett fotokróm anyagok adják. Ezek különlegessége, hogy fény hatására megváltoztatják a színüket, majd bizonyos körülmények között visszatérnek eredeti állapotukba.

A kutatók ezeket a színváltó anyagokat apró, polimetil-metakrilátból (PMMA) készült gömbökbe építették. A PMMA-t már többféle egészségügyi alkalmazásban is használják, ami ígéretes kiindulópontot jelentett a fejlesztéshez.

Az új festék UV-fény hatására néhány másodperc alatt képes kék, bíborvörös vagy sárga színben megjelenni. A különböző színek keverésével pedig összetettebb, színes minták is létrehozhatók.

A technológia érdekessége, hogy a tetoválás nem tűnik el fizikailag a bőrből: a festék színe változik meg. Vagyis a minta továbbra is ott marad, csak bizonyos fényviszonyok között alig észrevehető.

Néhány másodperc alatt előbukkanhat a minta

A kutatók először mesterséges bőrön vizsgálták a festék működését. A kísérletek során azt tapasztalták, hogy mindössze két-három másodpercnyi UV-megvilágítás elegendő volt a színek előhívásához.

A megjelent minták akár órákon át is láthatók maradhattak. Ha pedig hamarabb szerették volna eltüntetni őket, megfelelő LED-fénnyel ismét elhalványíthatták a színeket. Ez egészen új lehetőséget teremthet azok számára, akik szeretnének tetoválást, de bizonyos helyzetekben inkább elrejtenék azt.

Egy munkahelyi megbeszélésen például alig látszana a minta, egy koncerten vagy baráti összejövetelen viszont újra előhívható lenne.