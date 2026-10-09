Ahol télen jön el a tojásszezon, és a kakasok végzik a munka javát – Így zajlik az élet a magyar emufarmon

Egyetlen emutojás 10–12 tyúktojásnak felel meg, és akár négy embernek is elegendő.

Az emuk Magyarországon télen rakják különleges, sötétzöld tojásaikat.

Az emuknál a tojó választ párt, a tojások kiköltése pedig a kakas feladata.

A tojás szinte minden háztartásban megtalálható, de vajon hányan kóstoltak már emutojást? Minden év október második péntekén, 2026-ban október 9-én ünnepeljük a tojás világnapját, amely idén éppen 30 éves jubileumához érkezett. Az 1996-ban életre hívott világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a tojás táplálkozásban betöltött szerepére és sokoldalú felhasználhatóságára.

A tojás világnapja alkalmából egy igazán különleges madárral, az emuval, és az ő még különlegesebb tojásával ismerkedtünk meg.

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Tojás világnapja: mitől olyan különleges az emutojás?

A legtöbben ilyenkor természetesen a tyúktojásra gondolnak, pedig léteznek ennél jóval különlegesebb változatok is. Ilyen az emutojás is, amely sötétzöld, szinte fekete héjával és tekintélyes méretével már első pillantásra felkelti a figyelmet. Magyarországon, a Bodrogközben található Viss községben működik a Bellemu Farm, ahol szabadtartásban tenyésztik ezeket a madarakat. A családi vállalkozásban a tojások keltetése és az állatok tenyésztése mellett az emuk hasznosításával is foglalkoznak.

Az emutojás azonban nem mindennapi élelmiszer: különleges állaga, vastag héja és a tojásrakás szokatlan időszaka miatt is érdemes közelebbről megismerni. A világnap alkalmából Molnárné Fábián Évával, a Bellemu Farm értékesítési vezetőjével beszélgettünk arról, milyen az emutojás íze, hogyan lehet elkészíteni, és miért éppen télen gyűjtik a tojásokat. Az is kiderült, hogy az emuknál egészen sajátosan alakul a párválasztás és a fiókák körüli munkamegosztás.

A tojás világnapja alkalmából egy igazán különleges tojásról beszélgetünk. Mit érdemes tudni az emutojásról, miben különbözik a hagyományos tyúktojástól?

Elsősorban azt, hogy gyönyörű! Egy majdnem 15 centiméter hosszú, 10 centiméter átmérőjű tojásról beszélünk, amelynek színe a mélyzöldtől egészen a feketéig terjedhet. Az étkezési felhasználáson kívül dekorációs célokra is tökéletesen alkalmas. Ha a külső rétegét megcsiszoljuk, alatta hófehér felület bukkan elő, amit szépen lehet díszíteni. Mi ezt ki is használjuk: azokat a tojásokat, amelyeket nem keltetünk ki, és étkezési célra sem adunk el, kifújjuk, a héjukat pedig értékesítjük.