Ahol télen jön el a tojásszezon, és a kakasok végzik a munka javát – Így zajlik az élet a magyar emufarmon

- Egyetlen emutojás 10–12 tyúktojásnak felel meg, és akár négy embernek is elegendő.
- Az emuk Magyarországon télen rakják különleges, sötétzöld tojásaikat.
- Az emuknál a tojó választ párt, a tojások kiköltése pedig a kakas feladata.
A tojás szinte minden háztartásban megtalálható, de vajon hányan kóstoltak már emutojást? Minden év október második péntekén, 2026-ban október 9-én ünnepeljük a tojás világnapját, amely idén éppen 30 éves jubileumához érkezett. Az 1996-ban életre hívott világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a tojás táplálkozásban betöltött szerepére és sokoldalú felhasználhatóságára.
Tojás világnapja: mitől olyan különleges az emutojás?
A legtöbben ilyenkor természetesen a tyúktojásra gondolnak, pedig léteznek ennél jóval különlegesebb változatok is. Ilyen az emutojás is, amely sötétzöld, szinte fekete héjával és tekintélyes méretével már első pillantásra felkelti a figyelmet. Magyarországon, a Bodrogközben található Viss községben működik a Bellemu Farm, ahol szabadtartásban tenyésztik ezeket a madarakat. A családi vállalkozásban a tojások keltetése és az állatok tenyésztése mellett az emuk hasznosításával is foglalkoznak.
Az emutojás azonban nem mindennapi élelmiszer: különleges állaga, vastag héja és a tojásrakás szokatlan időszaka miatt is érdemes közelebbről megismerni. A világnap alkalmából Molnárné Fábián Évával, a Bellemu Farm értékesítési vezetőjével beszélgettünk arról, milyen az emutojás íze, hogyan lehet elkészíteni, és miért éppen télen gyűjtik a tojásokat. Az is kiderült, hogy az emuknál egészen sajátosan alakul a párválasztás és a fiókák körüli munkamegosztás.
A tojás világnapja alkalmából egy igazán különleges tojásról beszélgetünk. Mit érdemes tudni az emutojásról, miben különbözik a hagyományos tyúktojástól?
Elsősorban azt, hogy gyönyörű! Egy majdnem 15 centiméter hosszú, 10 centiméter átmérőjű tojásról beszélünk, amelynek színe a mélyzöldtől egészen a feketéig terjedhet. Az étkezési felhasználáson kívül dekorációs célokra is tökéletesen alkalmas. Ha a külső rétegét megcsiszoljuk, alatta hófehér felület bukkan elő, amit szépen lehet díszíteni. Mi ezt ki is használjuk: azokat a tojásokat, amelyeket nem keltetünk ki, és étkezési célra sem adunk el, kifújjuk, a héjukat pedig értékesítjük.
Egyetlen emutojásból akár egy egész családnak elegendő rántotta készülhet. Mennyit nyom egy ilyen tojás?
Átlagosan 600 grammot, míg egy tyúktojás nagyjából 60–70 grammos. Egyetlen emutojásból négyen simán megreggeliznek, körülbelül 10–12 tyúktojásnak felel meg. Ami az emutojás héját illeti, körülbelül két milliméter vastag, úgyhogy nem elég odakoppintani az asztalhoz. Mi például fúrógéppel szoktuk megnyitni, elsősorban azért, mert a héját is szeretnénk megmenteni. Számunkra a tojás beltartalma és a héja egyaránt értékes.
Milyen az íze? Miben különbözik a belőle készült rántotta a megszokottól?
Az emutojásnál a sárgája és a fehérje aránya is más, mint a tyúktojásnál. Arányaiban nagyobb a sárgája, zsírosabb is, a fehérjéből pedig kevesebb van benne. Rántottának elkészítve egyébként nagyon finom! Kellemes, kissé zsírosabb íze van, de semmiféle különös mellékízt nem érezni rajta. Inkább a tyúktojáshoz hasonlít, csak sokkal krémesebb, pudingosabb az állaga. A fehérjéje ugyanis másképp viselkedik hő hatására, nem keményedik meg úgy, mint a tyúktojásé. A mi tapasztalatunk szerint keménytojást sem lehet belőle készíteni a megszokott formában, és a rántotta is lágyabb, kissé kocsonyás marad.
Táplálkozási szempontból milyen előnyei és esetleges hátrányai vannak az emutojásnak?
Telítetlen zsírsavakat, köztük omega-3 és omega-6 zsírsavakat tartalmaz, amelyek fontosak az emberi szervezet számára. Ugyanakkor arra is figyelni kell, hogy zsíros tojásról beszélünk, és a koleszterintartalma is magas. Érdekes, hogy míg az emu húsa koleszterinszegény, addig a tojására ez már nem mondható el.
A legtöbb embernek a tojásrakásról a tyúkól és a fészkén ülő tyúk jut eszébe. Hogyan zajlik mindez az emuknál?
Nálunk úgynevezett háremes tartás van, egy-egy karámban 10–15 állat is megfordul. Az emuk szívesebben tartózkodnak a szabadban, mint az ólban. Kinéznek maguknak egy sarkot vagy egy helyet a karám oldalában, és oda rakják a tojásaikat. Mi ezeket a helyeket beszalmázzuk, kibéleljük, hogy a tojások ne sérüljenek meg.
Amit sokan nem tudnak, hogy az emuk nálunk télen tojnak. A tojószezon általában októberben kezdődik, és áprilisig tart, bár az utóbbi időben már májusban, sőt júniusban is voltak tojásaink. Az emuk Ausztráliából származnak, ahol az évszakok fordítva követik egymást. A biológiai ritmusuk még mindig ehhez igazodik, így nálunk a téli időszakra esik a tojásrakás.
Hogyan választanak párt az emuk? A kakas és a tojó együtt gondoskodik a tojásokról?
Itt bizony a tojók a főnökök! Nálunk nagyjából fele-fele arányban vannak a kakasok és a tojók, de még jobb, ha egy kicsit több a kakas, mert a tojók szeretnek válogatni. Minél több kakas közül választhatnak, annál nagyobb az esélye annak, hogy megtermékenyített tojásokat kapunk.
Az emuknál nem úgy működik a párkapcsolat, hogy összeáll egy kakas és egy tojó, aztán együtt nevelgetik a fiókáikat. A tojó kiválaszt egy kakast, lerakja a tojást, majd a kakasra bízza a kotlást, ő pedig szépen továbbáll, és keres magának egy másik kakast. Nekünk ez kedvező, mert így biztosítható a megfelelő utánpótlás.
Nem veszélyes elvenni a tojást egy ekkora madártól, különösen akkor, ha a kakas már rajta ül?
Az állataink már megszoktak bennünket. Egyébként nem is a kakas a vérmesebb, hanem a tojó. Ő védi a területét, sőt még a kakasát is, úgyhogy inkább rá kell odafigyelni.
Általában este szedjük össze a tojásokat, amikor a madarak már lenyugodtak. Persze előfordul, hogy a kakas már ráült valamelyikre. Akkor bizony azt a 40 kilós madarat kell odébb tenni, vagy valahogy benyúlni alá, hogy ki tudjuk halászni a tojást!
Télen különösen fontos a gyors begyűjtés, mert ha a tojás megfagy, már nem tudjuk kikeltetni. Az ilyen tojásokat, amennyiben étkezési célra megfelelőek, értékesítjük. Az emuk általában délután tojnak, mi pedig este nyolc körül indulunk a tojásgyűjtő körútra. A törzsállományunk több mint kétszáz egyedből áll, úgyhogy van mit végigjárni!
Ezek szerint a farmon elsősorban tenyésztéssel foglalkoznak, az étkezési tojás inkább kiegészítő termék?
Így van. A Bellemu Farm tudomásom szerint Magyarország, sőt talán Európa legnagyobb létszámú emufarmja. Mi magunk tenyésztjük és keltetjük az állatokat, a szaporulatot pedig feldolgozzuk. Saját feldolgozóüzemünk van, emellett kolbászt, sonkát és szalámit is készítünk emuhúsból. Ez egyébként vasban gazdag, alacsony koleszterintartalmú vörös hús. A tojásoknál azonban a tenyésztés az elsődleges, ezért különösen fontos, hogy minél több egészséges, keltetésre alkalmas szemes (vagyis megtermékenyített) tojást gyűjtsünk össze.
Ezek az Ausztráliából származó állatok mennyire viselik jól a magyarországi időjárást? A hideg nem befolyásolja a tojásrakást?
Meglepően jól alkalmazkodtak! Sem a nagy meleg, sem a hideg nem viseli meg őket különösebben, és a tojószezont sem igazán befolyásolja a hőmérséklet. Tapasztalataink szerint a keltethetőség szempontjából sokszor nagyobb jelentősége van annak, hogy mennyire sáros a tojás. A héján ugyanis apró pórusok találhatók, amelyeken keresztül gázcsere zajlik. Ha ezekbe beletapad a sár, az kedvezőtlenül befolyásolhatja a keltethetőséget.
Maguk az állatok viszont kifejezetten jól bírják a telet, még ilyenkor is imádnak fürdeni! Amint találnak egy kis pocsolyát a hóban, már mennek is bele. A bőrük alatt vastag zsírréteg található, különleges, szőrszerű tollazatuk pedig jól szigetel. Egyedül a szelet nem szeretik, ezért mindig biztosítunk számukra szélvédett helyeket. Előfordul, hogy reggel szinte belepi őket a hó. Olyan békésen alszanak, hogy az ember első pillantásra megijed, hogy megfagytak, aztán kiderül, hogy semmi bajuk, egyszerűen remekül érzik magukat!
Milyen madár az emu?
Az Ausztráliában őshonos emu a világ második legnagyobb ma is élő madara, amely a strucchoz hasonlóan röpképtelen, viszont rendkívül gyors futó. A kifejlett példányok feje akár 170–180 centiméter magasan is lehet, testsúlyuk pedig általában 35–40 kilogramm. Erős lábaikkal akár 50 km/órás sebességre is képesek, lépéshosszuk pedig meghaladhatja a két és fél métert. A kakast és a tojót külső megjelenésük alapján nehéz megkülönböztetni, hangjuk viszont eltérő: a hím röfögésszerű, a nőstény mély, doboló hangot ad. A frissen kikelt emucsibék jellegzetes csíkos mintázatúak, így első pillantásra a kis vadmalacokra emlékeztetnek.
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