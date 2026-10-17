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tojás

Így tárold a tojásokat a hűtőben, és sokkal tovább frissek maradnak

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Sokan vannak, akik a hűtőszekrény ajtaján tárolják a tojásokat, azonban, mint kiderült, ez nem épp a legjobb választás. Hogyan kell hát tárolni a tojásokat, ha azt szeretnénk, hogy minél tovább frissek maradjanak? Az alábbiakban most megtudhatod!
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tojástárolásfrisshűtőszekrény

A tojás egyike azoknak a termékeknek, amely megfelelő tárolás esetén akár több hétig is friss maradhat. Az USDA, az Amerikai Egyesült Államok földművelésügyi minisztériuma szerint a friss, héjas tojások a vásárlástól számított 3-5 hétig tárolhatók hűtőszekrényben. Ehhez azonban nem árt szem előtt tartani néhány részletet: például, hogy ne mossuk meg őket, mielőtt betennénk a hűtőbe, hagyjuk őket az eredeti dobozukban, a hegyes felükkel lefelé, és egy belső polcra helyezzük, ne a hűtő ajtajára.

tojás
Így tárold a tojásokat a hűtőben / Fotó: Pixabay

Így tárold a tojásokat a hűtőben

Az FDA (az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala) és az USDA is azt javasolja, a tojásokat az eredeti csomagolásukban tároljuk. A doboz tudniillik nem csak azt a cél szolgálja, hogy a tojások biztonságban legyenek a boltban és megkönnyítsék a behozatalukat: védi őket a fénytől, az ütődésektől és a hűtőszekrény szagától is. Emellett megkönnyíti a csomagoláson lévő dátum ellenőrzését is, illetve termékvisszahívás esetén tudni lehet, az adott tojás melyik tételből származik. 

 

A hűtőszekrény ajtaja a legrosszabb hely a tojásoknak

Minden alkalommal, amikor kinyitod a hűtőszekrény ajtaját, melegebb levegő áramlik az ajtó rekeszeibe. Itt a hőmérséklet gyakrabban ingadozik, ami nem tesz jót a tojásoknak. Érdemes tehát inkább a belső polcok egyikére helyezni őket, lehetőleg a hátsó falhoz közelebb, ahol a hőmérséklet egyenletesebb, és nem haladja meg a 4 Celsius-fokot.

(Via)

Így ellenőrizheted, hogy friss-e a tojás

Vegyünk egy poharat vagy egy tálat, és töltsük meg vízzel. Tegyük bele a tojásokat, és figyeljük meg, hogyan viselkednek. Amelyik teljesen elmerül, lefekszik az edény aljára, az friss. Ha elmerül ugyan, de áll az edény alján, akkor hamarosan lejár a szavatossága, ha pedig egyáltalán nem merül el, hanem lebeg a víz felszínén, akkor már inkább ne használjuk fel, mert nem jó.

 

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