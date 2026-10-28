Nem a halloweennel jött a töklámpás: meglepő szokás élt a magyar falvakban

- Az első lámpásokat nem tökből készítették: Írországban és a Brit-szigeteken főként répaféléket vájtak ki, és gyertyával világították meg.
- A Jack-o’-lantern név egy ír legendához kötődik: a ravasz Jack a történet szerint sem a mennyországba, sem a pokolba nem juthatott be.
- Amerikában lett népszerű a narancssárga tök: a 19. századi bevándorlók a könnyebben faragható helyi tököt kezdték használni.
- Magyarországon is létezett tökfaragás: a falusi gyerekek tökvicsort készítettek, néhol pedig a halottak napi gyertyát védték kivájt tökkel.
- A halloween-tök ma popkulturális ikon: filmek, rajzfilmek, játékok és őszi családi rendezvények elmaradhatatlan kelléke.
Október végén narancssárga tökök vigyorognak a kerítéseken, ablakpárkányokon és házak bejáratánál. Van közöttük kedves, mókás arcú, de olyan is, amelynek fogas vigyora egy horrorfilm díszletébe illene. Amikor pedig este gyertya gyullad bennük, a faragott fejek egyszerre válnak játékossá és kísértetiessé. Kevesen tudják azonban, hogy a töklámpás története nem Amerikában kezdődött, és eredetileg nem is tökből készítették. Az ünnepi dekoráció mögött az ír néphagyomány, a halottaktól való félelem, a tréfálkozás és a világítás egészen hétköznapi szükséglete találkozott.
A töklámpások története: gyökérzöldségekből faragták az elsőket
A világító, kifaragott arcok története évszázadokra nyúlik vissza a Brit-szigeteken. Írországban és Nagy-Britannia egyes vidékein az emberek nagyobb gyökérzöldségeket, elsősorban tarlórépát, marharépát és más répaféléket vájtak ki. Néhol burgonyát vagy céklát is használtak. A zöldségek oldalába szemeket, orrot és szájat metszettek, majd gyertyát vagy izzó parazsat helyeztek a belsejükbe. A végeredmény korántsem hasonlított a mai, vidáman mosolygó halloween-tökökre. A durva, szabálytalan répafejek sokszor kifejezetten ijesztően festettek.
A szokásnak többféle szerepe volt. A néphit szerint a rémisztő arcok távol tarthatták a rosszindulatú szellemeket, de a fiatalok arra is használták a lámpásokat, hogy megijesszék a sötétben közlekedőket.
A hagyomány történetiségét múzeumi emlékek is alátámasztják. Az Ír Nemzeti Múzeum őriz egy Donegal megyéből dokumentált répafejű lámpásról készült másolatot. Az eredeti tárgytípust a helyiek már 1900 körül használták, a múzeum pedig 1943-ban szerzett róla adatokat. Sőt, egy 1640-ből fennmaradt angol levél már említ egy halálfej formájúra faragott, gyertyával megvilágított répát. Vagyis a zöldségből készített ijesztő lámpás jóval régebbi, mint a ma ismert halloween-dekoráció.
Jack, a férfi, aki még az ördögöt is becsapta
A töklámpás angol neve, a jack-o’-lantern egy különös ír népmesei alakhoz kapcsolódik. Ő Stingy Jack, vagyis a fösvény Jack, aki a legenda szerint annyira ravasz volt, hogy még az ördögöt is képes volt lóvá tenni. A történet egyik legismertebb változatában Jack meghívta az ördögöt egy italra, ám fizetni már nem akart. Ezért rábeszélte, hogy változzon pénzérmévé. Jack azonban ahelyett, hogy fizetett volna, zsebre vágta az érmét, mégpedig egy ezüstkereszt mellé. Az ördög így nem tudta visszanyerni eredeti alakját.
Végül Jack csak azzal a feltétellel engedte szabadon, hogy az ördög egy ideig békén hagyja, később pedig a lelkére se tarthasson igényt. Amikor Jack meghalt, a mennyország kapujánál sem fogadták szívesen, mert életében túl sok rosszat tett. A pokolba sem juthatott be, hiszen az ördögnek be kellett tartania az ígéretét.
Így Jack arra ítéltetett, hogy örökké a sötétségben bolyongjon. Az ördög végül egy izzó széndarabot adott neki, hogy legalább valamennyit lásson maga előtt. Jack a parazsat egy kivájt répába helyezte, és ezzel a különös lámpással indult végtelen vándorútjára. Innen ered a „lámpás Jack” alakjához kötődő elnevezés. A történet természetesen népmese, nem valóban élt ember életrajza. Ráadásul több változata létezik, és a jack-o’-lantern kifejezést eredetileg a mocsarak felett feltűnő, lidércfénynek nevezett titokzatos fényjelenségekre is használták. A mese és a lámpásfaragás hagyománya idővel összefonódott.
Mi köze a töklámpásnak a halottak világához?
A lámpások története szorosan kapcsolódik a kelta eredetű Samhain ünnepéhez, amely a nyári időszak végét és a tél kezdetét jelezte. A hagyományos elképzelések szerint az október 31-ről november 1-jére virradó éjszakán elvékonyodhatott a határ az élők és a holtak világa között. A szellemek közelebb kerülhettek az emberekhez, ezért különféle védelmező szokások alakultak ki.
A jelmezek, álarcok és félelmetes lámpások ebben a hiedelemvilágban kaptak jelentést. A faragott arcokkal egyrészt a nem kívánt túlvilági látogatókat próbálhatták elriasztani, másrészt a lámpások a sötét őszi estéken praktikus fényforrásként is szolgáltak.
Fontos azonban különbséget tenni a bizonyítható hagyomány és a későbbi magyarázatok között. Nem áll rendelkezésünkre olyan megszakítatlan történeti bizonyítéklánc, amely szerint a mai töklámpás pontosan ugyanebben a formában létezett volna az ókori keltáknál. A Samhainhoz kötődő hiedelmek, a későbbi keresztény ünnepkör és a népi lámpáskészítés szokásai évszázadok alatt kapcsolódtak össze.
Ehető a halloweeni tök?
A faragásra árult halloween-tök általában ehető, de húsa többnyire rostosabb és kevésbé ízletes, mint a sütőtöké. A már kifaragott, gyertyával megvilágított vagy napokig szobahőmérsékleten álló tököt azonban ne fogyasszuk el, mert könnyen megromolhat.
Halloweenra tökfaragás
A ma ismert töklámpás formájának kialakulásában az Amerikába kivándorló írek és más brit-szigeteki közösségek játszottak fontos szerepet. A 19. században sokan vitték magukkal az óhazából ismert őszi szokásokat az Egyesült Államokba. Ott azonban egy másik növény kínálkozott a lámpások elkészítéséhez: a nagy, kerek, viszonylag könnyen kivájható tök.
A tök Amerikában őshonos növénycsoporthoz tartozik, és jóval alkalmasabbnak bizonyult a látványos arcok kifaragására, mint a kemény répafélék. A 19. század közepétől már megjelentek az amerikai töklámpások, az évszázad végére pedig egyre szorosabban összekapcsolódtak a halloweennel.
A Smithsonian Intézet gyűjteménye 1912-ből is őriz amerikai töklámpásokat ábrázoló fényképet. Az egykor szellemek elriasztására és csínytevésekhez használt lámpás ekkorra fokozatosan az őszi ünnep egyik legismertebb kellékévé változott.
Magyarországon is faragtak töklámpást, amikor még senki sem ünnepelt halloweent
A tökfaragást sokan ma is kizárólag Amerikából átvett szokásnak tartják. Pedig a magyar néprajzi gyűjtések szerint a falusi gyerekek már jóval a halloween hazai népszerűsége előtt készítettek világító tökfejeket.
A régi paraszti gazdaságokban ősszel bőven akadt nagyobb tök, amelyet a betakarítás után játékra is fel lehetett használni. A gyerekek levágták a tetejét, kivájták a belsejét, majd arcot faragtak az oldalába. Este gyertyát tettek bele, és kitették a kerítésre, ablakba, vagy hosszú botra erősítve vitték magukkal. A cél sokszor egyszerű volt: jól megijeszteni valakit.
A néprajzi leírások szerint különösen a nagyobb fiúk és legények kedvelték az efféle tréfákat. A világító arcokkal a lányokat, a szomszédokat vagy az utcán közlekedőket próbálták megrémíteni. A töklámpásnak tájanként különféle nevei is éltek. Ismert volt például a tökvicsor, a tökvigyori, valamint egyes vidékeken a Luca-tök elnevezés. Utóbbi arra utal, hogy a lámpásfaragás nem mindenütt október végéhez kötődött: december 13-án, Luca napján is készülhettek hasonló ijesztő alakok.
Bárkányi Ildikó, a Móra Ferenc Múzeum néprajzkutatója a dél-alföldi szokásokról beszélve is megerősítette, hogy a gyerekek a tök betakarítása után faragtak lámpásokat, egyes településeken kifejezetten mindenszentek táján.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a magyar és az ír hagyomány bizonyíthatóan ugyanabból az egyetlen szokásból ered. A két térségben hasonló alapanyagokból, hasonló célokra készültek világító arcok, de a közvetlen történeti kapcsolat nem igazolt. A magyar tökfaragásnak nem mindenütt a tréfálkozás volt a célja.
A Partiumból, a szilágysági Tasnád környékéről olyan 20. század eleji visszaemlékezés is ismert, amely szerint a halottak napi temetőlátogatáskor kivájt tökbe helyezték a gyertyát. A tök héja védte a lángot az őszi széltől. Ez már egészen más jelentést adott a lámpásnak: nem ijesztgetésre, hanem a halottakról való megemlékezéshez használták.
Mikor van mindenszentek és halottak napja?
A magyar néphagyományban november eleje különösen fontos időszak volt. Mindenszentek november 1-jén, halottak napja november 2-án van. A két naphoz a temetőlátogatás, az elhunytakért mondott imádság és a gyertyagyújtás kapcsolódott, de számos helyi hiedelem és tilalom is élt.
Egyes vidékeken úgy tartották, hogy ezekben a napokban a halottak lelkei hazalátogathatnak. A családok ezért ételt hagyhattak számukra, vagy különféle szokásokkal fejezték ki, hogy emlékeznek rájuk.
A gyertya fénye ebben a keresztény ünnepkörben az emlékezés és az imádság jelképe lett. A töklámpás pedig bizonyos helyeken ennek egészen gyakorlati eszközeként szolgált.
Vagyis a magyar falvakban a világító tökfej nem feltétlenül a halloween megfelelője volt: lehetett gyerekjáték, ijesztő tréfa vagy a temetőbe vitt gyertya védőburka is.
Mit csináljunk a töklámpással október 31. után?
Ha a töklámpás még ép és nem penészes, feldarabolva komposztálhatjuk, vagy a helyi szabályok szerint a zöldhulladék közé tehetjük. Ne dobjuk ki az erdőbe vagy a mezőre, mert a bomló tök megzavarhatja a vadállatok táplálkozását, és a környezetet is szennyezheti.
„Fénylik, mint Salamon töke” – egy magyar király is bekerült a töklámpás történetébe
A magyar töklámpásokról szólva gyakran előkerül egy különös történet Salamon királyról. A népszerű magyarázat szerint a 11. században fogságba vetett uralkodót Visegrádon őrizték, és a toronyban töklámpásokkal világítottak, hogy az őrök éjszaka is szemmel tarthassák.
A messziről látható fényekhez kötik a „fénylik, mint Salamon töke” szólást is. A történet folklórmagyarázat, nem bizonyított középkori esemény. Nincs megbízható korabeli adatunk arról, hogy Salamon őrzéséhez valóban kivájt töklámpásokat használtak volna. A legenda mégis érdekes: azt mutatja, hogy a világító tök a magyar történetmesélésben is helyet kapott.
Hogyan lett a töklámpásból a halloweeni horrorfilmek sztárja?
A 20. században a töklámpás fokozatosan túlnőtt eredeti népszokásbeli szerepén. Az amerikai halloween egyre inkább közösségi és kereskedelmi ünneppé vált, amelyhez jelmezes összejövetelek, házról házra járó gyerekek, édességek és látványos dekorációk kapcsolódtak. A narancssárga, vigyorgó tökfej tökéletes jelképpé vált: egyszerűen felismerhető, könnyen megrajzolható, és egyszerre lehet kedves meg félelmetes.
A mozifilmek és a televízió tovább erősítették ezt a szerepet. A Halloween – A rémület éjszakája című, 1978-as horrorfilm ikonikus képi világában is fontos szerepet kapott a töklámpás.
Később Tim Burton animációs filmje, a Karácsonyi lidércnyomás Jack Skellingtonja, Halloween városának „tökkirálya” tette a játékosan hátborzongató ünnepi világot újabb generációk számára szerethetővé.
A tökfej ma már megjelenik horrorfilmek plakátjain, videojátékokban, rajzfilmekben, ruhákon, édességek csomagolásán és az internetes mémekben is. A régi, szellemeket elriasztó lámpásból így a popkultúra egyik legismertebb őszi szimbóluma lett.
A halloween Magyarországon a kilencvenes évektől kapott új életre
A halloweenhez kapcsolódó tökfaragás Magyarországon elsősorban a rendszerváltás után, az 1990-es évektől vált egyre ismertebbé. Az amerikai filmek, televíziós műsorok és később az internet hatására mind több család kezdett október végén töklámpást készíteni. Az üzletekben megjelentek a halloween-dekorációk, az iskolákban és óvodákban pedig tökfaragó foglalkozásokat szerveztek.
A 2000-es évektől az őszi családi rendezvények, tökfesztiválok és faragóversenyek is hozzájárultak a szokás népszerűségéhez. Érdekes módon tehát nem teljesen ismeretlen hagyomány érkezett Magyarországra, hanem egy olyan szokás amerikai változata, amelyhez hasonló játékok korábban is léteztek a magyar falvakban.
A mai tökfaragásban ezért többféle kulturális hatás találkozik: az ír népmese, az amerikai halloween, a régi magyar paraszti játékok és a modern családi kézműveskedés.
A sötétedő őszi estéken fellobbanó fény ma is egyszerre idézi fel a titokzatosságot, a mulandóságot és az emberi vágyat, hogy egy kis világosságot teremtsünk magunk körül. Talán éppen ezért élte túl a töklámpás az évszázadokat. Amit egykor répából faragtak a szellemek ellen, azt ma tökből készítjük a családdal. A történet változott, de a sötétben világító arc varázsa megmaradt.
Videós ötletek a halloweeni tökfaragáshoz:
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