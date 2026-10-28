Nem a halloweennel jött a töklámpás: meglepő szokás élt a magyar falvakban

Az első lámpásokat nem tökből készítették: Írországban és a Brit-szigeteken főként répaféléket vájtak ki, és gyertyával világították meg.

A Jack-o’-lantern név egy ír legendához kötődik: a ravasz Jack a történet szerint sem a mennyországba, sem a pokolba nem juthatott be.

Amerikában lett népszerű a narancssárga tök: a 19. századi bevándorlók a könnyebben faragható helyi tököt kezdték használni.

Magyarországon is létezett tökfaragás: a falusi gyerekek tökvicsort készítettek, néhol pedig a halottak napi gyertyát védték kivájt tökkel.

A halloween-tök ma popkulturális ikon: filmek, rajzfilmek, játékok és őszi családi rendezvények elmaradhatatlan kelléke.

Október végén narancssárga tökök vigyorognak a kerítéseken, ablakpárkányokon és házak bejáratánál. Van közöttük kedves, mókás arcú, de olyan is, amelynek fogas vigyora egy horrorfilm díszletébe illene. Amikor pedig este gyertya gyullad bennük, a faragott fejek egyszerre válnak játékossá és kísértetiessé. Kevesen tudják azonban, hogy a töklámpás története nem Amerikában kezdődött, és eredetileg nem is tökből készítették. Az ünnepi dekoráció mögött az ír néphagyomány, a halottaktól való félelem, a tréfálkozás és a világítás egészen hétköznapi szükséglete találkozott.

A töklámpások jóval régebb óta világítanak október végén, mint hittük.

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A töklámpások története: gyökérzöldségekből faragták az elsőket

A világító, kifaragott arcok története évszázadokra nyúlik vissza a Brit-szigeteken. Írországban és Nagy-Britannia egyes vidékein az emberek nagyobb gyökérzöldségeket, elsősorban tarlórépát, marharépát és más répaféléket vájtak ki. Néhol burgonyát vagy céklát is használtak. A zöldségek oldalába szemeket, orrot és szájat metszettek, majd gyertyát vagy izzó parazsat helyeztek a belsejükbe. A végeredmény korántsem hasonlított a mai, vidáman mosolygó halloween-tökökre. A durva, szabálytalan répafejek sokszor kifejezetten ijesztően festettek.

A szokásnak többféle szerepe volt. A néphit szerint a rémisztő arcok távol tarthatták a rosszindulatú szellemeket, de a fiatalok arra is használták a lámpásokat, hogy megijesszék a sötétben közlekedőket.