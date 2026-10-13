5 tökrekord, ami annyira beteg, hogy már zseniális

Így tett meg egy bátor evezős közel 95 kilométert a hatalmas zöldség belsejében.

Hihetetlen világrekord, ahol a másodpercek és a víz alatti felhajtóerő diktálja a tempót.

A 60 másodperces brutális tökpusztítások hihetetlen története.

Több mint 90 kilométeres folyami hajózástól egészen a fizika törvényeivel dacoló víz alatti faragásig – ettől a listától garantáltan leesik majd az állad. Az 5 tökrekord galériánkba is bekerült, lapozgasd, és ámulj!

Miért születik ennyi tökrekord? Mert a tök formája, élénk narancssárga színe és jól faragható héja sokakat megihlet

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5 tökrekord, ami annyira beteg, hogy már-már zseniális

A természet adta ezt a hatalmas zöldséget, az emberi kreativitás pedig a legelborultabb és legzseniálisabb módokon farag és kreál belőle világrekordokat. Következzen most 5 elképesztő rekord, ami finoman szólva is emberfeletti teljesítményre vall.

A leghosszabb folyóparti utazás egy kivájt óriástökben

Gary Kristensen az amerikai Columbia folyón 94,26 kilométert tett meg egyetlen folyamatos utazás alatt egy általa nevelt, Punky Loafster nevű óriástökben. Több mint 24 órán át ült a zöldségben, miközben 55 km/h-s széllökésekkel és folyamatosan beömlő vízzel küzdött az éjszaka közepén.

A világ legnagyobb tökmozaikja

A dél-angliai Sunnyfields Farm évről évre megdöbbenti a világot. Először egy hatalmas Ozzy Osbourne portréval állítottak fel Guinness-rekordot, de ezt is túlszárnyalták: egy 218 négyzetméteres, elképesztő arcképet raktak ki a természetfilmes legenda, David Attenborough tiszteletére.

A gigantikus, zseniális alkotáshoz több mint 10 000 darab különböző színű tököt használtak fel.

A leggyorsabb tökfaragó

Az amerikai Stephen Clarke tartja a hivatalos csúcsot. Egy teljesen ép tökből mindössze 16,47 másodperc alatt faragott ki egy hagyományos halloweeni lámpást. A szigorú szabályok szerint a kész figurának kötelezően rendelkeznie kellett szemekkel, orral, szájjal és fülekkel is.

A leggyorsabb víz alatti tökfaragás

Ha a sima gyorsasági faragás nem lenne elég extrém: Floridában és Kaliforniában komoly hagyománya van a víz alatti tökfaragó versenyeknek.

A búvárok teljes felszerelésben, a tengerfenéken vagy medencék mélyén küzdenek a fizika törvényeivel, mivel a kivájt, levegővel teli tökök folyamatosan fel akarnak lebegni a felszínre.

A nem hivatalos rekordok szerint a profiknak kevesebb mint egy perc is elég ahhoz, hogy a víz alatt, a felhajtóerővel dacolva készítsenek el egy vigyorgó rémpofát.