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Fotókon és videón a Hegyeshalomnál kialakult káosz: tömegek rekedtek a vasútállomáson

játék

A Gladiátortól a Zongoristáig: te hány pontot érsz el ezen a különleges filmes történelem kvízen?

52 perce
Olvasási idő: 4 perc
Ellenség a kapuknál: klasszikus történelmi filmek egy izgalmas kvízben.
Fotó: TRI STAR PICTURES
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Teszteld a tudásodat, és derítsd ki, mennyire igazodsz el a leghíresebb hollywoodi szuperprodukciók és a valós események világában! Vajon felismered a legfontosabb részleteket, vagy elbuksz a rendezői szabadság csapdáin ebben a pörgős történelem kvíz kérdéssorban?
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játéktörténelem kvízekmozifilm
  • Híres közönségsiker mozifilmek és valós eseményeik háttértényei.
  • Ókori csaták, középkori ostromok és világháborús fordulatok egy helyen.
  • Tíz izgalmas kérdés a legmeghatározóbb filmes klasszikusokból.

E különleges történelem kvíz kitöltése előtt érdemes elgondolkodni azon, miért vonzzák ennyire a nézőket a nagyszabású kosztümös mozifilmek. Ezek az alkotások nem csupán elmesélik a múltat, hanem látványos díszletekkel, emlékezetes alakításokkal és megrázó emberi sorsokkal hozzák közelebb hozzánk az letűnt korokat.

Történelem kvíz az olyan klasszikus mozifilmekről, mint a Ben Hur.
Izgalmas történelem kvíz a mozitörténet nagy klasszikusaiból.

Vajon hány választ találsz el ebben az izgalmas történelem kvíz összeállításban?

Legyen szó a római arénák küzdelmeiről, középkori ostromokról vagy a XX. század világrengető konfliktusairól, a filmek segítségével átélhetjük a döntő pillanatokat. Bár a rendezők a drámai hatás kedvéért néha eltérnek a történelmi hitelességtől, a feldolgozott történetek legtöbbször valós eseményekre és létező személyekre épülnek.

Sokszor egyetlen ikonikus vizuális megoldás vagy egy bátor történelmi alak felidézése elég ahhoz, hogy felejthetetlenné váljon egy mű. Ráadásul a forgatókönyvek gyakran olyan hátországi hősöket és stratégákat is előtérbe helyeznek, akik a háttérből formálták az emberiség sorsát. Nem csoda hát, hogy az ilyen alkotások megtekintése után sokan azonnal utánaolvasnak a valódi eseményeknek. Töltsd ki következő kvízünket, és derítsd ki, mennyire ismered a filmvászonra vitt történelem legizgalmasabb fejezeteit! 

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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A Gladiátor (2000) című filmben Maximus Decimus Meridius bosszút esküszik Commodus császár ellen. A valóságban mi volt Commodus császár tényleges sorsa?

Nézd meg azokat a történelmi „tényeket”, amelyeket a mozinak köszönhetünk:

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