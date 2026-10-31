Így élt túl 11 napot az őserdőben egy 3000 métert zuhanó tinilány

Végzetes villámcsapás ért egy repülőgépet 1971 karácsonyának előestéjén. A Limából pucallpai megállóval Iquitosba tartó LANSA 508-as járat már a levegőben darabjaira hullott, ekkor zuhant ki a gépből az üléséhez rögzítve a 17 éves Juliane Koepcke. A roncsok az Amazonas esőerdőbe zuhantak, akárcsak Juliane, aki időközben elveszítette az eszméletét, ezért nem emlékezett a becsapódásra. A baleset után 11 napot töltött el az őserdőben, míg rátaláltak. A csodával határos túlélésével kapcsolatban azóta több teória is napvilágra került.
Csodával határos túlélés az őserdőben
Juliane a becsapódás következtében eltörte a kulcscsontját és más súlyos sérüléseket is szenvedett. Amikor magához tért, teljesen egyedül volt. Később elmesélte a BBC-nek, hogyan sikerült túlélnie az esőerdőben, amíg meg nem érkezett a segítség.
„Még tudtam járni, a szüleimtől pedig sokszor hallottam az esőerdőről, mivel édesapám zoológus volt, az anyám pedig trópusi madarakat tanulmányozott” – kezdte Juliane. „Szerencsére abból, amit a szüleimtől tanultam, tudtam, mit kell tennem. Kerestem egy patakot, és a vízben indultam útnak, mert az biztonságosabb volt. Egy zacskó édességet próbáltam beosztani, amit a baleset helyszínén találtam.”
A negyedik napon a lány hallotta, ahogy egy keselyű leszáll, amiből tudta, hogy holttestek vannak a közelben. Rábukkant egy üléssorra, amelyben három utas „fejjel előre a földbe csapódva” feküdt. Juliane ekkor látott először holttesteket, amelyek között az anyját kezdte kutatni.
„Az anyám nem volt közöttük, ezért továbbmentem. A 10. napon már állni sem tudtam rendesen, egy nagyobb folyó partján vánszorogtam. Rátaláltam egy csónakra, de először azt hittem, csak hallucinálok. Aztán a közelben rábukkantam egy kunyhóra, egy motorra és némi üzemanyagra” – emlékezett vissza a tinédzser, aki az üzemanyag egy részét felhasználva eltávolította a férgeket a karján lévő sebből, miután eszébe jutott, hogy korábban a kutyája fertőzött sebére az apja kerozint öntött.
„Aznap éjjel a kunyhóban aludtam, majd kintről beszűrődő hangokra ébredtem fel. Olyan volt, mintha angyalok hangjait hallottam volna. Ellátták a sebeimet, megetettek, majd visszavittek az emberek közé” – mesélt a megmentőiről a túlélő, aki szerint a helyiek először vízistennőnek hitték, de mivel tudott spanyolul, el tudta nekik magyarázni, hogy a repülőgép-szerencsétlenség túlélője.
Többen is túlélhették a zuhanást
A későbbi vizsgálatok kimutatták, hogy 14 másik ember is túlélhette a zuhanást, köztük Juliane édesanyja is, ám a sérüléseik miatt végül mind meghaltak. Juliane-t a mai napig kísértik az édesanyjával töltött utolsó pillanatok, akivel a végsőkig fogták egymás kezét.
„Emlékszem a turbulenciára, amikor a gép viharba keveredett. Emlékszem a villámokra magunk körül, és az egyik hajtóműből áradó erős fényre. Édesanyám azt mondta: »Ez a vég, mindennek a vége«.
Ezután az édesanyja és a mellette ülő másik utas eltűnt mellőle, ő pedig az üléshez szögezve a levegőben találta magát, miután az üléssor azon része kiszakadt a gépből.
Így lehetett az egyetlen végső túlélő a 17 éves lány
Hogy Juliane hogyan élhette túl a zuhanást, arra a baleset óta több lehetséges magyarázat is született. Az egyik, hogy a kiszakad ülések juharmag-szerűen kezdhettek pörögni, ami lassíthatta a zuhanást. A másik, hogy a vihar közben az erős felfelé irányuló légmozgások mérsékelhették az esési sebességet, vagy az esőerdő sűrű lombozata és a liánok tompíthatták a becsapódást.
Juliane története a filmkészítőket is megihlette az évek során, így született meg 1974-ben a Vannak még csodák című film az olasz Giuseppe Maria Scotese rendezésében, az angol Susan Penhaligon főszereplésével.
(LADBible)
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