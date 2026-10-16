„Láttam a saját csontvázamat” – egy újraélesztett túlélő sokkoló halálközeli élménye

Vince három szívinfarktuson és két újraélesztésen esett át, egyik életveszélyes állapotában pedig különös halálközeli élményt tapasztalt meg.

Mit mondanak a szakértők a testből való kilépés érzéséről, és hogyan magyarázza a tudomány ezeket a rendkívüli beszámolókat?

Sokan évekig hallgatnak halálközeli élményeikről, mert félnek a környezetük reakciójától

Vince nem fogadta kitörő örömmel felkérésünket. Szerencsére mégis kötélnek állt, mondván, hátha ezzel segíthet másoknak jobban értékelni az életet. Újraélesztés közben halálközeli élménye volt, amelyre így emlékszik vissza:

A mellkasi nyomás a test egyértelmű jelzése a keringés összeomlása és az újraélesztés szükségessége előtt. (illusztráció)

Forrás: 123RF

Három szívinfarktus, két újraélesztés, egy halálközeli élmény – Vince a saját csontvázát is látta

„2002-ben egy vasárnap édesanyám nálunk volt ebédelni. Dél körül rosszul lettem, bevittek a kórházba mentővel, ahol kiderült, hogy szívinfarktusom van, és olyan súlyosan károsodott a szívem, hogy meg kell műteni. Aztán éltem tovább az életem. Négy évvel később ismét történt valami. Mivel mindig is magas volt a fájdalomküszöböm, egyáltalán nem tulajdonítottam az újabb rosszullétnek jelentőséget.

A családom noszogatására mentem el orvoshoz. Sopronban egy orvos barátom felvilágosított a vizsgálatokat követően, hogy nem egy, hanem két infarktuson vagyok túl. Tudomásul vettem.

Eltelt még két év, amikor egy délelőtt brutális nyomást éreztem a mellkasomban – ekkor már defibrillátorra is szükség volt. Teljesen magamnál voltam, éber állapotban. Még, még, üssük ki még egyszer! – hallottam az orvos hangját az újraélesztés közben. Ekkor jött el egy pont…amikor a doktort magam fölött láttam.

Fölém hajolt, de érdekes módon úgy, hogy én a nyakát, a hátát, a haját és tarkóját láttam. A következő snittben már magamat láttam belülről. Nem felülről, ahogy sokan mesélik, hanem belülről. Láttam a szájüregemet és a torkomat. Bennem sötétség volt, kívül fény. Nem tudom, ez volt-e az a fény, amiről olyan sokan beszélnek.

A következő snittben egy burokszerű valamit láttam. Én voltam benne. Mintha a csontjaim foszforeszkáltak volna. Láttam a koponyámat, sőt, az egész testemet, pontosabban a csontvázamat. Semmilyen fájdalom, sem jó, sem rossz nem társult ehhez a képhez. Aztán visszahoztak az életbe.