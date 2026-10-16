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újraélesztés világnap

„Láttam a saját csontvázamat” – egy újraélesztett túlélő sokkoló halálközeli élménye

53 perce
Olvasási idő: 14 perc
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„A saját, foszforeszkáló csontvázamat láttam.” Vince visszatért a halálból, de amit az újraélesztése közben átélt, arról senkinek nem beszélt. Az újraélesztés világnapján most mégis vállalta, hogy az Origónak elmesélje halálközeli élményét. Vajon csak az agy különös játéka volt, amit látott, vagy létezik valami, amit ma még a tudomány sem képes értelmezni?
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újraélesztés világnapszívinfarktuscsendes szívinfarktushalálközeli élménydefibrillátor
  • Vince három szívinfarktuson és két újraélesztésen esett át, egyik életveszélyes állapotában pedig különös halálközeli élményt tapasztalt meg.
  • Mit mondanak a szakértők a testből való kilépés érzéséről, és hogyan magyarázza a tudomány ezeket a rendkívüli beszámolókat?
  • Sokan évekig hallgatnak halálközeli élményeikről, mert félnek a környezetük reakciójától 

Vince nem fogadta kitörő örömmel felkérésünket. Szerencsére mégis kötélnek állt, mondván, hátha ezzel segíthet másoknak jobban értékelni az életet. Újraélesztés közben halálközeli élménye volt, amelyre így emlékszik vissza:

Újraélesztés - férfi mellkasi fájdalmat észlel
A mellkasi nyomás a test egyértelmű jelzése a keringés összeomlása és az újraélesztés szükségessége előtt. (illusztráció)
Forrás: 123RF

Három szívinfarktus, két újraélesztés, egy halálközeli élmény – Vince a saját csontvázát is látta 

„2002-ben egy vasárnap édesanyám nálunk volt ebédelni. Dél körül rosszul lettem, bevittek a kórházba mentővel, ahol kiderült, hogy szívinfarktusom van, és olyan súlyosan károsodott a szívem, hogy meg kell műteni. Aztán éltem tovább az életem. Négy évvel később ismét történt valami. Mivel mindig is magas volt a fájdalomküszöböm, egyáltalán nem tulajdonítottam az újabb rosszullétnek jelentőséget. 

A családom noszogatására mentem el orvoshoz. Sopronban egy orvos barátom felvilágosított a vizsgálatokat követően, hogy nem egy, hanem két infarktuson vagyok túl. Tudomásul vettem.

Eltelt még két év, amikor egy délelőtt brutális nyomást éreztem a mellkasomban – ekkor már defibrillátorra is szükség volt. Teljesen magamnál voltam, éber állapotban. Még, még, üssük ki még egyszer! – hallottam az orvos hangját az újraélesztés közben. Ekkor jött el egy pont…amikor a doktort magam fölött láttam. 

Fölém hajolt, de érdekes módon úgy, hogy én a nyakát, a hátát, a haját és tarkóját láttam. A következő snittben már magamat láttam belülről. Nem felülről, ahogy sokan mesélik, hanem belülről. Láttam a szájüregemet és a torkomat. Bennem sötétség volt, kívül fény. Nem tudom, ez volt-e az a fény, amiről olyan sokan beszélnek. 

A következő snittben egy burokszerű valamit láttam. Én voltam benne. Mintha a csontjaim foszforeszkáltak volna. Láttam a koponyámat, sőt, az egész testemet, pontosabban a csontvázamat. Semmilyen fájdalom, sem jó, sem rossz nem társult ehhez a képhez. Aztán visszahoztak az életbe. 

Orvosok férfit tolnak a műtőbe.
 Az eredmények kimutatták, hogy a haldokló agy még az eszméletvesztés után, egészen az élet utolsó pillanatokig reagál a hangokra. 
Forrás: 123RF

Az egészet egy csodának éltem meg, és sokáig hallgattam arról, amit átéltem. Csakis magamnak akartam ezt az emléket megőrizni. Később mégis elmondtam egy orvosnak. Meghallgatott, kitárta a karját és annyit mondott: lehetséges.”

A szakértők még mindig csak találgatnak − Létezhet egy olyan dimenziója az agynak, amit még nem ismerünk?

Ferencz Tibor pszichoterapeuta magánpraxisában már fogadott olyan pácienst, aki újraélesztés során valamilyen földöntúlit tapasztalt meg.

Halálközeli állapotban a testet érzékelő központ az agyban az, amely először kikapcsol. Nyilván nem véletlenül. Ez véd bennünket a fájdalomtól. Nincs tehát ekkor sem fájdalom, sem testérzékelés. Az illető úgy érzi, mintha lebegne. Az alsó végtagok hamarabb vesztik el az érzékelést, legutoljára következik a fej

– mondja.

Amikor a beteg azt mondja, látta az orvost, hogy kimegy, visszajön, beszél, akkor a tudósok gondolkodóba esnek. Bár a jelenség pontos magyarázata a mai napig intenzív tudományos viták tárgya, a neurológia, a pszichológia és a kardiológia különböző elméletekkel magyarázza, mi megy végbe ilyenkor a szervezetben. Mint azt a pszichiátertől megtudjuk, az egyik elmélet szerint a testérzékelésért és a térbeli tájékozódásért a halánték- és a falcsonti lebeny találkozásánál található agyterület felel. 

Ha ez a terület oxigénhiány, trauma vagy altatószerek hatására nem megfelelően működik, az agy képtelen összeilleszteni a belső testi érzeteket a külső térrel. Emiatt a tudat úgymond kiszabadul a testből, és az agy egy külső nézőpontból (általában felülről) rekonstruálja a helyzetet.

A másik elmélet szerint a következő történhet: a páciens hallása (ez az utolsóként kikapcsoló érzékszerv) vagy a felületes alvás/ébredezés pillanataiban szerzett vizuális információk megmaradhatnak a tudatalattiban. 

Az agy a műtőből beszűrődő hangokból és a saját korábbi emlékekből utólag egy hihetetlenül pontos, vizuális történetet szerkeszt meg.

És teljesen mindegy, hogy milyen kultúrában él az illető, milyen vallású, nemű, korú vagy végzettségű. 

A halálközeli élményeket kutatók és elemző szakemberek egy csoportja viszont így gondolja

„A tudatnak létezhetnek olyan dimenziói, amelyek az ember számára még feltáratlanok. Ezt vallotta Dr. Raymond Moody orvos, pszichiáter is. A ma használt halálközeli élmény kifejezést ő alkotta meg és vezette be a tudományos és köznyelvbe Élet az élet után című könyvében. Megfigyelte továbbá, hogy a halálközeli élményt átélők beszámolóiban 10 elem mindig közös:

1. A páciens hallja, amint az orvos halottnak nyilvánítja.

2. Kellemetlen zajt érzékel.

3. Áthalad egy sötét alagúton.

4. Látja a saját testét kívülről.

5. A leírhatatlan béke és fájdalommentesség érzése.

6. Meghalt barátok, rokonok veszik körül.

7. Fénylényt pillant meg.

8. Panorámaszerűen megjelenő képeket lát a saját életéből.

9. Határvonal vagy gát elérése, ahonnan már nincs visszaút.

10. A túlvilági tapasztalatok, az ottani béke annyira vonzó, hogy nem akar visszajönni az életbe.

Férfi a fényfolyosó előtt
A túlélők a halálközeli élményt úgy írják le: mintha egy sötét alagúton vagy folyosón haladnának keresztül, amelynek a végén rendkívül erős, mégis megnyugtató, szeretetet áradó fény látható.
Forrás: 123RF

Nem beszélnek, mert kigúnyolják őket

Gyakori, hogy az újraélesztés során halálközeli élményt átélt embereket a környezetük – beleértve a családtagokat, barátokat és az orvosokat is – kineveti, vagy elintézi egy legyintéssel.

Emiatt a legtöbb érintett évekig vagy évtizedekig hallgat arról, ami vele történt. Másrészt a visszatérők gyakran küzdenek azzal, hogy nincsenek szavak arra, amit átéltek. Olyan dimenziókat, színeket, hangokat és minden emberi léptéket meghaladó szeretetet tapasztalnak, amit földi nyelven nehéz megfogalmazni.

Újraélesztés - férfit defibrilátorral élesztenek újra
A szakszerű újraélszetés: végezz 30 mellkaskompressziót, percenkénti 100-120-as ütemben.
Forrás: 123RF

Újraélesztés világnapja

Október 16-án világszerte és Magyarországon is a mentőszolgálatok, a Vöröskereszt és egészségügyi szervezetek ingyenes bemutatókat és lakossági képzéseket tartanak. Bárki kipróbálhatja babákon, hogyan kell helyesen nyomni a mellkast, és hogyan kell használni a defibrillátorokat.

 

Az újraélesztés világnapjának legfőbb célja:

felhívja a figyelmet az újraélesztés fontosságára, és megtanítja az embereket a mellkaskompresszió helyes lépéseire. Hirtelen szívleállás esetén minden perc számít. Ha a mentők kiérkezéséig egy jelenlévő laikus azonnal elkezdi a mellkaskompressziót, a beteg túlélési esélye a két-háromszorosára nő.

 

Így járj el helyesen

1. Vizsgáld meg a beteget: fogd meg a vállát, óvatosan rázd meg, és hangosan kérdezd meg, hogy van és hall-e.

2. Ha nem válaszol, hajtsd hátra a fejét az állánál fogva, hogy szabaddá tedd a légutakat. Hajolj a szája elé: nézd, hogy emelkedik-e a mellkasa, hallgasd és érezd a légzését 10 másodpercig. Ha nem lélegzik, vagy csak furcsán, horkant, azonnal cselekedni kell.

3. Azonnal hívd a 112-es segélyhívót!

Az újraélesztés lépéseiről itt olvashatsz bővebben.

Így kezdd meg az újraélesztést

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