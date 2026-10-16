„Láttam a saját csontvázamat” – egy újraélesztett túlélő sokkoló halálközeli élménye

- Vince három szívinfarktuson és két újraélesztésen esett át, egyik életveszélyes állapotában pedig különös halálközeli élményt tapasztalt meg.
- Mit mondanak a szakértők a testből való kilépés érzéséről, és hogyan magyarázza a tudomány ezeket a rendkívüli beszámolókat?
- Sokan évekig hallgatnak halálközeli élményeikről, mert félnek a környezetük reakciójától
Vince nem fogadta kitörő örömmel felkérésünket. Szerencsére mégis kötélnek állt, mondván, hátha ezzel segíthet másoknak jobban értékelni az életet. Újraélesztés közben halálközeli élménye volt, amelyre így emlékszik vissza:
Három szívinfarktus, két újraélesztés, egy halálközeli élmény – Vince a saját csontvázát is látta
„2002-ben egy vasárnap édesanyám nálunk volt ebédelni. Dél körül rosszul lettem, bevittek a kórházba mentővel, ahol kiderült, hogy szívinfarktusom van, és olyan súlyosan károsodott a szívem, hogy meg kell műteni. Aztán éltem tovább az életem. Négy évvel később ismét történt valami. Mivel mindig is magas volt a fájdalomküszöböm, egyáltalán nem tulajdonítottam az újabb rosszullétnek jelentőséget.
A családom noszogatására mentem el orvoshoz. Sopronban egy orvos barátom felvilágosított a vizsgálatokat követően, hogy nem egy, hanem két infarktuson vagyok túl. Tudomásul vettem.
Eltelt még két év, amikor egy délelőtt brutális nyomást éreztem a mellkasomban – ekkor már defibrillátorra is szükség volt. Teljesen magamnál voltam, éber állapotban. Még, még, üssük ki még egyszer! – hallottam az orvos hangját az újraélesztés közben. Ekkor jött el egy pont…amikor a doktort magam fölött láttam.
Fölém hajolt, de érdekes módon úgy, hogy én a nyakát, a hátát, a haját és tarkóját láttam. A következő snittben már magamat láttam belülről. Nem felülről, ahogy sokan mesélik, hanem belülről. Láttam a szájüregemet és a torkomat. Bennem sötétség volt, kívül fény. Nem tudom, ez volt-e az a fény, amiről olyan sokan beszélnek.
A következő snittben egy burokszerű valamit láttam. Én voltam benne. Mintha a csontjaim foszforeszkáltak volna. Láttam a koponyámat, sőt, az egész testemet, pontosabban a csontvázamat. Semmilyen fájdalom, sem jó, sem rossz nem társult ehhez a képhez. Aztán visszahoztak az életbe.
Az egészet egy csodának éltem meg, és sokáig hallgattam arról, amit átéltem. Csakis magamnak akartam ezt az emléket megőrizni. Később mégis elmondtam egy orvosnak. Meghallgatott, kitárta a karját és annyit mondott: lehetséges.”
A szakértők még mindig csak találgatnak − Létezhet egy olyan dimenziója az agynak, amit még nem ismerünk?
Ferencz Tibor pszichoterapeuta magánpraxisában már fogadott olyan pácienst, aki újraélesztés során valamilyen földöntúlit tapasztalt meg.
Halálközeli állapotban a testet érzékelő központ az agyban az, amely először kikapcsol. Nyilván nem véletlenül. Ez véd bennünket a fájdalomtól. Nincs tehát ekkor sem fájdalom, sem testérzékelés. Az illető úgy érzi, mintha lebegne. Az alsó végtagok hamarabb vesztik el az érzékelést, legutoljára következik a fej
– mondja.
Amikor a beteg azt mondja, látta az orvost, hogy kimegy, visszajön, beszél, akkor a tudósok gondolkodóba esnek. Bár a jelenség pontos magyarázata a mai napig intenzív tudományos viták tárgya, a neurológia, a pszichológia és a kardiológia különböző elméletekkel magyarázza, mi megy végbe ilyenkor a szervezetben. Mint azt a pszichiátertől megtudjuk, az egyik elmélet szerint a testérzékelésért és a térbeli tájékozódásért a halánték- és a falcsonti lebeny találkozásánál található agyterület felel.
Ha ez a terület oxigénhiány, trauma vagy altatószerek hatására nem megfelelően működik, az agy képtelen összeilleszteni a belső testi érzeteket a külső térrel. Emiatt a tudat úgymond kiszabadul a testből, és az agy egy külső nézőpontból (általában felülről) rekonstruálja a helyzetet.
A másik elmélet szerint a következő történhet: a páciens hallása (ez az utolsóként kikapcsoló érzékszerv) vagy a felületes alvás/ébredezés pillanataiban szerzett vizuális információk megmaradhatnak a tudatalattiban.
Az agy a műtőből beszűrődő hangokból és a saját korábbi emlékekből utólag egy hihetetlenül pontos, vizuális történetet szerkeszt meg.
És teljesen mindegy, hogy milyen kultúrában él az illető, milyen vallású, nemű, korú vagy végzettségű.
A halálközeli élményeket kutatók és elemző szakemberek egy csoportja viszont így gondolja
„A tudatnak létezhetnek olyan dimenziói, amelyek az ember számára még feltáratlanok. Ezt vallotta Dr. Raymond Moody orvos, pszichiáter is. A ma használt halálközeli élmény kifejezést ő alkotta meg és vezette be a tudományos és köznyelvbe Élet az élet után című könyvében. Megfigyelte továbbá, hogy a halálközeli élményt átélők beszámolóiban 10 elem mindig közös:
1. A páciens hallja, amint az orvos halottnak nyilvánítja.
2. Kellemetlen zajt érzékel.
3. Áthalad egy sötét alagúton.
4. Látja a saját testét kívülről.
5. A leírhatatlan béke és fájdalommentesség érzése.
6. Meghalt barátok, rokonok veszik körül.
7. Fénylényt pillant meg.
8. Panorámaszerűen megjelenő képeket lát a saját életéből.
9. Határvonal vagy gát elérése, ahonnan már nincs visszaút.
10. A túlvilági tapasztalatok, az ottani béke annyira vonzó, hogy nem akar visszajönni az életbe.
Nem beszélnek, mert kigúnyolják őket
Gyakori, hogy az újraélesztés során halálközeli élményt átélt embereket a környezetük – beleértve a családtagokat, barátokat és az orvosokat is – kineveti, vagy elintézi egy legyintéssel.
Emiatt a legtöbb érintett évekig vagy évtizedekig hallgat arról, ami vele történt. Másrészt a visszatérők gyakran küzdenek azzal, hogy nincsenek szavak arra, amit átéltek. Olyan dimenziókat, színeket, hangokat és minden emberi léptéket meghaladó szeretetet tapasztalnak, amit földi nyelven nehéz megfogalmazni.
Újraélesztés világnapja
Október 16-án világszerte és Magyarországon is a mentőszolgálatok, a Vöröskereszt és egészségügyi szervezetek ingyenes bemutatókat és lakossági képzéseket tartanak. Bárki kipróbálhatja babákon, hogyan kell helyesen nyomni a mellkast, és hogyan kell használni a defibrillátorokat.
Az újraélesztés világnapjának legfőbb célja:
felhívja a figyelmet az újraélesztés fontosságára, és megtanítja az embereket a mellkaskompresszió helyes lépéseire. Hirtelen szívleállás esetén minden perc számít. Ha a mentők kiérkezéséig egy jelenlévő laikus azonnal elkezdi a mellkaskompressziót, a beteg túlélési esélye a két-háromszorosára nő.
Így járj el helyesen
1. Vizsgáld meg a beteget: fogd meg a vállát, óvatosan rázd meg, és hangosan kérdezd meg, hogy van és hall-e.
2. Ha nem válaszol, hajtsd hátra a fejét az állánál fogva, hogy szabaddá tedd a légutakat. Hajolj a szája elé: nézd, hogy emelkedik-e a mellkasa, hallgasd és érezd a légzését 10 másodpercig. Ha nem lélegzik, vagy csak furcsán, horkant, azonnal cselekedni kell.
3. Azonnal hívd a 112-es segélyhívót!
Az újraélesztés lépéseiről itt olvashatsz bővebben.
Így kezdd meg az újraélesztést
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