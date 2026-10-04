Ezekből az ételekből érdemes kevesebbet enni – a depressziós tünetekkel is összefügghetnek

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztásának jelentős visszaszorítása összefügghet a depressziós tünetek enyhülésével – erre jutott a San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem (UCSF) kutatóinak kis létszámú előzetes vizsgálata. A JAMA Psychiatry folyóiratban szeptember 23-án megjelent tanulmányban húsz ember vett részt.

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztásának jelentős csökkentése után javultak a depressziós tünetek a kis létszámú vizsgálatban

Fotó: Pexels / Illusztráció

A kutatók azt vizsgálták, hogyan változnak ugyanazoknak az embereknek a depressziós tünetei, amikor megszokott étrendjükről olyan táplálkozásra térnek át, amely jóval kevesebb ultrafeldolgozott élelmiszert tartalmaz.

Az eredmények ígéretesek, de a mindössze húszfős minta miatt egyelőre nem lehet messzemenő következtetéseket levonni belőlük.

Hogyan vizsgálták az ultrafeldolgozott élelmiszerek hatását?

A résztvevők átlagéletkora 44 év volt, 70 százalékuk nő. Mindannyian depresszióval éltek, közülük 14 embernél szorongás is jelen volt. Emellett minden résztvevőnek magas volt a testtömegindexe, és legalább egy anyagcsere-rendellenességgel – például magas vérnyomással, cukorbetegséggel vagy magas LDL-koleszterinszinttel – rendelkezett.

A résztvevőket két csoportra osztották. Az egyik csoport négy hétig folytatta megszokott étrendjét, a másik pedig olyan étrendre tért át, amely kevés ultrafeldolgozott élelmiszert tartalmazott. Négy hét után a csoportok étrendet cseréltek.

A résztvevők maguk választották ki és vásárolták meg ételeiket, ehhez azonban útmutatást kaptak a kutatóktól – számolt be róla a Science Daily.

A vizsgálat során a résztvevők több mint 85 százalékkal csökkentették az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztását.

Ezt követően a kutatók a depresszió mérésére alkalmazott három különböző mutató mindegyikénél közepes vagy nagymértékű javulást figyeltek meg. A szorongásos tünetek esetében szintén javulást mértek, bár annak mértéke kisebb volt.

A kutatás ugyanakkor nem bizonyítja, hogy önmagában az étrend megváltoztatása kezeli vagy meggyógyítja a depressziót. Ehhez jóval nagyobb létszámú vizsgálatokra van szükség.

Mely élelmiszerek számítanak ultrafeldolgozottnak?

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek jellemzően iparilag előállított termékek, amelyek többféle adalékanyagot is tartalmazhatnak. A kutatók példaként a következőket említették:

csomagolt nassolnivalók,

gyorsételek,

cukros üdítőitalok,

más, erősen feldolgozott, iparilag előállított élelmiszerek.

Ezekben a termékekben tartósítószerek, mesterséges színezékek, ízfokozók és emulgeálószerek is előfordulhatnak.