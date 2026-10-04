Ezekből az ételekből érdemes kevesebbet enni – a depressziós tünetekkel is összefügghetnek

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztásának jelentős visszaszorítása összefügghet a depressziós tünetek enyhülésével – erre jutott a San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem (UCSF) kutatóinak kis létszámú előzetes vizsgálata. A JAMA Psychiatry folyóiratban szeptember 23-án megjelent tanulmányban húsz ember vett részt.
A kutatók azt vizsgálták, hogyan változnak ugyanazoknak az embereknek a depressziós tünetei, amikor megszokott étrendjükről olyan táplálkozásra térnek át, amely jóval kevesebb ultrafeldolgozott élelmiszert tartalmaz.
Az eredmények ígéretesek, de a mindössze húszfős minta miatt egyelőre nem lehet messzemenő következtetéseket levonni belőlük.
Hogyan vizsgálták az ultrafeldolgozott élelmiszerek hatását?
A résztvevők átlagéletkora 44 év volt, 70 százalékuk nő. Mindannyian depresszióval éltek, közülük 14 embernél szorongás is jelen volt. Emellett minden résztvevőnek magas volt a testtömegindexe, és legalább egy anyagcsere-rendellenességgel – például magas vérnyomással, cukorbetegséggel vagy magas LDL-koleszterinszinttel – rendelkezett.
A résztvevőket két csoportra osztották. Az egyik csoport négy hétig folytatta megszokott étrendjét, a másik pedig olyan étrendre tért át, amely kevés ultrafeldolgozott élelmiszert tartalmazott. Négy hét után a csoportok étrendet cseréltek.
A résztvevők maguk választották ki és vásárolták meg ételeiket, ehhez azonban útmutatást kaptak a kutatóktól – számolt be róla a Science Daily.
A vizsgálat során a résztvevők több mint 85 százalékkal csökkentették az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztását.
Ezt követően a kutatók a depresszió mérésére alkalmazott három különböző mutató mindegyikénél közepes vagy nagymértékű javulást figyeltek meg. A szorongásos tünetek esetében szintén javulást mértek, bár annak mértéke kisebb volt.
A kutatás ugyanakkor nem bizonyítja, hogy önmagában az étrend megváltoztatása kezeli vagy meggyógyítja a depressziót. Ehhez jóval nagyobb létszámú vizsgálatokra van szükség.
Mely élelmiszerek számítanak ultrafeldolgozottnak?
Az ultrafeldolgozott élelmiszerek jellemzően iparilag előállított termékek, amelyek többféle adalékanyagot is tartalmazhatnak. A kutatók példaként a következőket említették:
- csomagolt nassolnivalók,
- gyorsételek,
- cukros üdítőitalok,
- más, erősen feldolgozott, iparilag előállított élelmiszerek.
Ezekben a termékekben tartósítószerek, mesterséges színezékek, ízfokozók és emulgeálószerek is előfordulhatnak.
Nyasha Chagwedera, az UCSF kutatója szerint az ilyen ételek fogyasztásának csökkentése azért is nehéz, mert olcsók, kényelmesen hozzáférhetők és ízletesek.
Mi köze lehet a bélrendszernek a depresszióhoz?
A kutatók egyik lehetséges magyarázata a bélrendszer és az agy közötti kapcsolatban rejlik. Feltételezésük szerint az ultrafeldolgozott élelmiszerek károsíthatják a bélrendszer védőrétegét, ami hozzájárulhat az egész szervezetet érintő, alacsony fokú krónikus gyulladáshoz.
A kutatók azt feltételezik, hogy ez a gyulladás közvetlenül is kapcsolatban állhat a depresszióval, illetve növelheti az arra való hajlamot.
Ez azonban egyelőre lehetséges magyarázat, nem pedig bizonyított ok-okozati összefüggés.
Bizonyítja a kutatás, hogy az étrenddel kezelhető a depresszió?
A kutatás nem bizonyítja, hogy az étrend megváltoztatásával kezelhető a depresszió, mivel a vizsgálatban mindössze 20 ember vett részt, ezért az eredmények egyelőre előzetesnek tekinthetők.
Andrew Krystal, a tanulmány vezető szerzője szerint a pilotkutatás elsősorban azt igazolta, hogy a vizsgálati módszer nagyobb léptékben is alkalmazható.A kutatók ezért nagyobb résztvevői kör bevonásával folytatnák a munkát. A következő, második fázis résztvevőinek toborzása a tervek szerint 2028-ban kezdődik.
A mostani eredmények tehát nem helyettesítik a depresszió szakszerű kezelését, ugyanakkor újabb adatokat szolgáltatnak annak vizsgálatához, hogy a táplálkozás milyen kapcsolatban állhat a mentális egészséggel.