Nem minden feldolgozott élelmiszer káros – szakértő árult el, mire érdemes figyelni

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztását egyre több kutatás hozza összefüggésbe különböző egészségügyi problémákkal. A Fitbook cikkében megszólaló táplálkozástudományi szakértő szerint azonban fontos különbséget tenni az egyes termékek között. Egy cukrozott üdítőital és egy csomagolt teljes kiőrlésű kenyér ugyanis ugyanabba a feldolgozottsági kategóriába kerülhet, miközben tápanyag-összetételük jelentősen eltér.

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek egészségügyi hatásai között jelentős különbségek lehetnek

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Mikor számítanak ultrafeldolgozottnak az élelmiszerek?

Az élelmiszerek feldolgozottságának meghatározására többféle módszer létezik, amelyek közül az egyik legismertebb a Brazíliából származó NOVA-rendszer. Ez négy csoportba sorolja az élelmiszereket az előállításuk során alkalmazott feldolgozási eljárások alapján.

1. Feldolgozatlan vagy minimálisan feldolgozott élelmiszerek

Ide tartoznak a természetes alapanyagok, például a gyümölcsök, zöldségek, hüvelyesek, tojás, tej és hal. Ezeket legfeljebb egyszerű eljárásokkal, például darabolással, fagyasztással vagy hőkezeléssel dolgozzák fel.

2. Feldolgozott élelmiszer-összetevők

Ebbe a kategóriába sorolják az olajokat, a vajat, a cukrot és a sót. Ezeket általában más élelmiszerek elkészítéséhez, ízesítéséhez vagy tartósításához használják.

3. Feldolgozott élelmiszerek

Ide tartozhatnak a hagyományos módon készített kenyerek, az érlelt sajtok, valamint a zöldség- és halkonzervek. Előállításuk során többek között főzést, erjesztést, füstölést vagy más tartósítási eljárást alkalmaznak.

4. Ultrafeldolgozott élelmiszerek

Ezek jellemzően ipari eljárásokkal előállított termékek, amelyek különféle adalékanyagokat, például aromákat, emulgeálószereket vagy színezékeket is tartalmazhatnak. Ebbe a csoportba tartozhatnak többek között a készételek, cukrozott üdítőitalok, édességek, instant termékek és feldolgozott húskészítmények.

Mi a probléma az élelmiszerek besorolásával? A NOVA-rendszer egyik legnagyobb hiányossága, hogy elsősorban az élelmiszerek feldolgozottságát vizsgálja, nem pedig azok tényleges tápanyag-összetételét. A besorolás során például nem veszik figyelembe, hogy egy termék mennyi cukrot, zsírt, sót vagy fehérjét tartalmaz. Ez több ellentmondásos helyzetet eredményezhet. A házilag készített almapüré minimálisan feldolgozottnak számíthat, miközben az iparilag előállított változat a harmadik vagy negyedik csoportba kerülhet. A magas cukortartalmú méz a második kategóriába tartozik, egy csökkentett cukortartalmú müzliszelet viszont a negyedikbe. A szakértő arra is felhívja a figyelmet, hogy bizonyos élelmiszerek feldolgozása kifejezetten szükséges. A hüvelyesek egy része például megfelelő hőkezelés nélkül egészségkárosító anyagokat tartalmazhat, míg a burgonya nyersen nehezen emészthető, zöld részei pedig mérgező vegyületeket tartalmazhatnak. Ráadásul a feldolgozás egyes tápanyagok hasznosulását is javíthatja. A paradicsomban található likopin például főzés után könnyebben felszívódik a szervezetben.

Ezek az ultrafeldolgozott élelmiszerek is részei lehetnek az egészséges étrendnek

A feldolgozottsági besorolás alapján olyan termékek is a negyedik kategóriába kerülhetnek, amelyek értékes tápanyagokat tartalmaznak, vagy speciális étrendi igényeket elégítenek ki.