Nem minden feldolgozott élelmiszer káros – szakértő árult el, mire érdemes figyelni

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztását egyre több kutatás hozza összefüggésbe különböző egészségügyi problémákkal. A Fitbook cikkében megszólaló táplálkozástudományi szakértő szerint azonban fontos különbséget tenni az egyes termékek között. Egy cukrozott üdítőital és egy csomagolt teljes kiőrlésű kenyér ugyanis ugyanabba a feldolgozottsági kategóriába kerülhet, miközben tápanyag-összetételük jelentősen eltér.
Mikor számítanak ultrafeldolgozottnak az élelmiszerek?
Az élelmiszerek feldolgozottságának meghatározására többféle módszer létezik, amelyek közül az egyik legismertebb a Brazíliából származó NOVA-rendszer. Ez négy csoportba sorolja az élelmiszereket az előállításuk során alkalmazott feldolgozási eljárások alapján.
1. Feldolgozatlan vagy minimálisan feldolgozott élelmiszerek
Ide tartoznak a természetes alapanyagok, például a gyümölcsök, zöldségek, hüvelyesek, tojás, tej és hal. Ezeket legfeljebb egyszerű eljárásokkal, például darabolással, fagyasztással vagy hőkezeléssel dolgozzák fel.
2. Feldolgozott élelmiszer-összetevők
Ebbe a kategóriába sorolják az olajokat, a vajat, a cukrot és a sót. Ezeket általában más élelmiszerek elkészítéséhez, ízesítéséhez vagy tartósításához használják.
3. Feldolgozott élelmiszerek
Ide tartozhatnak a hagyományos módon készített kenyerek, az érlelt sajtok, valamint a zöldség- és halkonzervek. Előállításuk során többek között főzést, erjesztést, füstölést vagy más tartósítási eljárást alkalmaznak.
4. Ultrafeldolgozott élelmiszerek
Ezek jellemzően ipari eljárásokkal előállított termékek, amelyek különféle adalékanyagokat, például aromákat, emulgeálószereket vagy színezékeket is tartalmazhatnak. Ebbe a csoportba tartozhatnak többek között a készételek, cukrozott üdítőitalok, édességek, instant termékek és feldolgozott húskészítmények.
Mi a probléma az élelmiszerek besorolásával?
A NOVA-rendszer egyik legnagyobb hiányossága, hogy elsősorban az élelmiszerek feldolgozottságát vizsgálja, nem pedig azok tényleges tápanyag-összetételét.
A besorolás során például nem veszik figyelembe, hogy egy termék mennyi cukrot, zsírt, sót vagy fehérjét tartalmaz. Ez több ellentmondásos helyzetet eredményezhet.
A házilag készített almapüré minimálisan feldolgozottnak számíthat, miközben az iparilag előállított változat a harmadik vagy negyedik csoportba kerülhet. A magas cukortartalmú méz a második kategóriába tartozik, egy csökkentett cukortartalmú müzliszelet viszont a negyedikbe.
A szakértő arra is felhívja a figyelmet, hogy bizonyos élelmiszerek feldolgozása kifejezetten szükséges. A hüvelyesek egy része például megfelelő hőkezelés nélkül egészségkárosító anyagokat tartalmazhat, míg a burgonya nyersen nehezen emészthető, zöld részei pedig mérgező vegyületeket tartalmazhatnak.
Ráadásul a feldolgozás egyes tápanyagok hasznosulását is javíthatja. A paradicsomban található likopin például főzés után könnyebben felszívódik a szervezetben.
Ezek az ultrafeldolgozott élelmiszerek is részei lehetnek az egészséges étrendnek
A feldolgozottsági besorolás alapján olyan termékek is a negyedik kategóriába kerülhetnek, amelyek értékes tápanyagokat tartalmaznak, vagy speciális étrendi igényeket elégítenek ki.
Ilyenek lehetnek például:
- a csomagolt teljes kiőrlésű kenyerek,
- a teljes kiőrlésű tortillalapok,
- a növényi tejhelyettesítők,
- a növényi húshelyettesítők,
- a gluténmentes termékek,
- a fehérjeporok,
- egyes fagyasztott zöldségételek,
- a csökkentett cukortartalmú lekvárok.
Egy csomagolt teljes kiőrlésű kenyér például ugyanúgy tartalmazhat értékes rostokat és ásványi anyagokat, mint egy hagyományos pékségben vásárolt kenyér.
A szójagranulátum szintén érdekes példa. Ez az élelmiszer kizárólag szójából készülhet, és 100 grammonként akár 52 gramm fehérjét is tartalmazhat. Az előállításához alkalmazott technológia miatt mégis az ultrafeldolgozott termékek közé sorolják.
A szakértő szerint ezért önmagában a feldolgozottsági kategória nem elegendő annak megállapításához, hogy egy élelmiszer egészséges-e.
Mely ultrafeldolgozott élelmiszerek jelenthetnek nagyobb kockázatot?
A kutatások alapján az ultrafeldolgozott élelmiszerek rendszeres, nagy mennyiségű fogyasztása összefüggésbe hozható az elhízással, a 2-es típusú cukorbetegséggel, valamint a szív- és érrendszeri betegségekkel.
Az egyes termékcsoportok között azonban jelentős különbségek lehetnek.
A The Lancet című tudományos folyóiratban ismertetett kutatás szerint a kedvezőtlen egészségügyi összefüggések elsősorban két terméktípushoz kapcsolódtak:
- a cukrozott üdítőitalokhoz,
- a feldolgozott húskészítményekhez, például a felvágottakhoz és kolbászfélékhez.
Ezzel szemben a vizsgálat a teljes kiőrlésű gabonatermékek és egyes növényi alapú alternatívák esetében nem mutatott ki hasonlóan megnövekedett kockázatot.
Fontos ugyanakkor, hogy az eredmények jelentős része megfigyeléses kutatásokból származik. Ezek képesek összefüggéseket kimutatni, de önmagukban nem bizonyítják, hogy egy adott élelmiszer közvetlenül betegséget okoz.
Az eredményeket más életmódbeli tényezők, például a mozgásszegény életmód vagy az étrend egészének minősége is befolyásolhatják.
Mire érdemes figyelni vásárláskor?
A szakértő szerint az egészséges táplálkozás érdekében nem szükséges automatikusan elkerülni minden feldolgozott terméket. Sokkal fontosabb az élelmiszerek tényleges összetételének ellenőrzése.
Elsősorban a csomagoláson feltüntetett tápértéktáblázatot érdemes megvizsgálni, amelyből kiderül, mennyi cukrot, zsírt, sót és fehérjét tartalmaz a termék.
Az összetevők sorrendje szintén fontos információt ad. A gyártóknak ugyanis mennyiségük szerint csökkenő sorrendben kell feltüntetniük az alapanyagokat. Ha például a cukor az összetevőlista elején szerepel, az arra utal, hogy viszonylag nagy mennyiségben található meg a termékben.
A rövid összetevőlista önmagában nem jelenti azt, hogy egy élelmiszer egészségesebb lenne. A döntő kérdés inkább az, hogy milyen összetevőket és milyen mennyiségben tartalmaz.
Egyes vizsgálatok a daganatos betegségekkel, a mentális egészséggel és a halálozási kockázattal kapcsolatban is találtak összefüggéseket.