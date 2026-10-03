Késői vacsora: meglepő dolog történik a szervezetünkkel, ha közvetlenül lefekvés előtt eszünk

Nemcsak az számít, mit eszünk – szervezetünk belső órája is fontos szerepet játszik abban, hogyan dolgozzuk fel a táplálékot, így a vacsora időzítése sem mindegy. „Reggelizz úgy, mint egy király, ebédelj úgy, mint egy herceg, vacsorázz úgy, mint egy koldus” – tartja a mondás, amelyet például a spanyolokba már egészen fiatal koruktól kezdve beléjük nevelnek.

Késői vacsora: növelheti a cukorbetegség kockázatát, ha rossz időpontban eszünk Fotó: 123RF

Kutatások szerint ugyanaz az étel eltérő anyagcsere-választ válthat ki attól függően, hogy mikor fogyasztjuk el.

A korábban ebédelők egy vizsgálatban gyorsabban és többet fogytak, mint azok, akik később ettek.

Lefekvéshez közel fogyasztva a szénhidrátot a szervezet kevésbé hatékonyan szabályozhatja a vércukorszintet.

A rendszeres késői étkezés kutatások szerint hosszabb távon összefügghet a 2-es típusú cukorbetegség magasabb kockázatával.

Késői vacsora: növelheti a cukorbetegség kockázatát, ha rossz időpontban eszünk

Spanyolországban megszokott, hogy az ebéd a nap legkiadósabb étkezése, míg este inkább csak valami könnyűt esznek. Vannak, akik teljesen kihagyják a vacsorát, vagy csak egy kis gyümölcsöt és joghurtot esznek.

Az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban ezzel szemben gyakoribb a könnyű ebéd, amelyet este egy kiadósabb étkezés követ. A krononutrició nevű, egyre nagyobb figyelmet kapó tudományterület eredményei szerint azonban lehet, hogy éppen fordítva kellene étkeznünk. E kutatási irány szerint ugyanis az egészséges táplálkozásnál nemcsak az számít, hogy mit eszünk, hanem az is, hogy mikor.

Az elhízás kockázatának csökkentésétől a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséig számos kutatás utal arra, hogy szervezetünk belső órája, vagyis a cirkadián ritmus jelentős szerepet játszik abban, hogyan dolgozzuk fel a táplálékot, és ez általános egészségi állapotunkra is hatással lehet. A következőkben bemutatjuk, miért fontos mindez, és hogyan érdemes időzíteni az étkezéseinket, hogy a lehető legtöbbet profitáljunk belőle.

Állítsuk a belső óránkat a megfelelő „időre”

Marta Garaulet, a spanyolországi Murciai Egyetem kutatója akkor kezdett érdeklődni az étkezések időzítésének hatásai iránt, amikor fogyókúrás klinikáján érdekes megfigyelést tett. Több mint egy évtizeddel ezelőtt két olyan pácienssel találkozott, akik együtt éltek és pontosan ugyanazt az étrendet követték, mégis eltérő mértékben fogytak.

Biológiai szempontból reggel és este nem ugyanúgy működik a szervezetünk

– Frank Scheer