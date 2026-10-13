Szinte lehetetlen elrontani: a varjúháj gondozása és szaporítása lépésről lépésre

A varjúháj rendkívül szívós, szárazságtűrő pozsgás növény, amely a legsoványabb talajban is megél.

Szaporítása dugványozással vagy tőosztással egyszerű, a levágott hajtások gyorsan meggyökeresednek.

Minimális gondozást igényel, csupán a jó vízelvezetésű, napos helyre kell figyelni a kiültetéskor.

A kőtörőfű-virágúak rendjébe és a varjúhájfélék családjába tartozó pozsgás növények nem véletlenül örvendenek óriási népszerűségnek. A húsos, nedvdús levelekkel és apró, csillag alakú virágokkal díszítő varjúháj igazi túlélő, amely a legsoványabb, sekélyebb talajban is gond nélkül fejlődik. A nyár közepétől őszig nyíló virágai nemcsak a kertet ékesítik, hanem a beporzókat is vonzzák. Hazánkban a borsos varjúháj (Sedum acre) és a hatsoros varjúháj (Sedum sexangulare) a legelterjedtebb. Növekedésük alapján két fő csoportot különítünk el: az alacsonyan terjedő és a felálló szárú típusokat.

A varjúháj egyszerű gondozása és színpompás mivolta miatt kertünk, balkonunk éke lehet.

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Hogy történik a varjúháj szaporítása a gyakorlatban?

Az alacsonyan növő fajok a talaj mentén terjeszkednek, így a talajtakaró varjúháj kiválóan alkalmas kőfalak lefedésére, sziklakertekbe vagy ösvények mellé. A magas vagy felálló szárú változatok – amelyeket ma már a Hylotelephium nemzetségbe sorolnak – tömött csoportokat képeznek, vöröses-rózsaszín virágfejeikkel a szegélyágyások ékei.

A varjúhájt pozsgás jellege miatt szinte lehetetlen rosszul szaporítani: a hajtások rendkívül könnyen meggyökeresednek. A kertészetekben cserepes növényként vagy dugványként szerezhetjük be őket, ültetésükre pedig a tavasz a legalkalmasabb.

A rózsaszín árnyalataiban pompázó varjúhájvirágok sűrű szőnyeget alkotnak.

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A varjúháj szaporítása során az alábbi lépéseket érdemes követni: