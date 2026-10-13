Szinte lehetetlen elrontani: a varjúháj gondozása és szaporítása lépésről lépésre

- A varjúháj rendkívül szívós, szárazságtűrő pozsgás növény, amely a legsoványabb talajban is megél.
- Szaporítása dugványozással vagy tőosztással egyszerű, a levágott hajtások gyorsan meggyökeresednek.
- Minimális gondozást igényel, csupán a jó vízelvezetésű, napos helyre kell figyelni a kiültetéskor.
A kőtörőfű-virágúak rendjébe és a varjúhájfélék családjába tartozó pozsgás növények nem véletlenül örvendenek óriási népszerűségnek. A húsos, nedvdús levelekkel és apró, csillag alakú virágokkal díszítő varjúháj igazi túlélő, amely a legsoványabb, sekélyebb talajban is gond nélkül fejlődik. A nyár közepétől őszig nyíló virágai nemcsak a kertet ékesítik, hanem a beporzókat is vonzzák. Hazánkban a borsos varjúháj (Sedum acre) és a hatsoros varjúháj (Sedum sexangulare) a legelterjedtebb. Növekedésük alapján két fő csoportot különítünk el: az alacsonyan terjedő és a felálló szárú típusokat.
Hogy történik a varjúháj szaporítása a gyakorlatban?
Az alacsonyan növő fajok a talaj mentén terjeszkednek, így a talajtakaró varjúháj kiválóan alkalmas kőfalak lefedésére, sziklakertekbe vagy ösvények mellé. A magas vagy felálló szárú változatok – amelyeket ma már a Hylotelephium nemzetségbe sorolnak – tömött csoportokat képeznek, vöröses-rózsaszín virágfejeikkel a szegélyágyások ékei.
A varjúhájt pozsgás jellege miatt szinte lehetetlen rosszul szaporítani: a hajtások rendkívül könnyen meggyökeresednek. A kertészetekben cserepes növényként vagy dugványként szerezhetjük be őket, ültetésükre pedig a tavasz a legalkalmasabb.
A varjúháj szaporítása során az alábbi lépéseket érdemes követni:
- Tőtávolság: a növényeket fajtától függően 15–30 cm távolságra ültesd egymástól. Az alacsonyak kitöltik a réseket, a magasabbak tömörebb bokrok maradnak.
- Tőosztás és kiültetés: áss olyan mély gödröt, hogy a gyökérlabda teteje a talajjal egy szintben legyen. A szárat ne temesd be, mert az rothadáshoz vezet. Kora tavaszi vagy őszi tőosztással kordában tarthatod a terjeszkedést.
- Dugványozás: a nyáron levágott hajtásvégeket egyszerűen nyomd a földbe. Megfelelő fény és minimális öntözés mellett a dugvány gyorsan meggyökeresedik.
Mennyire bonyolult a varjúháj gondozása?
A sikeres telepítés alapja a napsütés, bár az enyhe árnyékot is elviselik. A jó áttelelés érdekében napos helyre ültesd őket. A talajra nem igényesek, a homokos közegben is megélnek, de a jó vízelvezetés elengedhetetlen a gyökérrothadás elkerüléséhez. A túlzottan gazdag talaj miatt a felálló szárak elnehezülhetnek és kidőlhetnek.
A már gyökeret vert növény alig igényel törődést. Ha pár hetente esik az eső, külön öntözésre nincs szüksége, a kánikulában is csak takarékosan locsold. Virágzás után vágd vissza a hajtásokat a forma megőrzése miatt, vagy hagyd fent a virágokat, mert télen mutatós magfejeket képeznek.
A különféle varjúháj fajták között minden kerti stílushoz találhatsz megfelelőt. A sárga virágú párnás varjúháj (Sedum humifusum) remek talajtakaró, míg a sziklai varjúháj kékeszöld, fenyőszerű lombozatú változata (Sedum reflexum 'Blue Spruce') különleges színfolt a kertben. A magasabbak közül a pompás varjúháj (Hylotelephium spectabile, régebbi nevén Sedum spectabile) olyan közkedvelt fajtái, mint a 'Brilliant', az 'Autumn Fire' vagy az 'Autumn Joy', élénk rózsaszín és magenta színekbe öltöztetik az ágyásokat. A lédús lombot néha károsíthatják a pajzstetvek, meztelencsigák, de a madarak és őzek is megkóstolhatják.
Nézd meg a videót is a varjúháj szaporításáról:
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