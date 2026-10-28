Vendégváró falatok az ALDI-ból: pár száz forintból, percek alatt!

Még tart az őszi szünet, és itt van a halloween is, bármikor betoppanhat hozzánk a gyerek osztálytársa, egy szomszéd vagy éppen a családtagjaink. A váratlan látogatások sokszor okoznak fejtörést: mivel kínáljuk a vendégeket? Az ALDI-ban számos ötletet, finomságot találunk, természetesen szuper áron!

Csipegessünk az akciós kínálatból!

A leveles tészta örök aduász, hiszen sósan vagy édesen is kínálható, és max. 20 perc alatt megsül. Idénygyümölccsel megpakolva, túrókrémmel, csokoládés töltelékkel is készíthető, de sós stanglinak is süthetjük sajttal, zöldfűszerekkel ízesítve, illetve kis kosárkákat is készíthetünk, amibe később körözött vagy sajtkrém kerülhet.

Forrás: ALDI

A 275 grammos GOOD CHOICE Leveles tészta most 34% kedvezménnyel 249 Ft-ért* már landolhat is a kosarunkban. Ha sós változatban gondolkodunk, akkor például a GOURMET Angolszalonna is sülhet a leveles tésztába csavarva, főleg most, hogy egy 80 grammos csomag 50% kedvezménnyel, 295 Ft-ért** lehet a miénk. A vendégvárás igazi klasszikusa, és sütő sem kell hozzá, a sajt, amiből a fokhagymás vagy füstölt KOKÁRDÁS Parenyica 105 grammos darabja most 13%-kal olcsóbban, már 329 Ft-ért*** elérhető. A sajt tökéletes hidegtálakra, akár az angolszalonnával, gyümölcsökkel vagy magvakkal kínálva. A hidegtálak mellé pompásan illik a WONNEMEYER Antipasti, és a 150 grammos tégelyben kínált többféle finomság most 33% kedvezménnyel csupán 699 Ft-ért**** kapható az ALDI-ban. A szárított paradicsom, a zöld pepperoni és a mézes paprika sós, töltött péksütemények mellé is kínálható, így az AZON MELEGÉBEN, frissen sütött, 10 dekás Virslis táska mellé is, ami most 37% kedvezménnyel, 119 Ft-ért***** illatozik az ALDI látványpékségében. Ha pedig valami édessel kedveskednénk, akkor a friss péksütemények közül választhatjuk a most szintén extra kedvezménnyel, 34%-kal olcsóbban elérhető, 117 grammos AZON MELEGÉBEN Vegán almás háromszöget, amit csak 135 Ft-ért****** kínál az áruházlánc.

Forrás: ALDI

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