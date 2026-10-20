Csodákat tulajdonítottak neki, a jószágok nyelvén is értett: ezért különleges Vendel napja

Királyfiból lett pásztor: a VI. századi ír-skót remete alázatból állt pásztornak, mielőtt apát és a jószágtartók védőszentje lett.

a VI. századi ír-skót remete alázatból állt pásztornak, mielőtt apát és a jószágtartók védőszentje lett. Szigorú munkatilalom: október 20-án a gazdák nem dolgoztatták és nem hajtották legelőre az állatokat, nehogy elvigye őket a dögvész.

október 20-án a gazdák nem dolgoztatták és nem hajtották legelőre az állatokat, nehogy elvigye őket a dögvész. Élő hagyomány: a faluszéleken emelt Vendel-szobrok és a népi hiedelmek a mai napig őrzik a pusztai ridegtartás kőkemény valóságát.

Aki a középkori szentek sorát böngészi, hamar ráébred, hogy Vendel napja a pásztorok, juhászok és jószágtartó gazdák életét évszázadokon át meghatározta. Ez a neves ünnep és a hozzá kapcsolódó népszokások a természet és az ember örök harcáról, valamint a jószágokat óvó égi hatalmak tiszteletéről szólt a magyar falvakban.

Vendel napja jelentős ünnep az egyházi naptárban, de a falusi emberek körében is. Nem véletlen, hogy vidéken számos Szent Vendel szobrot állítottak a települések határában Fotó: Fortepán/ Piarista Levéltár/Holl Béla

Hogyan lett egy királyfiból a pásztorok védőszentje, és mit jelent ma Vendel napja?

A VI. század második felében élt Vendel, aki a hiedelmek szerint egy ír-skót törzsfőnök fia volt. Hátrahagyta a nemesi pompát, mert sokkal jobban vonzotta a magány, a hit és a lelki elmélyülés. Miután zarándokútjai során Trier vidékén telepedett le remeteként, egy alkalommal egy gazda kérdőre vonta, amiért koldulásból élt ahelyett, hogy hasznos munkát végzett volna.

Az ifjú hívő alázattal elszegődött pásztornak, és olyan mérhetetlen gondoskodással terelte a nyájakat, hogy a legendák szerint az angyalok segítették a munkáját.

Amikor a tulajdonos számon kérte a távoli legeltetést, Vendel pillanatok alatt otthon termett a jószággal, sőt a botját a földbe szúrva még vizet is fakasztott a megszomjazott állatoknak. Élete későbbi részében megválasztották a trieri apátság élére, a csodák sora pedig hírnévvé érett: halála után a sírja a pestis és az állatvész elől menekülők zarándokhelyévé vált, így 1450-ben V. Miklós pápa szentté avatta.

Amikor a falu szélén megáll az élet: gazdag hagyományok és hiedelmek

A XIV. századi trieri pestisjárvány megfékezése után a kultusz elképesztő sebességgel áradt szét Európában. Hazánkban Padányi Bíró Márton veszprémi püspök buzdítására gyökerezett meg mélyen, és a magyar néphagyomány olyannyira a sajátjává formálta, hogy az ír hercegből hamarosan jámbor magyar pásztorfiú lett, akit a szobrokon báránnyal és kutyával ábrázoltak.