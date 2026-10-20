Csodákat tulajdonítottak neki, a jószágok nyelvén is értett: ezért különleges Vendel napja

- Királyfiból lett pásztor: a VI. századi ír-skót remete alázatból állt pásztornak, mielőtt apát és a jószágtartók védőszentje lett.
- Szigorú munkatilalom: október 20-án a gazdák nem dolgoztatták és nem hajtották legelőre az állatokat, nehogy elvigye őket a dögvész.
- Élő hagyomány: a faluszéleken emelt Vendel-szobrok és a népi hiedelmek a mai napig őrzik a pusztai ridegtartás kőkemény valóságát.
Aki a középkori szentek sorát böngészi, hamar ráébred, hogy Vendel napja a pásztorok, juhászok és jószágtartó gazdák életét évszázadokon át meghatározta. Ez a neves ünnep és a hozzá kapcsolódó népszokások a természet és az ember örök harcáról, valamint a jószágokat óvó égi hatalmak tiszteletéről szólt a magyar falvakban.
Hogyan lett egy királyfiból a pásztorok védőszentje, és mit jelent ma Vendel napja?
A VI. század második felében élt Vendel, aki a hiedelmek szerint egy ír-skót törzsfőnök fia volt. Hátrahagyta a nemesi pompát, mert sokkal jobban vonzotta a magány, a hit és a lelki elmélyülés. Miután zarándokútjai során Trier vidékén telepedett le remeteként, egy alkalommal egy gazda kérdőre vonta, amiért koldulásból élt ahelyett, hogy hasznos munkát végzett volna.
Az ifjú hívő alázattal elszegődött pásztornak, és olyan mérhetetlen gondoskodással terelte a nyájakat, hogy a legendák szerint az angyalok segítették a munkáját.
Amikor a tulajdonos számon kérte a távoli legeltetést, Vendel pillanatok alatt otthon termett a jószággal, sőt a botját a földbe szúrva még vizet is fakasztott a megszomjazott állatoknak. Élete későbbi részében megválasztották a trieri apátság élére, a csodák sora pedig hírnévvé érett: halála után a sírja a pestis és az állatvész elől menekülők zarándokhelyévé vált, így 1450-ben V. Miklós pápa szentté avatta.
Amikor a falu szélén megáll az élet: gazdag hagyományok és hiedelmek
A XIV. századi trieri pestisjárvány megfékezése után a kultusz elképesztő sebességgel áradt szét Európában. Hazánkban Padányi Bíró Márton veszprémi püspök buzdítására gyökerezett meg mélyen, és a magyar néphagyomány olyannyira a sajátjává formálta, hogy az ír hercegből hamarosan jámbor magyar pásztorfiú lett, akit a szobrokon báránnyal és kutyával ábrázoltak.
Október 20-án a gazdaságokban megállt az idő, mert ez a nap szigorú munkaszüneti nap volt. Tilos volt befogni a lovakat, marhákat vásárra hajtani, vagy bármilyen nehéz mezei munkát végezni, sőt a jószágot sem hajtották ki a legelőre, mert attól tartottak, hogy elviszi azokat a dögvész.
A pásztorok ekkor dudaszó mellett mulatoztak, a falu szélén álló szobrokhoz pedig ájtatos körmeneteket tartottak. Gyakran szenteltvizet öntöttek a jószág itatóvizébe, hogy egész évben megvédjék az állatokat minden bajtól, a gazdák pedig közösen imádkoztak az égi pásztorhoz. Ha egy háziállat elpusztult, vagy állatvész tombolt valahol, úgy tartották, hogy Szent Vendel viszi magával. A hortobágyi pásztorcsaládokban gyakran adták a fiúgyerekeknek a Vendel nevet.
Magányos őrzők a mai pusztában
A történelem viharai és a modern kor nem tudták teljesen elsöpörni a ridegtartás és a puszta világának törvényeit. Habár a falu széli szobrok ma már csendesen nézik az aszfaltozott utakat, a természet kegyetlen és lenyűgöző valósága ugyanaz maradt, mint rég. Ahogy a pusztában nap mint nap kint lévő pásztorok példája mutatja, a szabad ég alatti élet ma sem idilli képeslap, hanem kőkemény valóság: a gulya örökös mozgása, a fagyos hajnalok, a lábfájás és a megállás nélküli felelősség.
Az egykori királyfi, aki magányra vágyott az erdőben, tökéletes szimbóluma lett mindazoknak, akik a civilizáció zajától távol, a jószágok sorsát viselve élik le az életüket.
Ők azok a modern kori „bujdosók”, akik a mai napig őrzik azt az ősi tiszteletet, amellyel az ember a vadon természete és a háziállatai iránt viseltet.
Nézd meg az alábbi videót is a régi pásztorokról:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: