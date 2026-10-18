Egyszerű módszer segíthet a magas vérnyomás csökkentésében

Már napi öt perc intenzívebb testmozgás is hozzájárulhat a vérnyomás csökkentéséhez egy 2024-ben publikált nemzetközi kutatás szerint. A vérnyomáscsökkentés szempontjából olyan egyszerű hétköznapi tevékenységek is kedvező hatásúak lehetnek, mint a lépcsőzés, a futás vagy a gyors kerékpározás – számolt be róla a Focus.

A vérnyomáscsökkentés szempontjából a lépcsőzés és a gyors kerékpározás is kedvező hatású lehet

Fotó: Unsplash / Illusztráció

A tartósan magas vérnyomás számos súlyos betegség kialakulásának kockázatát növeli, többek között:

a szívinfarktus,

a stroke,

a vesekárosodás,

valamint a demencia kialakulásának kockázatát.

Bár régóta ismert, hogy a rendszeres testmozgás kedvezően befolyásolja a vérnyomást, a kutatók arra keresték a választ, hogy a mindennapi fizikai aktivitás kisebb változtatásai milyen mértékű javulást eredményezhetnek.

Már napi öt perc mozgás is segítheti a vérnyomáscsökkentést

A University College London kutatói Joanna Blodgett vezetésével öt országban, csaknem 15 ezer ember részvételével vizsgálták a fizikai aktivitás és a vérnyomás kapcsolatát.

A résztvevők egy héten keresztül mozgásérzékelőt viseltek, amely a nap 24 órájában rögzítette aktivitásukat. A kutatók több kategóriába sorolták a tevékenységeket, köztük az alvást, az ülést, az állást, a gyaloglást és az intenzívebb mozgásformákat.

Az összegyűjtött adatok alapján modellezték, milyen változást eredményezhet, ha valaki az ülő tevékenységekből vagy a lassabb mozgásból napi néhány percet intenzívebb fizikai aktivitással helyettesít.

Az eredmények szerint már napi öt percnyi többlet intenzív mozgás is mérhető vérnyomáscsökkenéssel járhat. A kutatók számításai alapján a szisztolés, vagyis felső vérnyomásérték átlagosan 0,68 higanymilliméterrel (Hgmm), míg a diasztolés, azaz alsó érték 0,54 Hgmm-rel csökkenhet.

A kutatók hangsúlyozták, hogy bár ezek az értékek elsőre csekélynek tűnhetnek, hosszabb távon a kisebb vérnyomáscsökkenés is kedvezően befolyásolhatja a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát.

Nem feltétlenül szükséges hosszú edzés a kedvező hatáshoz A kutatás szerint a mindennapi életbe beilleszthető rövid, intenzívebb mozgásformák is hozzájárulhatnak a szív- és érrendszer egészségének megőrzéséhez. A szakemberek példaként említették a lépcsőzést, a busz utáni futást, az emelkedőn történő gyors gyaloglást és a kerékpározást. Ezek a tevékenységek külön edzésprogram nélkül is beilleszthetők a napi rutinba.

Korábbi kutatások alapján a felső vérnyomásérték 2 Hgmm-es, az alsó érték 1 Hgmm-es csökkenése mintegy 10 százalékkal mérsékelheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A kutatók modellje szerint ehhez napi 10–20 percnyi további intenzívebb mozgás is elegendő lehet.