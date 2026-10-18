Egyszerű módszer segíthet a magas vérnyomás csökkentésében

Már napi öt perc intenzívebb testmozgás is hozzájárulhat a vérnyomás csökkentéséhez egy 2024-ben publikált nemzetközi kutatás szerint. A vérnyomáscsökkentés szempontjából olyan egyszerű hétköznapi tevékenységek is kedvező hatásúak lehetnek, mint a lépcsőzés, a futás vagy a gyors kerékpározás – számolt be róla a Focus.
A tartósan magas vérnyomás számos súlyos betegség kialakulásának kockázatát növeli, többek között:
- a szívinfarktus,
- a stroke,
- a vesekárosodás,
- valamint a demencia kialakulásának kockázatát.
Bár régóta ismert, hogy a rendszeres testmozgás kedvezően befolyásolja a vérnyomást, a kutatók arra keresték a választ, hogy a mindennapi fizikai aktivitás kisebb változtatásai milyen mértékű javulást eredményezhetnek.
Már napi öt perc mozgás is segítheti a vérnyomáscsökkentést
A University College London kutatói Joanna Blodgett vezetésével öt országban, csaknem 15 ezer ember részvételével vizsgálták a fizikai aktivitás és a vérnyomás kapcsolatát.
A résztvevők egy héten keresztül mozgásérzékelőt viseltek, amely a nap 24 órájában rögzítette aktivitásukat. A kutatók több kategóriába sorolták a tevékenységeket, köztük az alvást, az ülést, az állást, a gyaloglást és az intenzívebb mozgásformákat.
Az összegyűjtött adatok alapján modellezték, milyen változást eredményezhet, ha valaki az ülő tevékenységekből vagy a lassabb mozgásból napi néhány percet intenzívebb fizikai aktivitással helyettesít.
Az eredmények szerint már napi öt percnyi többlet intenzív mozgás is mérhető vérnyomáscsökkenéssel járhat. A kutatók számításai alapján a szisztolés, vagyis felső vérnyomásérték átlagosan 0,68 higanymilliméterrel (Hgmm), míg a diasztolés, azaz alsó érték 0,54 Hgmm-rel csökkenhet.
A kutatók hangsúlyozták, hogy bár ezek az értékek elsőre csekélynek tűnhetnek, hosszabb távon a kisebb vérnyomáscsökkenés is kedvezően befolyásolhatja a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát.
Nem feltétlenül szükséges hosszú edzés a kedvező hatáshoz
A kutatás szerint a mindennapi életbe beilleszthető rövid, intenzívebb mozgásformák is hozzájárulhatnak a szív- és érrendszer egészségének megőrzéséhez.
A szakemberek példaként említették a lépcsőzést, a busz utáni futást, az emelkedőn történő gyors gyaloglást és a kerékpározást. Ezek a tevékenységek külön edzésprogram nélkül is beilleszthetők a napi rutinba.
Korábbi kutatások alapján a felső vérnyomásérték 2 Hgmm-es, az alsó érték 1 Hgmm-es csökkenése mintegy 10 százalékkal mérsékelheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A kutatók modellje szerint ehhez napi 10–20 percnyi további intenzívebb mozgás is elegendő lehet.
Joanna Blodgett szerint az eredmények arra utalnak, hogy már a mindennapi mozgási szokások kisebb megváltoztatása is egészségügyi szempontból jelentős előnyökkel járhat.
A kutatók ugyanakkor rámutattak, hogy a mozgás intenzitása is meghatározó. A gyorsabb gyaloglás szintén kedvező hatású lehet, de az alacsonyabb intenzitás miatt hosszabb időre lehet szükség a hasonló eredmény eléréséhez.
A szakemberek szerint a rövid, intenzívebb mozgás különösen azok számára jelenthet könnyen megvalósítható lehetőséget, akik időhiány miatt nem tudnak rendszeresen sportolni.
A tanulmányt 2024-ben a Circulation című tudományos folyóiratban tették közzé. Fontos ugyanakkor, hogy a kutatás megfigyeléses adatokon alapuló modellezést alkalmazott, ezért az eredmények nem bizonyítják, hogy mindenkinél pontosan ekkora vérnyomáscsökkenést okoz a napi öt perc mozgás.
A magas vérnyomás világszerte jelentős népegészségügyi problémát jelent. Kialakulásában többek között a mozgásszegény életmód, az egészségtelen táplálkozás, a túlsúly és a tartós stressz is szerepet játszhat.