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vérnyomáscsökkentés

Egyszerű módszer segíthet a magas vérnyomás csökkentésében

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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A rendszeres testmozgás fontos szerepet játszik a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, de ehhez nem feltétlenül szükséges hosszú edzéseket végezni. Egy közel 15 ezer ember bevonásával készült nemzetközi kutatás szerint a vérnyomáscsökkentés már a mindennapi mozgási szokások kisebb megváltoztatásával is elősegíthető.
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Már napi öt perc intenzívebb testmozgás is hozzájárulhat a vérnyomás csökkentéséhez egy 2024-ben publikált nemzetközi kutatás szerint. A vérnyomáscsökkentés szempontjából olyan egyszerű hétköznapi tevékenységek is kedvező hatásúak lehetnek, mint a lépcsőzés, a futás vagy a gyors kerékpározás – számolt be róla a Focus.

A vérnyomáscsökkentés szempontjából a lépcsőzés és a gyors kerékpározás is kedvező hatású lehet
A vérnyomáscsökkentés szempontjából a lépcsőzés és a gyors kerékpározás is kedvező hatású lehet
Fotó:  Unsplash / Illusztráció

A magas vérnyomás világszerte jelentős népegészségügyi problémát jelent. Kialakulásában többek között a mozgásszegény életmód, az egészségtelen táplálkozás, a túlsúly és a tartós stressz is szerepet játszhat. 

A tartósan magas vérnyomás számos súlyos betegség kialakulásának kockázatát növeli, többek között:

  • a szívinfarktus,
  • a stroke,
  • a vesekárosodás,
  • valamint a demencia kialakulásának kockázatát.

Bár régóta ismert, hogy a rendszeres testmozgás kedvezően befolyásolja a vérnyomást, a kutatók arra keresték a választ, hogy a mindennapi fizikai aktivitás kisebb változtatásai milyen mértékű javulást eredményezhetnek.

Már napi öt perc mozgás is segítheti a vérnyomáscsökkentést

A University College London kutatói Joanna Blodgett vezetésével öt országban, csaknem 15 ezer ember részvételével vizsgálták a fizikai aktivitás és a vérnyomás kapcsolatát.

A résztvevők egy héten keresztül mozgásérzékelőt viseltek, amely a nap 24 órájában rögzítette aktivitásukat. A kutatók több kategóriába sorolták a tevékenységeket, köztük az alvást, az ülést, az állást, a gyaloglást és az intenzívebb mozgásformákat.

Az összegyűjtött adatok alapján modellezték, milyen változást eredményezhet, ha valaki az ülő tevékenységekből vagy a lassabb mozgásból napi néhány percet intenzívebb fizikai aktivitással helyettesít.

Az eredmények szerint már napi öt percnyi többlet intenzív mozgás is mérhető vérnyomáscsökkenéssel járhat. A kutatók számításai alapján a szisztolés, vagyis felső vérnyomásérték átlagosan 0,68 higanymilliméterrel (Hgmm), míg a diasztolés, azaz alsó érték 0,54 Hgmm-rel csökkenhet.

A kutatók hangsúlyozták, hogy bár ezek az értékek elsőre csekélynek tűnhetnek, hosszabb távon a kisebb vérnyomáscsökkenés is kedvezően befolyásolhatja a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát.

Nem feltétlenül szükséges hosszú edzés a kedvező hatáshoz

A kutatás szerint a mindennapi életbe beilleszthető rövid, intenzívebb mozgásformák is hozzájárulhatnak a szív- és érrendszer egészségének megőrzéséhez.

A szakemberek példaként említették a lépcsőzést, a busz utáni futást, az emelkedőn történő gyors gyaloglást és a kerékpározást. Ezek a tevékenységek külön edzésprogram nélkül is beilleszthetők a napi rutinba.

Korábbi kutatások alapján a felső vérnyomásérték 2 Hgmm-es, az alsó érték 1 Hgmm-es csökkenése mintegy 10 százalékkal mérsékelheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A kutatók modellje szerint ehhez napi 10–20 percnyi további intenzívebb mozgás is elegendő lehet.

Joanna Blodgett szerint az eredmények arra utalnak, hogy már a mindennapi mozgási szokások kisebb megváltoztatása is egészségügyi szempontból jelentős előnyökkel járhat.

A kutatók ugyanakkor rámutattak, hogy a mozgás intenzitása is meghatározó. A gyorsabb gyaloglás szintén kedvező hatású lehet, de az alacsonyabb intenzitás miatt hosszabb időre lehet szükség a hasonló eredmény eléréséhez.

A szakemberek szerint a rövid, intenzívebb mozgás különösen azok számára jelenthet könnyen megvalósítható lehetőséget, akik időhiány miatt nem tudnak rendszeresen sportolni.

A tanulmányt 2024-ben a Circulation című tudományos folyóiratban tették közzé. Fontos ugyanakkor, hogy a kutatás megfigyeléses adatokon alapuló modellezést alkalmazott, ezért az eredmények nem bizonyítják, hogy mindenkinél pontosan ekkora vérnyomáscsökkenést okoz a napi öt perc mozgás.

 

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