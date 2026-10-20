Szinte felismerhetetlen betegségre utalhat egy mindennapi tünet

Számos, sok esetben egyéb okoknak tulajdonított tünet utalhat egy mondhatni népbetegségre, amelyre a legtöbben egyáltalán nem gondolnak. Ennek eredményeképp 2021-ben 10 ezer 891 kórházi esetet regisztráltak a kórsággal kapcsolatban, miközben az Egészségügyi Mérési és Értékelési Intézet (Institute for Health Metrics and Evaluation) az évi becslése szerint összesen 1,2 millió magyar volt érintett. A betegség tehát kifejezetten gyakori, a felismerése azonban nehéz, pedig egy általános, szinte mindennapi tünet is utalhat rá. A módja, hogy feltérképezzük az állapotot, ha rendszeresen tartunk alapos önvizsgálatot, megpróbálva felismerni az apróbb, egyéb kísérő tüneteket is.

Számos tünete lehet vérszegénységnek. Fotó: Shutterstock

Több tünet is elkerülheti a figyelmünket

Mozgalmas életmódot folytatsz, netán stresszes időszakon mész keresztül? Meglehet, hogy bőven van minek betudnod a mindennapi fáradtságot, ha azonban az egy idő után nem múlik el, akkor a tünet egy rejtett problémára is utalhat.

Ez a betegség nem más, mint a vérszegénység, amelynek az egyik legszembetűnőbb szimptómája az állandó kimerültség.

„Ha kevesebb egészséges vörösvérsejt áll rendelkezésre az oxigén szállítására a szervezetben, akkor egy teljes éjszakai alvás sem biztos, hogy elegendő az energiaszint helyreállításához” – kezdte Amir Bhogal Angliában dolgozó vezető gyógyszerész, rámutatva, hogy ennek következtében idővel megterhelőbbnek tűnhetnek a mindennapi feladatok, és csökkenhet a termelékenység.

„Ha az alacsony energiaszint visszatérő problémává válik, hasznos lehet egy energianapló vezetése, vagyis annak feljegyzése, hogy mikor jelentkeznek a tünetek és milyen lehetséges kiváltó tényezők állhatnak mögöttük. Tünet lehet például az alvászavar, a stressz, az étrend vagy a fizikai aktivitás változásai. Ezek a feljegyzések segíthetnek a mögöttes mintázatok felismerésében, és megkönnyítik az egészségügyi szakember számára a fáradtság lehetséges okainak felmérését” – fejtette ki a szakember. Miután a vérszegénység tünetei fokozaton alakulnak ki, így érdemes tisztában lenni egyéb szimptómákkal is. Habár a betegség korai szakaszában könnyű figyelmen kívül hagyni azokat, tüzetes önvizsgálattal észlelhetjük a jeleket.