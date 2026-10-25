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luxusutazás

Közel 53 millió forintba kerül a 23 napos álomút – óriási a felháborodás miatta

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A 23 napos luxusút a világ legizgalmasabb vadvilági szafarijait foglalja magában.
A 23 napos luxusút a világ legizgalmasabb vadvilági szafarijait foglalja magában.
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Fedezd fel, milyen élményeket kínál a National Geographic különleges magánrepülős útvonala, és miért vált ki komoly szakmai vitákat az utazás ökológiai lábnyoma. Nézzük meg közelebbről, mit tartalmaz a világ legdrágább nyaralása, és milyen ellentmondások kísérik az utat.
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luxusutazáséletmódkarbonlábnyomNational Geographickörnyezetvédelem
  • Méregdrága élmény: A National Geographic 23 napos, magánrepülős ázsiai és afrikai vadvilági expedíciója személyenként csaknem 53 millió forintba kerül.
  • Hatalmas karbonlábnyom: Egyetlen utas 23 nap alatti CO2-kibocsátása eléri a 7851 kilogrammot, ami több, mint egy átlagos magyar ember teljes éves fogyasztása.
  • Éles bírálatok: Klímavédelmi szakértők szerint a fényűző légi utazás teljesen szembemegy a természetvédelmi szervezet saját fenntarthatósági elveivel.

A magánrepülős körutazások világa mindig is a legszűkebb elit privilégiuma volt, ám a National Geographic 23 napos ázsiai és afrikai vadvilági expedíciója még ebben a kategóriában is kiemelkedik. A résztvevők személyenként 144 ezer 995 dolláros, azaz közel 53 millió forintos áron fizethetnek be a programra, ami napi szinten több mint 6300 dollárt, vagyis nagyjából 2,3 millió forintot jelent. Habár az exkluzív útvonal páratlan természeti élményeket ígér, a szervezés módja éles kritikai visszhangot váltott ki a klímavédelmi szakértők körében. Ennek oka, hogy az átalakított Boeing 757-es fedélzetén lebonyolított út során a világ legdrágább nyaralása szembetűnő ellentmondásba kerül a természetvédelem alapelveivel.

Törpeelefántok fotózása Borneón a világ legdrágább nyaralása során
A világ legdrágább nyaralása két kontinenst is felölel, ahol olyan élményekben lehet részük az utasoknak, mint a borneói Kinabatang-folyó különleges vadvilágának megtekintése Fotó: Shutterstock

Milyen élményeket kínál a világ legdrágább nyaralása?

A szingapúri nyitóvacsorát követően a vendégek Borneó szigetére repülnek, ahol orángutánokkal és maláj medvékkel találkozhatnak, valamint hajótúrán vesznek részt a Kinabatangan folyón. A program Indiában folytatódik Jaipur városának meglátogatásával és a Ranthambore Nemzeti Park tigriskereső szafarijával, majd Sri Lanka nemzeti parkjai (Yala és Bundala) és a Maldív-szigetek következnek. A madagaszkári Nosy Be szigetén lemurok, kaméleonok és búvárkodás várja a résztvevőket, míg Dél-Afrikában a Phinda magánrezervátum ad otthont a „nagy ötös” megfigyelésének. Az utazók Ruandában hegyi gorillákat látogatnak meg, végül római megállóval térnek vissza a kiindulási pontjukra.

Az indiai Ranthambore Nemzeti Park szafarija tigrissel és turistákkal
Az indiai Ranthambore Nemzeti Park tigriskereső szafarijai életre szóló élményeket tartogatnak. Más kérdés, hogy mekkora felelősséggel jár az út? Fotó: Shutterstock

A fényűzés mögötti környezeti és etikai aggályok

A luxusútvonal legfőbb bírálata a repülés szén-dioxid-kibocsátásából adódik. A felhasznált Boeing 757-es repülőgépen a megszokott 233 ülés helyett mindössze 80 üzleti osztályú helyet alakítottak ki. A Travel Impact Model számításai szerint egyetlen utasra 7851 kg szén-dioxid-egyenérték jut a 23 nap alatt. Összehasonlításképpen: egy átlagos brit állampolgár teljes éves szén-dioxid-kibocsátása körülbelül 8000 kg, egy átlagos magyar állampolgár teljes éves szén-dioxid-kibocsátása (karbonlábnyoma) kb. 5000–5800 kilogrammra tehető, míg a globális felmelegedés 1,5 fokos limitjének tartásához szükséges éves egyéni „szén-dioxid-keret” mindössze 700 kg lenne.

Orrszarvúak a Private Game dél-afrikai rezervátumban
Dél-Afrikában a „nagy ötöst” – köztük az orrszarvúkat – is lencsevégre lehet kapni. Fotó: Shutterstock

Katie Thompson, a Bumprints nevű környezetvédelmi repülési szervezet vezetője – aki korábban maga is kereskedelmi és magánrepülő-pilótaként dolgozott – rámutatott, hogy a légi közlekedés klímahatásai továbbra is tabunak számítanak az iparágban. Meglátása szerint különösen visszás, hogy egy természetvédelemről ismert szervezet neve alatt valósul meg egy olyan utazás, amelynek szén-dioxid-terhelése több száz ember éves keretét túllépi.

Hegyi nőstény gorilla a kölykével Ruandában
Ruandában hegyi gorillákat is megleshetnek, akik nem sajnálják az útra a pénzt, és a kibocsátott CO2 mennyiségét. Fotó: Jane Rix / Shutterstock

A kritikusok hangsúlyozzák: a felelős utazási döntésekhez elengedhetetlen, hogy a repülőjegyek foglalásakor a járatok várható kibocsátását is figyelembe vegyük.

Nézd meg a Nat Geo egy korábbi exkluzív útjának összefoglalóját: 

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