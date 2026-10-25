Közel 53 millió forintba kerül a 23 napos álomút – óriási a felháborodás miatta

Méregdrága élmény: A National Geographic 23 napos, magánrepülős ázsiai és afrikai vadvilági expedíciója személyenként csaknem 53 millió forintba kerül.

A National Geographic 23 napos, magánrepülős ázsiai és afrikai vadvilági expedíciója személyenként csaknem 53 millió forintba kerül. Hatalmas karbonlábnyom: Egyetlen utas 23 nap alatti CO2-kibocsátása eléri a 7851 kilogrammot, ami több, mint egy átlagos magyar ember teljes éves fogyasztása.

Egyetlen utas 23 nap alatti CO2-kibocsátása eléri a 7851 kilogrammot, ami több, mint egy átlagos magyar ember teljes éves fogyasztása. Éles bírálatok: Klímavédelmi szakértők szerint a fényűző légi utazás teljesen szembemegy a természetvédelmi szervezet saját fenntarthatósági elveivel.

A magánrepülős körutazások világa mindig is a legszűkebb elit privilégiuma volt, ám a National Geographic 23 napos ázsiai és afrikai vadvilági expedíciója még ebben a kategóriában is kiemelkedik. A résztvevők személyenként 144 ezer 995 dolláros, azaz közel 53 millió forintos áron fizethetnek be a programra, ami napi szinten több mint 6300 dollárt, vagyis nagyjából 2,3 millió forintot jelent. Habár az exkluzív útvonal páratlan természeti élményeket ígér, a szervezés módja éles kritikai visszhangot váltott ki a klímavédelmi szakértők körében. Ennek oka, hogy az átalakított Boeing 757-es fedélzetén lebonyolított út során a világ legdrágább nyaralása szembetűnő ellentmondásba kerül a természetvédelem alapelveivel.

A világ legdrágább nyaralása két kontinenst is felölel, ahol olyan élményekben lehet részük az utasoknak, mint a borneói Kinabatang-folyó különleges vadvilágának megtekintése Fotó: Shutterstock

Milyen élményeket kínál a világ legdrágább nyaralása?

A szingapúri nyitóvacsorát követően a vendégek Borneó szigetére repülnek, ahol orángutánokkal és maláj medvékkel találkozhatnak, valamint hajótúrán vesznek részt a Kinabatangan folyón. A program Indiában folytatódik Jaipur városának meglátogatásával és a Ranthambore Nemzeti Park tigriskereső szafarijával, majd Sri Lanka nemzeti parkjai (Yala és Bundala) és a Maldív-szigetek következnek. A madagaszkári Nosy Be szigetén lemurok, kaméleonok és búvárkodás várja a résztvevőket, míg Dél-Afrikában a Phinda magánrezervátum ad otthont a „nagy ötös” megfigyelésének. Az utazók Ruandában hegyi gorillákat látogatnak meg, végül római megállóval térnek vissza a kiindulási pontjukra.

Az indiai Ranthambore Nemzeti Park tigriskereső szafarijai életre szóló élményeket tartogatnak. Más kérdés, hogy mekkora felelősséggel jár az út? Fotó: Shutterstock

A fényűzés mögötti környezeti és etikai aggályok

A luxusútvonal legfőbb bírálata a repülés szén-dioxid-kibocsátásából adódik. A felhasznált Boeing 757-es repülőgépen a megszokott 233 ülés helyett mindössze 80 üzleti osztályú helyet alakítottak ki. A Travel Impact Model számításai szerint egyetlen utasra 7851 kg szén-dioxid-egyenérték jut a 23 nap alatt. Összehasonlításképpen: egy átlagos brit állampolgár teljes éves szén-dioxid-kibocsátása körülbelül 8000 kg, egy átlagos magyar állampolgár teljes éves szén-dioxid-kibocsátása (karbonlábnyoma) kb. 5000–5800 kilogrammra tehető, míg a globális felmelegedés 1,5 fokos limitjének tartásához szükséges éves egyéni „szén-dioxid-keret” mindössze 700 kg lenne.