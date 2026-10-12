Festői séták – A legszebb őszi kertek, amelyeket látnod kell

Az őszi hónapokban a kertépítészeti remekművekben a növényzet átalakulásával a térszerkezet és a színharmónia kerül előtérbe.

A barokk parkok szigorú geometriája, a japán kertek színes juharfái és a szelíd lankájú angolparkok mind másként nyújtanak vizuális élményt ebben az évszakban.

A hűvös, tiszta levegő és a fák között átszűrődő fényhatások miatt a történelmi kertek az ősz folyamán a legfestőibbek.

Az ősz egészen egyedi hangulatot és sajátos panorámát ad a tájépítészeti remekműveknek, hiszen a növényzet életciklusának változásával a színharmónia kerül előtérbe. A hűvösebb hónapokban a világ legszebb kertjei olyan arcukat mutatják meg, amelyet a nyári lombkorona sűrűje korábban buján elfedett. A hűvös, tiszta levegőben élesebbé válnak a kontúrok, a lemenő nap fénye pedig mélyebb árnyékokat és ezerféle árnyalatot pingál a gondosan nyírt sövények és a kanyargós kavicsos ösvények közé.

A világ legszebb kertjei, mint a szentpétervári Katalin-palota barokk parkja, ősszel lenyűgöző panorámát kínálnak.

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Melyek a világ legszebb kertjei, ahol egy őszi séta örök élményt kínál?

A barokk kertekben, mint amilyen a versailles-i vagy a Szentpétervár melletti Carszkoje Szelo kastélyparkjai, a szigorú geometria ősszel különösen fegyelmezett eleganciát sugároz. A geometrikusan elrendezett fasorok sárguló lombja keretbe foglalja a mitológiai szobrokat és a halkan csobogó szökőkutakat. Az allék végén feltáruló panorámák a hűvös pára mögött sejtelmes hatást keltenek, miközben a gondosan nyírt puszpángok sötétzöldje éles kontrasztot képez a földre hullott, aranyló avarról visszatükröződő fénnyel.

A távol-keleti kertművészetben az ősz a lassú elmúlás időszaka. A japán kertekben a juharfák (momiji) mélyvörös és narancssárga levelei szinte izzanak a mohával borított sziklák és a sötét tónusú fahidak felett. A kínai kertekben a sziklakformációk, a kanyargós vízfelületek és az áttört falak nyílásai (az úgynevezett holdkapuk) keretbe foglalják a változó vegetációt. A vízfelszín tükrében mozdulatlanul lebegnek a lehullott levelek, ami tovább erősíti a csendes reflexió hangulatát.

A kanadai Butchart Garden színes japán kertje ősszel is gyönyörű.

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Az angolparkok természetes festőisége

A szabályos elrendezéssel szemben az angolparkok az érintetlen természet illúzióját keltik, amely ősszel éri el vizuális csúcspontját. A kiterjedt gyepfelületeket megszakító matuzsálemi korú tölgyek, bükkök és juharok lombkoronája a sárga valamennyi árnyalatában pompázik. A kanyargós ösvények, a mesterséges tavak és a domboldalakról feltáruló panorámaképek folyamatosan változó perspektívát kínálnak a sétálóknak. A reggeli köd borította tisztások és a fák között átszűrődő fényhatások miatt ezek a parkok ebben az évszakban a klasszikus tájképfestészet világát idézik fel.