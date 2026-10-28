Sokkot kaphatsz a villanyszámlától: ennyibe kerülhet a fűtés 22 fokon ezen a télen

Kattognak a konvektorok, búgnak a régi kazánok, máshol tűz ropogása hallatszik a kályhából: hazánkban a legtöbb háztartásban máig földgázzal vagy fával fűtenek, előbbi esetben egy közepesen szigetelt, 55 négyzetméteres lakás gázfűtése 22 fok mellett nagyjából 12 ezer forintra rúg egy hidegebb téli hónapban. Ezzel szemben egy nagyobb, rosszul szigetelt családi házban a rezsicsökkentett keret túllépése esetén százezres nagyságrendű gázszámla is előfordulhat. Tüzeléses fűtés mellett ugyanilyen lakókörülmények között egy hidegebb hónap 18-25 ezer, illetve 60-90 ezer forintnyi száraz keményfát emészthet fel. Mindezek után nem véletlen, hogy sokan az újabb féle villanyfűtéses lehetőségek után érdeklődnek, ám ha rosszul döntenek, a villanyszámlára a gatyájuk is rámehet. Alább összeszedtük, hogy a különféle villanyfűtések esetén nagyjából mekkora összegekre számíthatunk idén télen.
Villanyfűtésen gondolkodsz? Így kalkulálj 2026-2027 telén
A hideg idő beköszöntével sokan veszik elő az olajradiátorokat, hősugárzókat és elektromos fűtőpaneleket, vagy éppen hasonló eszközöket vásárolnak, az áruk ugyanis alacsonyabb a modern készülékek áraihoz képest. Nem mellesleg a használatuk is egyszerű, a villanyszámla ellenben könnyen kellemetlen meglepetést okozhat – különösen akkor, ha a háztartás áramfogyasztása meghaladja a kedvezményes keretet.
Akár 70 forintba is kerülhet egyetlen kilowattóra
Az MVM jelenlegi díjszabása szerint a lakossági áram ára évi 2523 kilowattóra fogyasztásig elosztói területtől függően körülbelül 35-36 forint kilowattóránként. A kedvezményes mennyiség felett azonban már 70,104 forintot kell fizetni.
Ez azt jelenti, hogy egy 2000 wattos elektromos radiátor egyetlen óra folyamatos működés alatt nagyjából 140 forintnyi áramot fogyaszt a magasabb ársávban.
Ha naponta hat órát fűt, harminc nap alatt 360 kilowattórát használ el. Ez a kedvezményes keret feletti árral számolva több mint 25 ezer forintos kiadást jelenthet – és ez még csak egyetlen készülék fogyasztása.
A norvég fűtőpanel sem csodaeszköz
Sokan abban bíznak, hogy egy modern norvég fűtőpanellel jelentősen csökkenthetik a rezsit. Ezek a berendezések valóban kényelmesen szabályozhatók, és a termosztát pontos beállítása segíthet elkerülni a felesleges fűtést, csakhogy azonos hőigény mellett egy norvég panel nagyjából ugyanannyi villamos energiát használ fel, mint egy hagyományos elektromos fűtőtest. A megtakarítást elsősorban az okosabb szabályozás hozhatja, nem valamiféle különleges fűtési hatásfok.
A klíma lehet a nagy nyertes
Egészen más elven működnek a modern hűtő-fűtő klímák. Ezek hőszivattyús technológiával a kültéri levegőből nyernek hőt, ezért azonos fűtési igény mellett lényegesen kevesebb áramot fogyaszthatnak.
Egy szemléltető számítás szerint 900 kilowattóra hőenergia előállítása hagyományos elektromos fűtéssel több mint 63 ezer forintba kerülhet a magasabb lakossági áron.
Egy megfelelő hatékonyságú klímával ugyanez körülbelül 18 ezer forintnyi áramfogyasztást jelenthet.
A különbség még nagyobb, ha a berendezés jogosult a H-tarifára. Ezzel a fűtési idényben hozzávetőleg 23 forintos kilowattóránkénti áron működtethető a megfelelően kiépített rendszer. A példában így akár hatezer forint körüli fogyasztási költség is kijöhet.
Napelemmel minimálisra is csökkenthető a kiadás, de van egy bökkenő
A hőszivattyú és a napelem kombinációja különösen kedvező lehet, hiszen a megtermelt villamos energia egy része közvetlenül a fűtést szolgálhatja. Csakhogy a napelemek éppen télen termelnek jóval kevesebbet, amikor a legnagyobb a fűtési igény. Ráadásul az sem mindegy, hogy a háztartás éves szaldó- vagy bruttóelszámolásban van-e.
Utóbbi esetben a nyáron megtermelt, hálózatba táplált többletáramot nem lehet egyszerűen ugyanannyi téli fogyasztással szembeállítani. Így a napelemes fűtés sem feltétlenül jelent nulla forintos villanyszámlát.
Nem mindegy, hány fok van a lakásban
A 22 Celsius-fokos beltéri hőmérséklet fenntartásának költsége lakásonként jelentősen eltérhet. Egy jól szigetelt garzon fűtése sokkal kevesebb energiát igényelhet, mint egy régi, huzatos, nagy belmagasságú lakásé. Éppen ezért a fűtési szezon előtt nemcsak a készülékek fogyasztását érdemes ellenőrizni, hanem a nyílászárók állapotát, a hőszigetelést és a termosztát beállítását is. A legnagyobb különbséget ugyanis nem feltétlenül az jelenti, hogy milyen drága a fűtőtest, hanem az, hogy mennyi áramra van szüksége ugyanannyi hő előállításához.
A fafűtés sem olcsó mulatság
Idén ősszel egy erdei köbméter kemény tűzifa az állami erdészeteknél nagyjából 27-35 ezer forintba kerül, míg a feldolgozott, hasított fa ára ennél jóval magasabb lehet. Egy közepesen szigetelt, 55 négyzetméteres lakás 22 fokos fűtése egy hidegebb téli hónapban hozzávetőleg 18-25 ezer forintnyi száraz keményfát emészthet fel, egy rosszul szigetelt, 120 négyzetméteres családi ház esetében azonban 60-90 ezer forint is lehet a havi tüzelőköltség. A tényleges kiadásokat a fa minősége, nedvességtartalma, a fűtőberendezés hatásfoka és a szállítási költségek is jelentősen befolyásolják, illetve állami intézkedések mérsékelhetik. A tűzifa kedvezményes adózásának hatása mellett a szociálisan rászorulók az önkormányzatukon keresztül térítésmentes tüzelőanyaghoz is juthatnak, amennyiben településük részt vesz a támogatási programban, és megfelelnek a helyi feltételeknek.
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