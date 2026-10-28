Sokkot kaphatsz a villanyszámlától: ennyibe kerülhet a fűtés 22 fokon ezen a télen

Kattognak a konvektorok, búgnak a régi kazánok, máshol tűz ropogása hallatszik a kályhából: hazánkban a legtöbb háztartásban máig földgázzal vagy fával fűtenek, előbbi esetben egy közepesen szigetelt, 55 négyzetméteres lakás gázfűtése 22 fok mellett nagyjából 12 ezer forintra rúg egy hidegebb téli hónapban. Ezzel szemben egy nagyobb, rosszul szigetelt családi házban a rezsicsökkentett keret túllépése esetén százezres nagyságrendű gázszámla is előfordulhat. Tüzeléses fűtés mellett ugyanilyen lakókörülmények között egy hidegebb hónap 18-25 ezer, illetve 60-90 ezer forintnyi száraz keményfát emészthet fel. Mindezek után nem véletlen, hogy sokan az újabb féle villanyfűtéses lehetőségek után érdeklődnek, ám ha rosszul döntenek, a villanyszámlára a gatyájuk is rámehet. Alább összeszedtük, hogy a különféle villanyfűtések esetén nagyjából mekkora összegekre számíthatunk idén télen.

Ha nem vigyázol, a villanyfűtésre a gatyád is rámehet. Illusztráció: 123RF

Villanyfűtésen gondolkodsz? Így kalkulálj 2026-2027 telén

A hideg idő beköszöntével sokan veszik elő az olajradiátorokat, hősugárzókat és elektromos fűtőpaneleket, vagy éppen hasonló eszközöket vásárolnak, az áruk ugyanis alacsonyabb a modern készülékek áraihoz képest. Nem mellesleg a használatuk is egyszerű, a villanyszámla ellenben könnyen kellemetlen meglepetést okozhat – különösen akkor, ha a háztartás áramfogyasztása meghaladja a kedvezményes keretet.

Akár 70 forintba is kerülhet egyetlen kilowattóra

Az MVM jelenlegi díjszabása szerint a lakossági áram ára évi 2523 kilowattóra fogyasztásig elosztói területtől függően körülbelül 35-36 forint kilowattóránként. A kedvezményes mennyiség felett azonban már 70,104 forintot kell fizetni.

Ez azt jelenti, hogy egy 2000 wattos elektromos radiátor egyetlen óra folyamatos működés alatt nagyjából 140 forintnyi áramot fogyaszt a magasabb ársávban.

Ha naponta hat órát fűt, harminc nap alatt 360 kilowattórát használ el. Ez a kedvezményes keret feletti árral számolva több mint 25 ezer forintos kiadást jelenthet – és ez még csak egyetlen készülék fogyasztása.

A norvég fűtőpanel sem csodaeszköz

Sokan abban bíznak, hogy egy modern norvég fűtőpanellel jelentősen csökkenthetik a rezsit. Ezek a berendezések valóban kényelmesen szabályozhatók, és a termosztát pontos beállítása segíthet elkerülni a felesleges fűtést, csakhogy azonos hőigény mellett egy norvég panel nagyjából ugyanannyi villamos energiát használ fel, mint egy hagyományos elektromos fűtőtest. A megtakarítást elsősorban az okosabb szabályozás hozhatja, nem valamiféle különleges fűtési hatásfok.