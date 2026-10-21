Thomas Edison 147 éve mutatta be a villanykörtét – így spórolhatsz az árammal

Thomas Edison mindössze három hónapot járt iskolába, mégis a történelem egyik leghíresebb feltalálójává vált.

A villanykörte bemutatását kételyek és lejáratókampányok kísérték, Edison azonban látványos demonstrációval bizonyította találmánya értékét.

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Teljesen természetesnek tartjuk, hogy egyetlen mozdulattal felkapcsolhatjuk a villanyt. Mindez 147 évvel ezelőtt még korántsem volt így, mígnem a villanykörte feltalálója, Thomas Edison, az első használható izzólámpa megalkotásával örökre megváltoztatta a világot.

Thomas A. Edison, a villanykörte feltalálója

Fotó: ALBERT HARLINGUE / Roger-Viollet via AFP

A villanykörte feltalálója: Thomas Edison, az iskolázatlan zseni

Thomas Alva Edison az amerikai Ohio államban született egy szegény, hétgyerekes család legkisebb fiaként. A formális oktatásból mindössze három hónap jutott neki. Tanára szerint zavaros fejű és teljesen reménytelen volt, mert folyton kérdésekkel bombázta őt ahelyett, hogy magolt volna. Édesanyja, Nancy ezt kikérte magának, kivette a fiát az iskolából, és otthon tanította. Edison így hivatalos iskolai végzettség nélkül, autodidakta módon falta a könyveket: 9 évesen már Newton fizikáját olvasta, és a családi pincében rendezte be az első kémiai laboratóriumát.

Siketen is teljes élet

Gyerekkorában súlyos skarláton esett át, ami kezeletlen fülgyulladásokhoz vezetett. A helyzetet egy későbbi incidens is rontotta: a vonaton újságárusként dolgozó Edison laboratóriumi anyagai tüzet fogtak az egyik vagonban.

A kalauz dühében fültövön vágta, majd a fülénél fogva rángatta, aminek következtében a dobhártyáit visszafordíthatatlan károsodás érte. Edison felnőttként a bal fülére teljesen, a jobbra pedig 80 százalékban siket volt.

Ennek ellenére igyekezett teljes életet élni: Morse-kóddal kérte meg a felesége kezét, Mary Stilwellt. Egy asztal alatt kopogta le a kérdést, Mary pedig visszakopogta az igent.

A villanykörte előtt az emberek nyílt lánggal (gyertyákkal, kerozinlámpákkal) világítottak. Forrás: 123RF

A nagy áttörés: Edison bemutatja a villanykörtét

1879. október 21-én a Menlo Park-i laboratóriumában Edison először mutatta be a nagyközönségnek az első, kereskedelmileg is életképes, szénszálas villanykörtét, amely rekord ideig, több mint 13 órán át világított folyamatosan.

Edison sikerének kulcsa az a zseniális felismerés volt, hogy az izzónak nem a levegőben, hanem vákuumban kell működnie.

Rájött, hogy ha egy speciális légszivattyúval az összes oxigént kiszívja a búrából, az izzószál nem tud elégni. Égés helyett csak izzani fog a betáplált áramtól. Ez a technológiai bravúr nyitotta meg végül az utat a modern, elektromos világítás előtt.