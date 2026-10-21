Thomas Edison 147 éve mutatta be a villanykörtét – így spórolhatsz az árammal

- Thomas Edison mindössze három hónapot járt iskolába, mégis a történelem egyik leghíresebb feltalálójává vált.
- A villanykörte bemutatását kételyek és lejáratókampányok kísérték, Edison azonban látványos demonstrációval bizonyította találmánya értékét.
- Energiatakarékos megoldással hatékonyan csökkentheted az otthoni áramfogyasztást.
Teljesen természetesnek tartjuk, hogy egyetlen mozdulattal felkapcsolhatjuk a villanyt. Mindez 147 évvel ezelőtt még korántsem volt így, mígnem a villanykörte feltalálója, Thomas Edison, az első használható izzólámpa megalkotásával örökre megváltoztatta a világot.
A villanykörte feltalálója: Thomas Edison, az iskolázatlan zseni
Thomas Alva Edison az amerikai Ohio államban született egy szegény, hétgyerekes család legkisebb fiaként. A formális oktatásból mindössze három hónap jutott neki. Tanára szerint zavaros fejű és teljesen reménytelen volt, mert folyton kérdésekkel bombázta őt ahelyett, hogy magolt volna. Édesanyja, Nancy ezt kikérte magának, kivette a fiát az iskolából, és otthon tanította. Edison így hivatalos iskolai végzettség nélkül, autodidakta módon falta a könyveket: 9 évesen már Newton fizikáját olvasta, és a családi pincében rendezte be az első kémiai laboratóriumát.
Siketen is teljes élet
Gyerekkorában súlyos skarláton esett át, ami kezeletlen fülgyulladásokhoz vezetett. A helyzetet egy későbbi incidens is rontotta: a vonaton újságárusként dolgozó Edison laboratóriumi anyagai tüzet fogtak az egyik vagonban.
A kalauz dühében fültövön vágta, majd a fülénél fogva rángatta, aminek következtében a dobhártyáit visszafordíthatatlan károsodás érte. Edison felnőttként a bal fülére teljesen, a jobbra pedig 80 százalékban siket volt.
Ennek ellenére igyekezett teljes életet élni: Morse-kóddal kérte meg a felesége kezét, Mary Stilwellt. Egy asztal alatt kopogta le a kérdést, Mary pedig visszakopogta az igent.
A nagy áttörés: Edison bemutatja a villanykörtét
1879. október 21-én a Menlo Park-i laboratóriumában Edison először mutatta be a nagyközönségnek az első, kereskedelmileg is életképes, szénszálas villanykörtét, amely rekord ideig, több mint 13 órán át világított folyamatosan.
Edison sikerének kulcsa az a zseniális felismerés volt, hogy az izzónak nem a levegőben, hanem vákuumban kell működnie.
Rájött, hogy ha egy speciális légszivattyúval az összes oxigént kiszívja a búrából, az izzószál nem tud elégni. Égés helyett csak izzani fog a betáplált áramtól. Ez a technológiai bravúr nyitotta meg végül az utat a modern, elektromos világítás előtt.
Találmánya nem aratott osztatlan sikert
A villanykörte fogadtatása korántsem volt egyöntetűen pozitív. A korabeli világítást uraló gázvállalatok hatalmas lejáratókampányt indítottak.
Azt terjesztették, hogy az elektromosság mérgező, vakságot okoz, mágnesessé teszi a házakat, és hogy a vezetékek mentén lángra lobbannak az otthonok.
Maga a sajtó is szkeptikus volt; a neves brit tudós, Sir William Preece „fantasztikus tündérmesének” nevezte Edison terveit a tömeges elektromos világításról.
Edison azonban, hogy bebizonyítsa az igazát, 1879 szilveszterén az egész Menlo Park-i laboratóriumot és annak környékét fényárba borította a saját izzóival.
Különvonatokat bérelt, amelyek ingyen szállították a kíváncsi újságírókat és a New York-i elitet a helyszínre. Amikor a sötét téli éjszakában egyszerre gyúlt fel a több száz meleg fényű lámpa, a tömeg elnémult, majd ünnepelni kezdett.
Így tudod a legkönnyebben megfogni a forintokat − Spórolj a villannyal
Az alábbiakban összegyűjtöttök neked a legpraktikusabb és leggyorsabban bevethető spórolási praktikákat.
- A lakásban rengeteg eszköz van, amely akkor is pörgeti a villanyórát, amikor nem használod. A tévé, a játékkonzol, a mikrosütő és a telefontöltők készenléti üzemmódban is folyamatosan áramot fogyasztanak. Használj kapcsolós elosztót, így egyetlen mozdulattal áramtalaníthatsz mindent, ha elmész otthonról vagy lefekszel aludni.
- Húzd ki a laptopot és az asztali számítógépet! Ha nem használod a számítógépet, ne alvó üzemmódba tedd, hanem kapcsold ki teljesen, mert az alvó mód is meglepően sok energiát pazarol.
- Cseréld le a hagyományos és halogén égőket LED-es fényforrásokra. A LED 80-90 százalékkal kevesebb áramot fogyaszt, és szinte egyáltalán nem termelnek felesleges hőt.
- Sose tedd a hűtőszekrényt a tűzhely vagy radiátor mellé, illetve olyan helyre, ahol tűzi a nap, ha ugyanis meleg éri, sokkal keményebben kell dolgoznia, hogy megőrizze a hideget.
Egy kis adalék a villanykörte feltalálása kapcsán, ha többre vagy kíváncsi:
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