Hihetetlen: ennyi mindent jósolt meg előre a Vissza a jövőbe második része

- A Vissza a jövőbe című filmben Marty McFly 2015. október 21-én érkezik meg a jövőbe.
- Bár számára ez a dátum a távoli jövő volt, mi már 11 évvel a hátunk mögött hagytuk ezt a dátumot.
- Az ikonikus nap apropóján utánajártunk, mi valósult meg a film által elképzelt jövő technológiai fejlődéséből és mi várat még magára.
Még érdekesebbé és aktuálisabbá teszi a témát, hogy a Vissza a jövőbe jóslatai közül az egyik mindössze néhány nappal ezelőtt valósult meg. Látnokok voltak a trilógia alkotói?
A Vissza a jövőbe-filmek előre látták a jövőt?
A világhírű trilógia nem véletlen lett akkora siker, hogy még 40 év után is róla beszélgessünk: emlékezetes alakításokat, ikonikus és vicces pillanatok egész garmadáját, és meglepően átgondolt és logikus időutazós sztorit kaptunk. Amit megtámogattak a rendezők rejtett utalásokkal és kreatív technológiai eszközökkel. Arra viszont ők sem gondoltak az 1980-as években, hogy pár évtized múlva a legtöbb gondolatuk valóban megvalósul! Lássuk, mit találtak telibe a készítők!
Önbefűző cipő
Bár csak limitált mennyiségben és nagyon borsos áron, de a Nike néhány éve piacra dobott pár exkluzív darabot a valódi önbefűzős cipőből. Ám a tömeges gyártása egyelőre még nem indult el. Valószínűleg azért nem, mert a szükséges technológia árát sosem hozná vissza az eladásokból.
Videóhívások
Amikor a második film 1989-ben elkészült, a képernyőn keresztüli videótelefonálás még futurisztikus ötletnek számított. Ma már a Zoom, a Teams, a FaceTime vagy a Google Meet segítségével emberek százmilliói beszélnek egymással nap mint nap úgy, ahogy Marty McFly a filmben.
Okosszemüvegek
A film szereplői szemüvegen keresztül néztek tartalmakat és kommunikáltak. Bár nem pontosan úgy, ahogy azt a film alkotói elképzelték, de az Apple Vision Pro, a Meta és más gyártók eszközei ma már nagyon közel állnak ehhez az elképzeléshez. a VR-szemüvegek pedig új dimenziót nyitottak a kategóriában.
Biometrikus azonosítás
A filmben ujjlenyomatokkal és szemszkennerrel azonosították az embereket. Ma már ujjlenyomattal vagy arcfelismeréssel oldjuk fel a telefonunkat, és egyre több helyen használják ezeket a technológiákat beléptetésre is.
Táblagépek
A Vissza a jövőbe 2 világában hordozható érintőképernyős eszközök is feltűntek. Néhány évvel később megérkeztek az iPadek és a különféle tabletek, amelyek mára a hétköznapok részévé váltak.
3D-reklámok
Marty, amikor először járt 2015-ben, egy hatalmas 3D cápa támadt rá, amitől a fiatalember rendkívül megijedt. Azonban néhány másodperccel később rájön, hogy nem volt valóságos. Napjaink már rengeteg reklám és molinó dolgozik 3D-technológiával. Sőt, az AI még újabb távlatokat nyitott az ilyen reklámok terén.
Repülő autók
A film legismertebb jóslata kétségkívül a repülő autó volt. Bár léteznek prototípusok és kísérleti fejlesztések, a városok felett közlekedő autók továbbra sem tartoznak a mindennapi látványhoz. Azonban ezen a héten áttörés történt: a Tesla bemutatta az első repülőautóját, amely képes volt fejjel lefele közlekedni, valamint néhány másodpercig a levegőben is lebegni. Ezután már lehet, hogy csak pár év választ el minket attól, hogy repülőautók lepjék el az eget.
Néhány jövőbeli tárgy még mindig várat magára
De lássuk, melyek azok az eszközök, amelyeket bár szeretnénk, hogy megvalósuljanak, valószínűleg nem fognak már a közeljövőben!
Lebegő gördeszkák
A légdeszka A vissza a jövőbe második részének egyik ikonikus kelléke volt, de a valódi, szabadon lebegő változat továbbra sem létezik. Kísérleti modellekkel ugyan próbálkoztak a kutatók, de hétköznapi használatra alkalmas darabokat végül sosem készültek. Sőt, az utóbbi években mindenki az elektromos rollerek irányába indult el inkább, úgyhogy lehet, hogy légroller előbb lesz, mint légdeszka.
Időjárás-előrejelzés másodperces pontossággal
Doki a filmben szinte másodperc pontossággal tudta, mikor csap majd le a villám. Sok máshoz hasonlóan a meteorológia is óriásit fejlődött azóta, de ilyen szintű pontosságtól még messze vagyunk. Sőt, az időjárás évről-évre egyszer szélsőségesebb és kiszámíthatatlanabb, így lehet, hogy ez sosem fog megvalósulni.
Drónnal sétáltatott kutyák
Noha a drónok ma már csomagokat szállítanak, videókat készítenek és katonai feladatokat is ellátnak, a kutyasétáltatás továbbra is az emberek dolga. Ha viszont ilyen tempóban fejlődik a dróntechnológia, akkor lehet, hogy néhány éven belül már ez is megvalósul.
Otthoni fúziós reaktor
Vannak eszközök, amik jobb is, hogy nem valósultak meg. Ilyen az otthon is használható fúziós reaktor, amelynek létrehozása még biztos, hogy sok időt fog igénybe venni a kutatók számára. Ráadásul lehet jobb lenne, ha nem adnánk ilyen bonyolult és veszélyes technológiát az átlag emberek kezébe.
Egyetlen tévedést biztos ejtettek az alkotók
A film 2015-jében a faxgépek virágkorukat élték, miközben az okostelefonoknak nyomuk sem volt. A valóságban azonban pont az ellenkezője történt: a mobilinternet és az okostelefonok alapjaiban változtatták meg az életünket, a fax pedig szinte teljesen eltűnt. Vagy inkább e-mailként éledt újra!
A mérleg mégis pozitív: meglepően jól vizsgázott a film
Bár a repülő autók még gyerekcipőben járnak és a valódi lebegő gördeszkák még váratnak magukra, a videóhívások, a biometrikus azonosítás, a táblagépek és az okosszemüvegek terén a Vissza a jövőbe alkotói meglepően pontosan látták, merre tart a világ. Nem sok sci-fi mondhatja el magáról, hogy több mint négy évtizeddel később már ennyi jóslata valóra vált.
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