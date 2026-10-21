Hihetetlen: ennyi mindent jósolt meg előre a Vissza a jövőbe második része

A Vissza a jövőbe című filmben Marty McFly 2015. október 21-én érkezik meg a jövőbe.

Bár számára ez a dátum a távoli jövő volt, mi már 11 évvel a hátunk mögött hagytuk ezt a dátumot.

Az ikonikus nap apropóján utánajártunk, mi valósult meg a film által elképzelt jövő technológiai fejlődéséből és mi várat még magára.

Még érdekesebbé és aktuálisabbá teszi a témát, hogy a Vissza a jövőbe jóslatai közül az egyik mindössze néhány nappal ezelőtt valósult meg. Látnokok voltak a trilógia alkotói?

A Vissza a jövőbe kultfilmé vált az évtizedek során

Fotó: Snap Stills

A Vissza a jövőbe-filmek előre látták a jövőt?

A világhírű trilógia nem véletlen lett akkora siker, hogy még 40 év után is róla beszélgessünk: emlékezetes alakításokat, ikonikus és vicces pillanatok egész garmadáját, és meglepően átgondolt és logikus időutazós sztorit kaptunk. Amit megtámogattak a rendezők rejtett utalásokkal és kreatív technológiai eszközökkel. Arra viszont ők sem gondoltak az 1980-as években, hogy pár évtized múlva a legtöbb gondolatuk valóban megvalósul! Lássuk, mit találtak telibe a készítők!

Önbefűző cipő

Bár csak limitált mennyiségben és nagyon borsos áron, de a Nike néhány éve piacra dobott pár exkluzív darabot a valódi önbefűzős cipőből. Ám a tömeges gyártása egyelőre még nem indult el. Valószínűleg azért nem, mert a szükséges technológia árát sosem hozná vissza az eladásokból.

Videóhívások

Amikor a második film 1989-ben elkészült, a képernyőn keresztüli videótelefonálás még futurisztikus ötletnek számított. Ma már a Zoom, a Teams, a FaceTime vagy a Google Meet segítségével emberek százmilliói beszélnek egymással nap mint nap úgy, ahogy Marty McFly a filmben.

Okosszemüvegek

A film szereplői szemüvegen keresztül néztek tartalmakat és kommunikáltak. Bár nem pontosan úgy, ahogy azt a film alkotói elképzelték, de az Apple Vision Pro, a Meta és más gyártók eszközei ma már nagyon közel állnak ehhez az elképzeléshez. a VR-szemüvegek pedig új dimenziót nyitottak a kategóriában.

Biometrikus azonosítás

A filmben ujjlenyomatokkal és szemszkennerrel azonosították az embereket. Ma már ujjlenyomattal vagy arcfelismeréssel oldjuk fel a telefonunkat, és egyre több helyen használják ezeket a technológiákat beléptetésre is.