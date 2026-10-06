Ennyit költenek vitaminokra a magyarok – ezek a készítmények a legnépszerűbbek

Mekkora része fogyaszt táplálékkiegészítőt a magyar lakosságnak?

Milyen vitaminokat és készítményeket választanak leggyakrabban a magyarok?

Mennyit költenek havonta vitaminokra?

Egy friss kutatás szerint a magyar lakosság 68 százaléka fogyaszt valamilyen táplálékkiegészítőt. Közülük közel háromnegyedük hetente többször is használ ilyen készítményeket. A vitaminok különösen fontos részét jelentik ennek a piacnak: a C-vitamin és a D-vitamin mellett a magnézium számít az egyik leggyakrabban választott alapterméknek.

A magyarok előszeretettel fogyasztanak C-vtamint, D-vitamint és magnéziumot Fotó: OLIVER HARGITAY INFO@OLIVERHARGI

A BioTechUSA-cégcsoport és az Inspira Research 1000 fős, online reprezentatív felmérése szerint a vitaminfogyasztás mögött elsősorban az egészség megőrzése és a betegségek megelőzésének szándéka áll. A fogyasztók közel fele prevenciós céllal választ ilyen termékeket, vagyis sokaknál a vitaminpótlás már a mindennapi élet részévé vált.

Milyen vitaminokat szednek leggyakrabban a magyarok?

A legismertebb készítmények továbbra is a C-vitamin és a D-vitamin mellett a magnézium számít az egyik legfontosabb alapterméknek. A kollagénes, szépségápolási és testsúlykontrollt támogató táplálékkiegészítőket keresők ugyanakkor jellemzően többféle készítményt is használnak.

Mennyit költenek a magyarok vitaminokra havonta?

A vitaminokra költött összeg sem elhanyagolható. A magyarok átlagosan havi 9500 forintot fordítanak ezekre a termékekre, míg a mediánérték 8000 forint.

A vásárlók mintegy háromnegyede 12 ezer forint alatti havi keretből gazdálkodik.

A döntésnél ugyanakkor nem az ár az elsődleges szempont. A korábbi saját tapasztalat, a készítmény összetétele és a szakorvosi javaslat fontosabbnak bizonyult, miközben sok fogyasztót az is foglalkoztat, hogy valóban azt a hatóanyag-tartalmat és minőséget kapja-e, amit a termék ígér.

Mi ez a felhajtás a magnézium körül? Mutatjuk, kell-e rendszeresen szedni ezt a kiegészítőt

Az utóbbi időben a közösségi médiában valóságos felhajtás alakult ki a magnézium körül. Influenszerek és wellnessguruk egyaránt azt hangoztatják, hogy ez a csodaásvány megoldja az alvási problémákat, csökkenti a szorongást, sőt, még az energiaszintet is növeli. De vajon tényleg mindenkinek szüksége van magnéziumpótlásra, vagy csupán egy újabb egészségügyi trend következménye ez a jelenség?