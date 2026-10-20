Ezek a vitaminok segíthetik az immunrendszert és a csontok egészségét

Az egészség megőrzésének alapja idősebb korban is a változatos étrend, a rendszeres mozgás, a megfelelő alvás és a káros szokások kerülése. Bizonyos tápanyagokra azonban érdemes fokozottan figyelni, mivel az öregedéssel megváltozhat a szervezet szükséglete és felszívóképessége. Ezeket a vitaminokat érdemes szedni idősebb korban.
Egyre rosszabbul szívódhatnak fel ezek a vitaminok az életkor előrehaladtával
A D-vitamin támogatja az immunrendszer és az izmok normális működését, segíti a kalcium felszívódását, ezáltal a csontok egészségét is. A szervezet az életkor előrehaladtával kevesebb D-vitamint képes előállítani a napfény hatására. Természetes forrásai közé tartoznak a zsíros halak, például a lazac, a makréla és a szardínia.
A C-vitamin antioxidánsként védi a sejteket az oxidatív stressztől, emellett hozzájárul az immunrendszer megfelelő működéséhez. Mivel a szervezet nem tárol belőle jelentős mennyiséget, rendszeresen fogyasztani kell citrusféléket, bogyós gyümölcsöket, paprikát és más zöldségeket.
A cink az immunvédelem, a sebgyógyulás, valamint az íz- és szagérzékelés szempontjából fontos. A szelén ugyancsak támogatja az immunrendszert, valamint a pajzsmirigy működését, túlzott bevitele azonban kerülendő. A brazil dió például különösen sok szelént tartalmaz.
A B12-vitamin hiánya idegrendszeri tüneteket is okozhat
A B12-vitamin nélkülözhetetlen a vörösvértestek képződéséhez és az idegrendszer működéséhez, felszívódása azonban idősebb korban romolhat.
Hiánya nemcsak vérszegénységet, hanem kéz- és lábbizsergést, egyensúlyzavart, illetve memóriaproblémákat is okozhat. Az idegrendszeri tünetek akár azelőtt megjelenhetnek, hogy a vérkép vérszegénységet mutatna.
A csontok védelmében a kalciumra, az izmok és az idegrendszer működéséhez pedig magnéziumra is szükség van. A kálium hozzájárul a normális izomműködéshez és vérnyomáshoz, pótlása azonban vesebetegség vagy bizonyos gyógyszerek szedése mellett kockázatos lehet.
A rostok segítik az emésztést, valamint a vércukor- és koleszterinszint szabályozását. Bevitelüket fokozatosan célszerű növelni, megfelelő folyadékfogyasztás mellett.
Nem érdemes találomra vitaminokat szedni
A szakértők szerint étrend-kiegészítők megkezdése előtt érdemes laborvizsgálattal ellenőrizni többek között a vas-, ferritin-, magnézium-, cink- és D-vitamin-szintet. Így a pótlás és annak adagja az egyéni szükségletekhez igazítható.
A vitaminok és ásványi anyagok kölcsönhatásba léphetnek gyógyszerekkel, ezért minden szedett készítményről tájékoztatni kell az orvost vagy a gyógyszerészt. A fáradtság, gyengeség, légszomj vagy koncentrációs probléma pedig más betegségekre is utalhat, ezért önmagában egyik tünet sem bizonyít vitaminhiányt.