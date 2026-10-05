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víz

Több mint 2 millió forint egy liter vízért? Víz-sommeliert kérdeztünk, mi a különbség víz és víz között

40 perce
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Te rendelnél 98 ezer forintért ásványvizet egy étteremben? Fabók Mihály víz-sommelier segítségével járunk utána, miért hajlandók egyesek vagyonokat fizetni egyetlen palackért, mely ásványvízfajták szerepelnek egy modern étterem vízlapján, valamint hogy melyik fogás ízvilágához milyen víz passzol a legjobban. Mert ami egykor egyszerű szomjoltó volt, ma már a gasztronómia egyik legfontosabb élményeleme.
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  • A vízkóstolás és a vízfogyasztás nem pusztán ásványianyag-tartalomról és pH-értékről szól − gasztronómiai élmény is.
  • Egy víznek lehet karaktere, lehet helye egy étkezésben, és akár emlékeket is előhívhat. 
  • Fabók Mihály örökös magyar sommelier bajnok, a Fine Water Academy víz-sommelier szakembere osztotta meg tapasztalatait az Origóval.

Munkája jóval többről szól annál, mint hogy megmondja, melyik palackot érdemes levenni a polcról. Fabók Mihály víz-sommelier szerint ez a szakma egyfajta italmenedzseri szerepet jelent, miközben olyan tulajdonságokra hívja fel a figyelmet, amelyeket elsőre talán észre sem veszünk. 

Víz-sommelier: Fabók Mihály
A víz-sommelier munkája messze túlmutat a poharak töltögetésén.
Fotó: FER-FILMSTUDIO CSARDAS FERENC / Fabók Mihály

A víz-sommelierek világa és a vízkóstolók fortélyai

Egyáltalán nem mindegy, milyen vizet töltünk a pohárba. Az ásványianyag-tartalom, a pH-érték, a származási hely, a szénsavasság, a hőmérséklet és a pohár alakja mind alakítják a víz karakterét.

Egy víz lehet lágy és selymes, de akár markánsabb, enyhén sós karakterű is. A vízkóstolókon éppen ezeknek a különbségeknek a felfedezésére hívom játékos, interaktív módon a résztvevőket. Kettesével haladunk anélkül, hogy az illető tisztában lenne a márkával, így az összehasonlítás során nagyszerűen kiütköznek a különbségek

− árulja el Mihály, majd hozzáteszi, hogy ugyanúgy, mint a bornál, az első kortyot viszonylag gyorsan lenyeljük és a kapott első benyomás után a második kortyot 10-15 másodpercig a szájban tartjuk.

Nem létezik „legjobb víz"

A szakember úgy véli, nincs olyan, hogy legjobb víz. Más vizet választunk alkalomhoz, ételekhez, társasági beszélgetéshez és sportoláshoz. Természetesen az egyéni ízlés is dönt, minőségben pedig nagy különbségek lehetnek.

Víz-sommelier hivatása nem csak pohártöltögetés
A prémium kategóriát a természetes tisztaság és a jellegzetes ízvilág emeli ki a tömegtermékek közül.
Fotó:  123RF 

Minél drágább egy víz, annál finomabb és egészségesebb? 

„A tökéletes tisztaság és a természetesség mellett többek között az egyediség, palackszám, terroir, csomagolás és a szállítási távolság is meghatározó lehet. Általában az ár tükrözi a minőséget. Ott vannak például a jéghegyvizek, amelyek akár 4-5000 éves fagyott csapadékból származnak. Míg egyes fajták esetében körülbelül 30 év kell ahhoz, hogy a csapadék a kőzetrétegeken átszűrődve elérje a forrást, 

a jéghegyvizeknél többezer éves jégtömböket halásznak ki a tengerből, majd szigorúan ellenőrzött körülmények között megolvasztják és palackozzák azokat. Kanadában a mai napig palackoznak ilyen vizeket, ott egyetlen üveg körülbelül 10 ezer forintba kerül."

A gleccservíz az egyik legértékesebb.
A prémium gleccservizeket olyan jégrétegekből nyerik, amelyek több ezer vagy akár tízezer évvel ezelőtt fagytak meg. 
Forrás: 123RF

Az abszolút prémium kategóriás víz

A világ különleges és prémium kategóriás vizei között olyan is akad, amelynek egyetlen palackja 98 ezer forintba kerül, és mindössze 13 milligramm az ásványianyag-tartalma. Patagónia szinte érintetlen területéről származik, és ott helyben palackozzák. 

Csakhogy a prémium kategóriában önmagában a tisztaság már nem elegendő. Manapság semmit sem lehet eladni, ha nincs mögötte egy izgalmas, de hiteles történet.

A víz szerepe ma már messze túlmutat a szomjoltáson

Ez az ősi, színtelen, szagtalan ital a gasztronómia egyik alappillérévé vált, a különböző fajtái ugyanis képesek gyökeresen megváltoztatni az ételek és borok ízélményét. A fine dining éttermekben ma már vízlapot is adnak a vendégeknek. 

Egyszer részt vettem egy víz-sommelier konferencián, ahol meghívták Spanyolországból az egyik nívós étteremnek a tulajdonosát: ott például 150 vízzel dolgoznak. Örömmel látom, hogy Magyarországon is vannak olyan éttermek, ahol szélesebb a választék.

Mit mivel, avagy milyen fogás ízvilágához melyik palackozott víz passzol legjobban

„A boroknál a sommelier általában a könnyebb fehérekkel kezd, majd halad a testesebb vörösek és a desszertborok felé. Hasonló elvet követünk a vizeknél is: a sort a lágyabb, visszafogottabb ízvilágú tételekkel nyitjuk, ezután következhetnek a magasabb ásványianyag-tartalmúak, végül a szénsavasak

Szállodai vízkóstoló
 A szénsav megtisztítja az ízlelőbimbókat, és frissítőleg hat a nehéz vagy csípős falatok után.
Fotó: Fabók Mihály / Facebook
  • Salátákhoz, fehér húsú halakhoz, szárnyasokhoz és friss sajtokhoz a szénsavmentes, alacsony ásványianyag-tartalmú, lágy vizet szoktam ajánlani;
  • a nehezebb, zsírosabb fogások mellé a szénsavas, magasabb ásványianyag-tartalmút. A szénsav ugyanis megtisztítja az ízlelőbimbókat, és frissítőleg hat a nehéz vagy csípős falatok után;
  • paradicsomos tésztákhoz, az érlelt sós sajtokhoz (pl. parmezán), a közepesen szénsavas, enyhén sós vagy semleges karakterű víz illik a legjobban, mert harmonizál a sós ízekkel anélkül, hogy elfedné azokat;
  • csokoládékhoz, desszertekhez intenzív ízű és magasabb ásványianyag-tartalmú vizeket érdemes választani, de a víz édeskésebb alapíze vagy sósabb ízhatása is kiváló harmóniát és akár izgalmas kontrasztot is alkothat velük.

Melyik palackozott víz a sommelier kedvence?

„Szeretem az eredendően tiszta, kezeletlen, természetes vizeket, és nagy kedvencem egy Erdélyből származó forrásvíz is, amelyet a Kelemen-havasok érintetlen vulkanikus kőzetei szűrnek meg. Utóbbinak pontosan olyan nosztalgikus, tiszta íze van, mint amilyet gyerekként Mendén, a kerti kútból kóstoltam.”

A friss, 2026-os összesítések alapján ez a világ három legdrágább palackozott vize

  1. Fillico Jewelry Black King – Japán: kiegyensúlyozott ízzel és kellemes testességgel, körülbelül 6709 dollárért, nagyjából 2,2 millió forintért literenként, a Kobe Nunobiki-forrás vizével. Az árat elsősorban az ékszerszerű, kristályokkal díszített palack és a luxuspozicionálás indokolja.
  2. Bling H2O – The Ten Thousand – Egyesült Államok: körülbelül 3600 dollár/liter (1,18 millió forint), vagyis 2700 dollár (885 ezer forint) egy 750 milliliteres palack. A Tennessee-ből származó, lágy textúrájú, enyhén édeskés forrásvizet több mint tízezer Swarovski-kristállyal díszített palackban árulják.
  3. Ô Amazon – Bird of Revelation – Brazília: körülbelül 2784 dollár/liter (912 ezer forint), az Amazonas térségéből származó, a levegő páratartalmából nyert víz.

Nézd meg a világ egyik legismertebb vízakadémikusának, Martin Riesének a videóját:

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