Több mint 2 millió forint egy liter vízért? Víz-sommeliert kérdeztünk, mi a különbség víz és víz között

- A vízkóstolás és a vízfogyasztás nem pusztán ásványianyag-tartalomról és pH-értékről szól − gasztronómiai élmény is.
- Egy víznek lehet karaktere, lehet helye egy étkezésben, és akár emlékeket is előhívhat.
- Fabók Mihály örökös magyar sommelier bajnok, a Fine Water Academy víz-sommelier szakembere osztotta meg tapasztalatait az Origóval.
Munkája jóval többről szól annál, mint hogy megmondja, melyik palackot érdemes levenni a polcról. Fabók Mihály víz-sommelier szerint ez a szakma egyfajta italmenedzseri szerepet jelent, miközben olyan tulajdonságokra hívja fel a figyelmet, amelyeket elsőre talán észre sem veszünk.
A víz-sommelierek világa és a vízkóstolók fortélyai
Egyáltalán nem mindegy, milyen vizet töltünk a pohárba. Az ásványianyag-tartalom, a pH-érték, a származási hely, a szénsavasság, a hőmérséklet és a pohár alakja mind alakítják a víz karakterét.
Egy víz lehet lágy és selymes, de akár markánsabb, enyhén sós karakterű is. A vízkóstolókon éppen ezeknek a különbségeknek a felfedezésére hívom játékos, interaktív módon a résztvevőket. Kettesével haladunk anélkül, hogy az illető tisztában lenne a márkával, így az összehasonlítás során nagyszerűen kiütköznek a különbségek
− árulja el Mihály, majd hozzáteszi, hogy ugyanúgy, mint a bornál, az első kortyot viszonylag gyorsan lenyeljük és a kapott első benyomás után a második kortyot 10-15 másodpercig a szájban tartjuk.
Nem létezik „legjobb víz"
A szakember úgy véli, nincs olyan, hogy legjobb víz. Más vizet választunk alkalomhoz, ételekhez, társasági beszélgetéshez és sportoláshoz. Természetesen az egyéni ízlés is dönt, minőségben pedig nagy különbségek lehetnek.
Minél drágább egy víz, annál finomabb és egészségesebb?
„A tökéletes tisztaság és a természetesség mellett többek között az egyediség, palackszám, terroir, csomagolás és a szállítási távolság is meghatározó lehet. Általában az ár tükrözi a minőséget. Ott vannak például a jéghegyvizek, amelyek akár 4-5000 éves fagyott csapadékból származnak. Míg egyes fajták esetében körülbelül 30 év kell ahhoz, hogy a csapadék a kőzetrétegeken átszűrődve elérje a forrást,
a jéghegyvizeknél többezer éves jégtömböket halásznak ki a tengerből, majd szigorúan ellenőrzött körülmények között megolvasztják és palackozzák azokat. Kanadában a mai napig palackoznak ilyen vizeket, ott egyetlen üveg körülbelül 10 ezer forintba kerül."
Az abszolút prémium kategóriás víz
A világ különleges és prémium kategóriás vizei között olyan is akad, amelynek egyetlen palackja 98 ezer forintba kerül, és mindössze 13 milligramm az ásványianyag-tartalma. Patagónia szinte érintetlen területéről származik, és ott helyben palackozzák.
Csakhogy a prémium kategóriában önmagában a tisztaság már nem elegendő. Manapság semmit sem lehet eladni, ha nincs mögötte egy izgalmas, de hiteles történet.
A víz szerepe ma már messze túlmutat a szomjoltáson
Ez az ősi, színtelen, szagtalan ital a gasztronómia egyik alappillérévé vált, a különböző fajtái ugyanis képesek gyökeresen megváltoztatni az ételek és borok ízélményét. A fine dining éttermekben ma már vízlapot is adnak a vendégeknek.
Egyszer részt vettem egy víz-sommelier konferencián, ahol meghívták Spanyolországból az egyik nívós étteremnek a tulajdonosát: ott például 150 vízzel dolgoznak. Örömmel látom, hogy Magyarországon is vannak olyan éttermek, ahol szélesebb a választék.
Mit mivel, avagy milyen fogás ízvilágához melyik palackozott víz passzol legjobban
„A boroknál a sommelier általában a könnyebb fehérekkel kezd, majd halad a testesebb vörösek és a desszertborok felé. Hasonló elvet követünk a vizeknél is: a sort a lágyabb, visszafogottabb ízvilágú tételekkel nyitjuk, ezután következhetnek a magasabb ásványianyag-tartalmúak, végül a szénsavasak.
- Salátákhoz, fehér húsú halakhoz, szárnyasokhoz és friss sajtokhoz a szénsavmentes, alacsony ásványianyag-tartalmú, lágy vizet szoktam ajánlani;
- a nehezebb, zsírosabb fogások mellé a szénsavas, magasabb ásványianyag-tartalmút. A szénsav ugyanis megtisztítja az ízlelőbimbókat, és frissítőleg hat a nehéz vagy csípős falatok után;
- paradicsomos tésztákhoz, az érlelt sós sajtokhoz (pl. parmezán), a közepesen szénsavas, enyhén sós vagy semleges karakterű víz illik a legjobban, mert harmonizál a sós ízekkel anélkül, hogy elfedné azokat;
- csokoládékhoz, desszertekhez intenzív ízű és magasabb ásványianyag-tartalmú vizeket érdemes választani, de a víz édeskésebb alapíze vagy sósabb ízhatása is kiváló harmóniát és akár izgalmas kontrasztot is alkothat velük.
Melyik palackozott víz a sommelier kedvence?
„Szeretem az eredendően tiszta, kezeletlen, természetes vizeket, és nagy kedvencem egy Erdélyből származó forrásvíz is, amelyet a Kelemen-havasok érintetlen vulkanikus kőzetei szűrnek meg. Utóbbinak pontosan olyan nosztalgikus, tiszta íze van, mint amilyet gyerekként Mendén, a kerti kútból kóstoltam.”
A friss, 2026-os összesítések alapján ez a világ három legdrágább palackozott vize
- Fillico Jewelry Black King – Japán: kiegyensúlyozott ízzel és kellemes testességgel, körülbelül 6709 dollárért, nagyjából 2,2 millió forintért literenként, a Kobe Nunobiki-forrás vizével. Az árat elsősorban az ékszerszerű, kristályokkal díszített palack és a luxuspozicionálás indokolja.
- Bling H2O – The Ten Thousand – Egyesült Államok: körülbelül 3600 dollár/liter (1,18 millió forint), vagyis 2700 dollár (885 ezer forint) egy 750 milliliteres palack. A Tennessee-ből származó, lágy textúrájú, enyhén édeskés forrásvizet több mint tízezer Swarovski-kristállyal díszített palackban árulják.
- Ô Amazon – Bird of Revelation – Brazília: körülbelül 2784 dollár/liter (912 ezer forint), az Amazonas térségéből származó, a levegő páratartalmából nyert víz.
Nézd meg a világ egyik legismertebb vízakadémikusának, Martin Riesének a videóját:
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