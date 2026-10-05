Több mint 2 millió forint egy liter vízért? Víz-sommeliert kérdeztünk, mi a különbség víz és víz között

A vízkóstolás és a vízfogyasztás nem pusztán ásványianyag-tartalomról és pH-értékről szól − gasztronómiai élmény is.

Egy víznek lehet karaktere, lehet helye egy étkezésben, és akár emlékeket is előhívhat.

Fabók Mihály örökös magyar sommelier bajnok, a Fine Water Academy víz-sommelier szakembere osztotta meg tapasztalatait az Origóval.

Munkája jóval többről szól annál, mint hogy megmondja, melyik palackot érdemes levenni a polcról. Fabók Mihály víz-sommelier szerint ez a szakma egyfajta italmenedzseri szerepet jelent, miközben olyan tulajdonságokra hívja fel a figyelmet, amelyeket elsőre talán észre sem veszünk.

A víz-sommelier munkája messze túlmutat a poharak töltögetésén.

Fotó: FER-FILMSTUDIO CSARDAS FERENC / Fabók Mihály

A víz-sommelierek világa és a vízkóstolók fortélyai

Egyáltalán nem mindegy, milyen vizet töltünk a pohárba. Az ásványianyag-tartalom, a pH-érték, a származási hely, a szénsavasság, a hőmérséklet és a pohár alakja mind alakítják a víz karakterét.

Egy víz lehet lágy és selymes, de akár markánsabb, enyhén sós karakterű is. A vízkóstolókon éppen ezeknek a különbségeknek a felfedezésére hívom játékos, interaktív módon a résztvevőket. Kettesével haladunk anélkül, hogy az illető tisztában lenne a márkával, így az összehasonlítás során nagyszerűen kiütköznek a különbségek

− árulja el Mihály, majd hozzáteszi, hogy ugyanúgy, mint a bornál, az első kortyot viszonylag gyorsan lenyeljük és a kapott első benyomás után a második kortyot 10-15 másodpercig a szájban tartjuk.

Nem létezik „legjobb víz"

A szakember úgy véli, nincs olyan, hogy legjobb víz. Más vizet választunk alkalomhoz, ételekhez, társasági beszélgetéshez és sportoláshoz. Természetesen az egyéni ízlés is dönt, minőségben pedig nagy különbségek lehetnek.

A prémium kategóriát a természetes tisztaság és a jellegzetes ízvilág emeli ki a tömegtermékek közül.

Fotó: 123RF

Minél drágább egy víz, annál finomabb és egészségesebb?

„A tökéletes tisztaság és a természetesség mellett többek között az egyediség, palackszám, terroir, csomagolás és a szállítási távolság is meghatározó lehet. Általában az ár tükrözi a minőséget. Ott vannak például a jéghegyvizek, amelyek akár 4-5000 éves fagyott csapadékból származnak. Míg egyes fajták esetében körülbelül 30 év kell ahhoz, hogy a csapadék a kőzetrétegeken átszűrődve elérje a forrást,