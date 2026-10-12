A király, aki a szerelmet választotta a korona helyett – Így hálózta be VIII. Eduardot Wallis Simpson

- VIII. Eduárd 1936-ban mindössze 324 nap uralkodás után mondott le a brit trónról szerelme, Wallis Simpson miatt.
- Az kétszeresen elvált amerikai nő nyers őszinteségével és független karakterével babonázta meg a leendő királyt.
- A botrányos mediterrán hajóút és a megrendezett hűtlenséggel kivitelezett válás végül felborította a brit alkotmányos rendet.
A XX. század legkiemelkedőbb alkotmányos válságát robbantotta ki VIII. Eduárd angol király és az elvált amerikai asszony, Wallis Simpson viszonya. Az udvar és a politikai elit döbbenten figyelte, ahogy a frissen trónra lépő uralkodó nyíltan felvállalja rajongását egy olyan nő iránt, aki társadalmi és vallási szempontból is teljesen elfogadhatatlan volt királynénak. Az uralkodó apja, V. György már halála előtt sejthette a bajt, hiszen úgy vélte, fia egy éven belül tönkreteszi magát. Jóslata meglepően pontosnak bizonyult: Eduárd mindössze 324 napig ült a trónon, mielőtt végleg feladta volna az uralkodói kötelezettségeit a szerelméért.
Hogyan hálózta be Wallis Simpson VIII. Eduárd királyt?
Wallis Simpson nem a klasszikus értelemben vett szépségével vagy arisztokratikus származásával hódított. A kortársak és maga a király is úgy emlékezett rá, mint aki lenyűgöző szellemességgel, határozottsággal és közvetlenséggel lépett fel. Eduárdot, aki hercegként hozzászokott a brit felső tízezer sokszor merev protokolljához, valósággal elvarázsolta az amerikai nő nyers őszintesége. Wallis nem félt megmondani a véleményét, vitába szállt a leendő uralkodóval, és olyan független személyiséggel rendelkezett, amit Eduárd korábban sosem tapasztalt.
A titkos találkák és egy botrányos nyaralás
A pár először 1931 januárjában találkozott a herceg akkori szeretője, Lady Thelma Furness vidéki birtokán. A kapcsolatuk fokozatosan mélyült el, miközben Wallis még második férjével, Ernest Simpsonnal élt házasságban. A férj – meglehetősen beleegyező módon – kezdetben szemet hunyt az alakuló viszony felett, sőt, a házaspár marylebone-i lakása a herceg kedvenc menedékhelyévé vált, ahol kötetlen társasági életet élhetett. 1934-re Eduard már teljesen a nő befolyása alá került, kísérői szerint úgy követte mindenhová, mint egy hűséges eb.
A viszony 1936 nyarán lépett át minden határt, amikor V. György halála után a már királyként szolgáló Eduárd egy kibérelt jachton, a Nahlinon indult mediterrán hajóútra Wallis társaságában. A fedélzeten félmeztelenül mutatkozó uralkodóról, és a férjét otthon hagyó Wallisról nyíltan cikkezett az európai és amerikai sajtó. A brit lapok a jó kapcsolatok miatt még egy ideig hallgattak, de a külföldi újságokból már mindenki számára világossá vált a botrány.
Megrendezett hűtlenség és a végső döntés
Mivel Wallis Simpson még férjnél volt, gyors válásra volt szükség ahhoz, hogy a királlyal kötendő házasság egyáltalán szóba jöhessen. A korabeli brit jogszabályok miatt a házastársi hűtlenséget kellett bizonyítani. Ernest Simpson úriemberként magára vállalta a vétkes fél szerepét: egy családi baráttal egy Maidenhead melletti hotelben szállt meg, ahol a személyzet előtt szándékosan kompromittáló helyzetet rendeztek meg. A bíróság – bár a bíró gyanakodott a szándékos összejátszásra – végül kimondta a válást.
Stanley Baldwin miniszterelnök és a kormány azonban nem volt hajlandó elfogadni Wallis Simpsont királynénak, ahogy a morganatikus (rangon aluli) házasságot sem támogatták. A brit társadalom és a gyarmatok vezetői egyaránt elutasították a kétszeresen elvált nő jelenlétét a trónon. Eduárdot végül választás elé állították, ő pedig 1936 decemberében a lemondás mellett döntött. A pár 1937-ben házasodott össze Franciaországban, ám Wallis soha nem kapta meg a „Királyi Fenség” megszólítást, ami a Windsor hercegévé visszalépett Eduárdot élete végéig keserűséggel töltötte el.
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