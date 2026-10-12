A király, aki a szerelmet választotta a korona helyett – Így hálózta be VIII. Eduardot Wallis Simpson

VIII. Eduárd 1936-ban mindössze 324 nap uralkodás után mondott le a brit trónról szerelme, Wallis Simpson miatt.

Az kétszeresen elvált amerikai nő nyers őszinteségével és független karakterével babonázta meg a leendő királyt.

A botrányos mediterrán hajóút és a megrendezett hűtlenséggel kivitelezett válás végül felborította a brit alkotmányos rendet.

A XX. század legkiemelkedőbb alkotmányos válságát robbantotta ki VIII. Eduárd angol király és az elvált amerikai asszony, Wallis Simpson viszonya. Az udvar és a politikai elit döbbenten figyelte, ahogy a frissen trónra lépő uralkodó nyíltan felvállalja rajongását egy olyan nő iránt, aki társadalmi és vallási szempontból is teljesen elfogadhatatlan volt királynénak. Az uralkodó apja, V. György már halála előtt sejthette a bajt, hiszen úgy vélte, fia egy éven belül tönkreteszi magát. Jóslata meglepően pontosnak bizonyult: Eduárd mindössze 324 napig ült a trónon, mielőtt végleg feladta volna az uralkodói kötelezettségeit a szerelméért.

Wallis Simpson, a kétszeresen elvált amerikai nő, aki miatt az angol király a koronáról is lemondott.

Fotó: Wikipedia

Hogyan hálózta be Wallis Simpson VIII. Eduárd királyt?

Wallis Simpson nem a klasszikus értelemben vett szépségével vagy arisztokratikus származásával hódított. A kortársak és maga a király is úgy emlékezett rá, mint aki lenyűgöző szellemességgel, határozottsággal és közvetlenséggel lépett fel. Eduárdot, aki hercegként hozzászokott a brit felső tízezer sokszor merev protokolljához, valósággal elvarázsolta az amerikai nő nyers őszintesége. Wallis nem félt megmondani a véleményét, vitába szállt a leendő uralkodóval, és olyan független személyiséggel rendelkezett, amit Eduárd korábban sosem tapasztalt.

Wallis Simpson és Eduard walesi herceg 1935-ben, Kitzbühelben síelnek.

Fotó: Wikipedia

A titkos találkák és egy botrányos nyaralás

A pár először 1931 januárjában találkozott a herceg akkori szeretője, Lady Thelma Furness vidéki birtokán. A kapcsolatuk fokozatosan mélyült el, miközben Wallis még második férjével, Ernest Simpsonnal élt házasságban. A férj – meglehetősen beleegyező módon – kezdetben szemet hunyt az alakuló viszony felett, sőt, a házaspár marylebone-i lakása a herceg kedvenc menedékhelyévé vált, ahol kötetlen társasági életet élhetett. 1934-re Eduard már teljesen a nő befolyása alá került, kísérői szerint úgy követte mindenhová, mint egy hűséges eb.