Éhesebbek leszünk a cukormentes üdítőktől? Kiderült, mi az igazság

A zero üdítők fogyásra gyakorolt hatását egy 493 túlsúlyos vagy elhízással élő felnőtt bevonásával végzett kutatásban vizsgálták. A résztvevők egy része vizet, másik része pedig édesítőszerrel készült, alacsony kalóriatartalmú italokat fogyasztott. A két évig tartó vizsgálat végén a kutatók arra jutottak, hogy a cukormentes italok nem bizonyultak rosszabb választásnak a víznél a hosszú távú fogyás szempontjából.

A zero üdítők nem bizonyultak rosszabbnak a víznél a hosszú távú testsúlycsökkentés szempontjából

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A FITBOOK által ismertetett SWITCH-tanulmányban 18 és 65 év közötti felnőttek vettek részt. A kutatók véletlenszerűen két csoportra osztották őket: 246-an vizet, 247-en pedig light és zero italokat fogyasztottak. Mindkét csoport tagjainak naponta legalább 660 millilitert kellett meginniuk a számukra kijelölt italból.

Az édesítőszeres italokat fogyasztók 20 különböző termék közül választhattak, amelyek többek között aszpartámot, aceszulfám-K-t és szukralózt tartalmaztak. Emellett vizet is ihattak, míg a másik csoportnak kerülnie kellett az édesítőszereket tartalmazó italokat.

Hogyan befolyásolják a zero üdítők a fogyást?

A vizsgálat első 12 hetében a résztvevők rendszeres táplálkozási tanácsadáson vettek részt, és tudatosan törekedtek a testsúlyuk csökkentésére. Ezt követően 40 héten át havonta találkoztak szakemberekkel, hogy segítséget kapjanak az elért eredmények megtartásához.

A program részeként a fizikai aktivitásukat is növelniük kellett. A cél az volt, hogy hetente hat napon keresztül napi 60 percet gyalogoljanak.

A második évben már nem kaptak rendszeres szakmai támogatást, a kutatók azonban tovább követték testsúlyuk alakulását.

A két év végére 220 résztvevő teljes testsúlyadatai álltak rendelkezésre. Az eredmények szerint:

A vizet fogyasztók átlagosan csaknem 4 kilogrammot fogytak.

A light és zero italokat fogyasztók átlagosan közel 5 kilogrammot adtak le.

A két csoport közötti körülbelül egykilogrammos különbség statisztikailag nem bizonyult megbízhatónak.

A kutatás tehát nem igazolta, hogy a cukormentes üdítők hatékonyabban segítenék a fogyást, mint a víz. Ugyanakkor arra sem találtak bizonyítékot, hogy hosszú távon hátráltatnák a testsúlycsökkentést.

Mindkét csoportban az első 12 hét során volt a legnagyobb a fogyás. Bár később a résztvevők valamennyit visszahíztak, két év elteltével átlagosan továbbra is kevesebbet nyomtak, mint a program kezdetén.