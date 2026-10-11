Éhesebbek leszünk a cukormentes üdítőktől? Kiderült, mi az igazság

A zero üdítők fogyásra gyakorolt hatását egy 493 túlsúlyos vagy elhízással élő felnőtt bevonásával végzett kutatásban vizsgálták. A résztvevők egy része vizet, másik része pedig édesítőszerrel készült, alacsony kalóriatartalmú italokat fogyasztott. A két évig tartó vizsgálat végén a kutatók arra jutottak, hogy a cukormentes italok nem bizonyultak rosszabb választásnak a víznél a hosszú távú fogyás szempontjából.
A FITBOOK által ismertetett SWITCH-tanulmányban 18 és 65 év közötti felnőttek vettek részt. A kutatók véletlenszerűen két csoportra osztották őket: 246-an vizet, 247-en pedig light és zero italokat fogyasztottak. Mindkét csoport tagjainak naponta legalább 660 millilitert kellett meginniuk a számukra kijelölt italból.
Az édesítőszeres italokat fogyasztók 20 különböző termék közül választhattak, amelyek többek között aszpartámot, aceszulfám-K-t és szukralózt tartalmaztak. Emellett vizet is ihattak, míg a másik csoportnak kerülnie kellett az édesítőszereket tartalmazó italokat.
Hogyan befolyásolják a zero üdítők a fogyást?
A vizsgálat első 12 hetében a résztvevők rendszeres táplálkozási tanácsadáson vettek részt, és tudatosan törekedtek a testsúlyuk csökkentésére. Ezt követően 40 héten át havonta találkoztak szakemberekkel, hogy segítséget kapjanak az elért eredmények megtartásához.
A program részeként a fizikai aktivitásukat is növelniük kellett. A cél az volt, hogy hetente hat napon keresztül napi 60 percet gyalogoljanak.
A második évben már nem kaptak rendszeres szakmai támogatást, a kutatók azonban tovább követték testsúlyuk alakulását.
A két év végére 220 résztvevő teljes testsúlyadatai álltak rendelkezésre. Az eredmények szerint:
- A vizet fogyasztók átlagosan csaknem 4 kilogrammot fogytak.
- A light és zero italokat fogyasztók átlagosan közel 5 kilogrammot adtak le.
A két csoport közötti körülbelül egykilogrammos különbség statisztikailag nem bizonyult megbízhatónak.
A kutatás tehát nem igazolta, hogy a cukormentes üdítők hatékonyabban segítenék a fogyást, mint a víz. Ugyanakkor arra sem találtak bizonyítékot, hogy hosszú távon hátráltatnák a testsúlycsökkentést.
Mindkét csoportban az első 12 hét során volt a legnagyobb a fogyás. Bár később a résztvevők valamennyit visszahíztak, két év elteltével átlagosan továbbra is kevesebbet nyomtak, mint a program kezdetén.
Fokozzák az éhségérzetet a cukormentes italok?
Az édesítőszerekkel kapcsolatban gyakran felmerül, hogy az édes íz kalóriabevitel nélkül fokozhatja az étvágyat, és ezáltal megnehezítheti a fogyást.
A kutatók azonban két év elteltével nem találtak jelentős különbséget a két csoport éhségérzete között. A cukorfogyasztás ráadásul mindkét csoportban csökkent a vizsgálat kezdetéhez képest.
A résztvevők derék- és csípőkörfogatát is megmérték. A vizet fogyasztóknál a derékkörfogat átlagosan 5 centiméterrel, az édesítőszeres italokat fogyasztóknál pedig 6 centiméterrel csökkent. A csípőkörfogat mindkét csoportban körülbelül 3 centiméterrel lett kisebb. Ezeknél a változásoknál sem mutatkozott statisztikailag megbízható különbség a két csoport között.
Önmagukban nem segítenek a fogyásban a zero üdítők
A kutatók hangsúlyozták, hogy az eredmények nem jelentik azt, hogy a cukormentes italok fogyasztása önmagában fogyáshoz vezetne. A résztvevők ugyanis nem csupán az italfogyasztási szokásaikon változtattak, hanem táplálkozási tanácsadást kaptak, tudatosabban étkeztek, és növelték fizikai aktivitásukat is.
A tanulmánynak emellett több korlátja volt. Az eredeti 493 résztvevő közül két év elteltével mindössze 220 ember teljes testsúlyadatai álltak rendelkezésre. A magas lemorzsolódási arány miatt az eredményeket óvatosan kell értékelni. A vizsgálatot egyetlen angliai helyszínen végezték, a második év pedig önkéntes volt. A koronavírus-járvány szintén megnehezítette az adatgyűjtést.
A kutatók a hiányzó adatok figyelembevételével további elemzéseket is készítettek, amelyek szintén nem mutattak megbízható különbséget a két italcsoport fogyási eredményei között.
A tanulmány alapján tehát a light és zero italok fogyasztása nem feltétlenül akadályozza a fogyást, amennyiben az egy átfogó életmódváltás része. Arra azonban nincs bizonyíték, hogy önmagukban elősegítenék a súlycsökkenést.