Ritkábban kellene zuhanyozni egy bizonyos kor felett? Ezt javasolja a bőrgyógyász

A zuhanyzás a mindennapi rutin része, az életkor előrehaladtával azonban a bőr állapota jelentősen megváltozhat. Vékonyabbá válik, veszít rugalmasságából, és kevésbé képes megtartani a nedvességet. Emiatt természetes védőrétege is gyengülhet, a bőr pedig érzékenyebben reagálhat a külső hatásokra.
Dr. Ko-Ming Chen düsseldorfi bőrgyógyász és dermatohisztológus a Fitbooknak elmondta, hogy a bőr védőfunkciója az életkor előrehaladtával csökkenhet. Emiatt könnyebben jelentkezhet szárazság, feszülő érzés, viszketés vagy bőrpír.
A hormonális változások – például a menopauza alatt és után – ugyancsak hozzájárulhatnak a bőr kiszáradásához.
A gyakori zuhanyzás is megterhelheti a bőrt
Zuhanyzáskor nemcsak a szennyeződések és az izzadság távozik, hanem a bőrt védő zsírok egy része is. Különösen a forró víz, a hosszú zuhanyzás és az agresszív tisztálkodószerek terhelhetik meg a természetes bőrbarriert.
Fiatalabb, egészséges bőr ezt általában könnyebben ellensúlyozza, idősebb korban azonban a szárazabb és érzékenyebb bőr erősebben reagálhat.
Nincs ugyanakkor olyan életkori határ, amelytől automatikusan ritkábban kellene zuhanyozni. A szakember szerint akkor érdemes változtatni a megszokott rutinon, ha a bőr zuhanyzás után rendszeresen feszül, viszket, hámlik vagy kipirosodik. Ezek a problémák gyakran 60 éves kor körül válnak feltűnőbbé, de korábban is jelentkezhetnek.
Nem kell feltétlenül ritkábban zuhanyozni 60 év felett
Dr. Chen szerint nincs minden 60 év feletti ember számára megfelelő, egységes zuhanyzási gyakoriság. A szükséges tisztálkodás függ többek között a bőrtípustól, a fizikai aktivitástól, az izzadástól, a munkavégzés jellegétől, az évszaktól és az egyéni szokásoktól.
Aki rendszeresen sportol, erősen izzad vagy fizikai munkát végez, annak természetesen mások lehetnek az igényei, mint annak, aki keveset mozog. A bőrgyógyász szerint ezért a zuhanyzás gyakoriságánál fontosabb lehet annak módja.
A napi zuhanyzásról sem kell feltétlenül lemondani. Egy rövid, langyos vizes zuhany kímélő tisztálkodószerrel idősebb korban is része lehet a mindennapi rutinnak, amennyiben nem okoz bőrpanaszokat.
Így lehet kímélőbb a zuhanyzás
A szakember azt javasolja, hogy a zuhanyzás lehetőleg öt-tíz percnél ne tartson tovább, a forró víz helyett pedig érdemes kellemesen meleg vagy langyos vizet használni. Az erősen illatosított és agresszív tisztálkodószerek helyett kímélő készítmények ajánlottak.
A durva szemcsés bőrradírok, kefék és az erős dörzsölés irritálhatják az érzékeny bőrt. Zuhanyzás után ezért a törölközővel is érdemes inkább óvatosan felitatni a vizet.
Nem szükséges minden alkalommal az egész testet beszappanozni
A bőrgyógyász szerint különösen száraz bőr esetén nincs szükség arra, hogy minden zuhanyzáskor az egész testet tusfürdővel mossuk meg.
Elsősorban azokra a területekre érdemes koncentrálni, ahol izzadság, faggyú és más testváladékok gyűlhetnek össze, így például a hónaljra, a lábfejre és az intim területekre. A test többi részén egy rövid zuhanyzás során sok esetben a víz is elegendő lehet a szennyeződések és az elhalt hámsejtek eltávolításához.
A hajmosás gyakorisága is változhat
A hajmosásra sincs életkorhoz kötött általános szabály. Mivel idősebb korban jellemzően csökkenhet a faggyútermelés, a haj és a fejbőr szárazabbá válhat. Emiatt előfordulhat, hogy annak, aki korábban naponta mosott hajat, később már nincs erre szüksége. Száraz vagy érzékeny fejbőrnél kímélő sampon és ritkább hajmosás lehet megfelelő, míg zsíros fejbőr, erős izzadás vagy bizonyos fejbőrbetegségek esetén gyakoribb hajmosásra lehet szükség.
A szakember szerint tehát nem önmagában az életkor vagy a zuhanyzások száma a meghatározó. A bőr állapotához igazított tisztálkodás, a rövid zuhanyzási idő, a megfelelő vízhőmérséklet és a kímélő bőrápolás fontosabb lehet annál, hogy valaki naponta vagy ritkábban zuhanyozik.
Száraz bőr esetén a tisztálkodás után gazdag, lehetőleg illatanyagmentes testápoló használata segíthet. A glicerin, a karbamid – vagyis az urea – és a ceramidok hozzájárulhatnak a nedvesség megtartásához és a bőrbarrier támogatásához.