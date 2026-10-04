Ritkábban kellene zuhanyozni egy bizonyos kor felett? Ezt javasolja a bőrgyógyász

A zuhanyzás a mindennapi rutin része, az életkor előrehaladtával azonban a bőr állapota jelentősen megváltozhat. Vékonyabbá válik, veszít rugalmasságából, és kevésbé képes megtartani a nedvességet. Emiatt természetes védőrétege is gyengülhet, a bőr pedig érzékenyebben reagálhat a külső hatásokra.

A mindennapos zuhanyzás idősebb korban is része maradhat a rutinnak, ha nem okoz bőrpanaszokat

Fotó: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS / Pexels

Dr. Ko-Ming Chen düsseldorfi bőrgyógyász és dermatohisztológus a Fitbooknak elmondta, hogy a bőr védőfunkciója az életkor előrehaladtával csökkenhet. Emiatt könnyebben jelentkezhet szárazság, feszülő érzés, viszketés vagy bőrpír.

A hormonális változások – például a menopauza alatt és után – ugyancsak hozzájárulhatnak a bőr kiszáradásához.

A gyakori zuhanyzás is megterhelheti a bőrt Zuhanyzáskor nemcsak a szennyeződések és az izzadság távozik, hanem a bőrt védő zsírok egy része is. Különösen a forró víz, a hosszú zuhanyzás és az agresszív tisztálkodószerek terhelhetik meg a természetes bőrbarriert. Fiatalabb, egészséges bőr ezt általában könnyebben ellensúlyozza, idősebb korban azonban a szárazabb és érzékenyebb bőr erősebben reagálhat. Nincs ugyanakkor olyan életkori határ, amelytől automatikusan ritkábban kellene zuhanyozni. A szakember szerint akkor érdemes változtatni a megszokott rutinon, ha a bőr zuhanyzás után rendszeresen feszül, viszket, hámlik vagy kipirosodik. Ezek a problémák gyakran 60 éves kor körül válnak feltűnőbbé, de korábban is jelentkezhetnek.

Nem kell feltétlenül ritkábban zuhanyozni 60 év felett

Dr. Chen szerint nincs minden 60 év feletti ember számára megfelelő, egységes zuhanyzási gyakoriság. A szükséges tisztálkodás függ többek között a bőrtípustól, a fizikai aktivitástól, az izzadástól, a munkavégzés jellegétől, az évszaktól és az egyéni szokásoktól.

Aki rendszeresen sportol, erősen izzad vagy fizikai munkát végez, annak természetesen mások lehetnek az igényei, mint annak, aki keveset mozog. A bőrgyógyász szerint ezért a zuhanyzás gyakoriságánál fontosabb lehet annak módja.

A napi zuhanyzásról sem kell feltétlenül lemondani. Egy rövid, langyos vizes zuhany kímélő tisztálkodószerrel idősebb korban is része lehet a mindennapi rutinnak, amennyiben nem okoz bőrpanaszokat.

Így lehet kímélőbb a zuhanyzás

A szakember azt javasolja, hogy a zuhanyzás lehetőleg öt-tíz percnél ne tartson tovább, a forró víz helyett pedig érdemes kellemesen meleg vagy langyos vizet használni. Az erősen illatosított és agresszív tisztálkodószerek helyett kímélő készítmények ajánlottak.