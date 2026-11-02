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Cukorbetegség Világnap

Akár évekig is rejtve maradhat: ezek a 2-es típusú cukorbetegség jelei

1 órája
Olvasási idő: 11 perc
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Sokan hétköznapi fáradtságnak vagy túlterheltségnek tulajdonítják a figyelmeztető tüneteket, pedig lehet, hogy egy súlyos betegség okozza azokat. A 2-es típusú cukorbetegség jelei sokáig rejtve maradhatnak a beteg előtt, ezért fontos, hogy tisztában legyünk vele, mikor érdemes orvoshoz fordulnunk.
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  • A 2-es típusú cukorbetegség sokáig észrevétlen maradhat, ezért fontos felismerni a figyelmeztető jeleket.
  • A hasi elhízás, a rostszegény táplálkozás és a családi halmozódás is növelheti a betegség kockázatát.
  • A rendszeres étkezés és a megfelelő zöldségfogyasztás sokat segíthet a megelőzésben.

Csanálosi Kitti dietetikussal jártunk utána, hogy melyek lehetnek a 2-es típusú cukorbetegség jelei, milyen tünetekre kell odafigyelnünk, és milyen életmódbeli változtatásokkal tehetünk a betegség megelőzése érdekében. Tarts velünk a részletekért!

A 2-es típusú cukorbetegség jeleit önmagán tapasztaló fiatal nő a vércukorszintje mérése közben, előtte egy tányér macaronnal
Fontos, hogy tisztában legyünk a tünetekkel: ezek lehetnek a 2-es típusú cukorbetegség jelei. Fotó: 1234RF

November 14. a cukorbetegség világnapja

A cukorbetegség világnapját minden évben november 14-én tartják annak apropóján, hogy az inzulin egyik felfedezője, Sir Frederick Banting ezen a napon született. A WHO kampányának középpontjában a korai felismerés és a cselekvés áll, amely a 2-es típus esetén különösen fontos, mivel sokáig láthatatlan maradhat a betegség. A világnap apropóján egy szakértővel jártunk utána a témának és annak, hogyan ismerhetjük fel a figyelmeztető jeleket.

A 2-es típusú cukorbetegség jelei, amelyek képesek sokáig rejtve maradni

Mi a különbség az 1-es és 2-es típusú cukorbetegség között? Csanálosi Kitti dietetikus segített eligazodni a témában és hasznos tanácsokkal is ellátta az embereket, akik szeretnének tenni a megelőzés érdekében.

„Az 1-es típusú cukorbetegség autoimmun betegség, míg a 2-es típus lassan, fokozatosan alakul ki, és az életmódnak is hatalmas szerepe van benne. Ez utóbbinál gyakori, hogy sokáig tünetmentes marad a betegség” – árulta el lapunknak a szakértő.

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„Amikor már magas vércukorértékek vannak a háttérben, jelentkezhet folyamatos szomjúságérzet, ami gyakori vizelési ingerrel járhat együtt. Emellett rendszeres, hirtelen ránk törő fáradtság is előfordulhat” – mondta Csanálosi Kitti dietetikus. Bizonyos esetekben komolyabb tünetek is felléphetnek, amelyek már egyértelműen arra utalhatnak, hogy cukorbetegség áll a háttérben.

„Ha jelentkezik a vércukorszint leesése, vagyis a hipoglikémia, akkor remegés és gyengeségérzet is kialakulhat. Ez az állapot akkor szokott javulni, amikor az érintett eszik valamit, és ezáltal emelkedik a vércukorszintje. Ez nem minden cukorbetegre jellemző, de előfordulhat, hogy a vércukorszint megemelkedik, majd hirtelen bezuhan, és ez a visszaesés okozza a tüneteket” – magyarázta a szakértő.

Miért marad sokáig észrevétlen a betegség?

A felismerést nehezíti, hogy sokan a hétköznapi terhelésnek tulajdonítják a szokatlan panaszokat.

„Gyakori, hogy az emberek észlelnek olyan tüneteket, amelyek eltérnek a normálistól, de még bele tudják sorolni azokat az elfogadható kategóriába. A napközbeni fáradtságot például arra fogják, hogy sokat dolgoztak, pedig ez már eltérhet a normális fáradtságtól” – hívta fel a figyelmet Kitti.

Csanálosi Kitti dietetikus
Csanálosi Kitti dietetikus árulta el nekünk, hogy milyen jelekre kell figyelnünk. Fotó: Csanálosi Kitti

Kik vannak a legnagyobb veszélyben?

A 2-es típusú cukorbetegség kockázati tényezői között a legelső a túlsúly, ezen belül is egy konkrét elhízási típus.

„A legnagyobb veszélyt az elhízás jelenti, főleg a hasi típusú elhízás, amikor valaki hajlamos a zsigeri zsír felhalmozására. Ez az úgynevezett alma típusú elhízás. Ők nagyobb veszélyben vannak, mint azok, akik inkább fenékre és combra híznak, vagyis a körte típusba tartoznak” – mondta Csanálosi Kitti. Ez amiatt van így, mert a zsigeri zsírszövet felszaporodása gyulladásos anyagokat termel, amelyek rontják az inzulin hatását.

A táplálkozás szintén meghatározó: a túlzott ultrafeldolgozott élelmiszer- és finomított szénhidrátfogyasztás, a magas állatizsír-bevitel és az alacsony rostfogyasztás is növelheti a kockázatot. A családi halmozódásra ugyancsak érdemes figyelni.

„Ha a családi felmenők között előfordult cukorbetegség, az mindig nagyobb kockázatot jelent. Elsősorban akkor, ha az édesanyánál, az édesapánál vagy a testvérnél jelentkezett a betegség, de a nagyszülők érintettsége is emeli a kockázatot” – hangsúlyozta a dietetikus.

Egy gyakran ismételt tévhit szerint a férfiak nagyobb veszélyben vannak, mint a nők. Kitti szerint ez nem teljesen igaz, inkább a szövődményeknek lehetnek jobban kitéve az erősebbik nem képviselői. Ennek magyarázata az egészségtudatosságban keresendő.

„Nem gondolnám, hogy a nők vagy a férfiak nagyobb kockázatnak lennének kitéve. Inkább azt látom, hogy a férfiak kevésbé hajlamosak foglalkozni az egészségükkel, a táplálkozásukkal és az életmódjukkal. Emiatt náluk a szövődmények kockázata lehet nagyobb, hiszen ha ki is derül a betegség, kevésbé hajlamosak foglalkozni vele” – fogalmazott.

Kitti egy korábbi posztjában néhány cukorbetegséggel kapcsolatos tévhitről is lerántotta a leplet:

Két étkezési szabály, amellyel sokat tehetünk a megelőzésért

A dietetikus két egyszerű, a mindennapokba könnyen beilleszthető módszert emelt ki a megelőzés terén: a rendszeres étkezést és a megfelelő mennyiségű zöldségfogyasztást. A rostfogyasztás ugyanis segíthet a cukorbetegség megelőzésében és kezelésében, mert lassítja a szénhidrátok felszívódását, így megakadályozza a hirtelen vércukorszint-kiugrásokat. Emellett javítja a sejtek inzulinérzékenységét és segíti a testsúlykontrollt is.

„Mindenképpen fontos a rendszeres étkezés, mert nagyon gyakori például a reggeli kihagyása. Az egyik legfontosabb tanácsom mindig az, hogy legyen meg a napi három főétkezés, lehetőleg közel azonos időpontokban” – tanácsolta Kitti. A másik fontos szabály, hogy minden főétkezésnél a tányérunk felét zöldségek tegyék ki.

„Ha a tányérunk felét különböző zöldségekkel pakoljuk meg, kisebb eséllyel visszük túlzásba a szénhidrátokat és a húsféléket is, hiszen a zöldségek nagyobb mennyisége kiszorítja ezeket. Emellett ily módon biztosíthatjuk a megfelelő rostbevitelt is” – összegezte a dietetikus.

A cukorbetegség tüneteivel kapcsolatban további információkat ebben a videóban találhattok:

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