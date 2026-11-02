Akár évekig is rejtve maradhat: ezek a 2-es típusú cukorbetegség jelei

- A 2-es típusú cukorbetegség sokáig észrevétlen maradhat, ezért fontos felismerni a figyelmeztető jeleket.
- A hasi elhízás, a rostszegény táplálkozás és a családi halmozódás is növelheti a betegség kockázatát.
- A rendszeres étkezés és a megfelelő zöldségfogyasztás sokat segíthet a megelőzésben.
Csanálosi Kitti dietetikussal jártunk utána, hogy melyek lehetnek a 2-es típusú cukorbetegség jelei, milyen tünetekre kell odafigyelnünk, és milyen életmódbeli változtatásokkal tehetünk a betegség megelőzése érdekében. Tarts velünk a részletekért!
November 14. a cukorbetegség világnapja
A cukorbetegség világnapját minden évben november 14-én tartják annak apropóján, hogy az inzulin egyik felfedezője, Sir Frederick Banting ezen a napon született. A WHO kampányának középpontjában a korai felismerés és a cselekvés áll, amely a 2-es típus esetén különösen fontos, mivel sokáig láthatatlan maradhat a betegség. A világnap apropóján egy szakértővel jártunk utána a témának és annak, hogyan ismerhetjük fel a figyelmeztető jeleket.
A 2-es típusú cukorbetegség jelei, amelyek képesek sokáig rejtve maradni
Mi a különbség az 1-es és 2-es típusú cukorbetegség között? Csanálosi Kitti dietetikus segített eligazodni a témában és hasznos tanácsokkal is ellátta az embereket, akik szeretnének tenni a megelőzés érdekében.
„Az 1-es típusú cukorbetegség autoimmun betegség, míg a 2-es típus lassan, fokozatosan alakul ki, és az életmódnak is hatalmas szerepe van benne. Ez utóbbinál gyakori, hogy sokáig tünetmentes marad a betegség” – árulta el lapunknak a szakértő.
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„Amikor már magas vércukorértékek vannak a háttérben, jelentkezhet folyamatos szomjúságérzet, ami gyakori vizelési ingerrel járhat együtt. Emellett rendszeres, hirtelen ránk törő fáradtság is előfordulhat” – mondta Csanálosi Kitti dietetikus. Bizonyos esetekben komolyabb tünetek is felléphetnek, amelyek már egyértelműen arra utalhatnak, hogy cukorbetegség áll a háttérben.
„Ha jelentkezik a vércukorszint leesése, vagyis a hipoglikémia, akkor remegés és gyengeségérzet is kialakulhat. Ez az állapot akkor szokott javulni, amikor az érintett eszik valamit, és ezáltal emelkedik a vércukorszintje. Ez nem minden cukorbetegre jellemző, de előfordulhat, hogy a vércukorszint megemelkedik, majd hirtelen bezuhan, és ez a visszaesés okozza a tüneteket” – magyarázta a szakértő.
Miért marad sokáig észrevétlen a betegség?
A felismerést nehezíti, hogy sokan a hétköznapi terhelésnek tulajdonítják a szokatlan panaszokat.
„Gyakori, hogy az emberek észlelnek olyan tüneteket, amelyek eltérnek a normálistól, de még bele tudják sorolni azokat az elfogadható kategóriába. A napközbeni fáradtságot például arra fogják, hogy sokat dolgoztak, pedig ez már eltérhet a normális fáradtságtól” – hívta fel a figyelmet Kitti.
Kik vannak a legnagyobb veszélyben?
A 2-es típusú cukorbetegség kockázati tényezői között a legelső a túlsúly, ezen belül is egy konkrét elhízási típus.
„A legnagyobb veszélyt az elhízás jelenti, főleg a hasi típusú elhízás, amikor valaki hajlamos a zsigeri zsír felhalmozására. Ez az úgynevezett alma típusú elhízás. Ők nagyobb veszélyben vannak, mint azok, akik inkább fenékre és combra híznak, vagyis a körte típusba tartoznak” – mondta Csanálosi Kitti. Ez amiatt van így, mert a zsigeri zsírszövet felszaporodása gyulladásos anyagokat termel, amelyek rontják az inzulin hatását.
A táplálkozás szintén meghatározó: a túlzott ultrafeldolgozott élelmiszer- és finomított szénhidrátfogyasztás, a magas állatizsír-bevitel és az alacsony rostfogyasztás is növelheti a kockázatot. A családi halmozódásra ugyancsak érdemes figyelni.
„Ha a családi felmenők között előfordult cukorbetegség, az mindig nagyobb kockázatot jelent. Elsősorban akkor, ha az édesanyánál, az édesapánál vagy a testvérnél jelentkezett a betegség, de a nagyszülők érintettsége is emeli a kockázatot” – hangsúlyozta a dietetikus.
Egy gyakran ismételt tévhit szerint a férfiak nagyobb veszélyben vannak, mint a nők. Kitti szerint ez nem teljesen igaz, inkább a szövődményeknek lehetnek jobban kitéve az erősebbik nem képviselői. Ennek magyarázata az egészségtudatosságban keresendő.
„Nem gondolnám, hogy a nők vagy a férfiak nagyobb kockázatnak lennének kitéve. Inkább azt látom, hogy a férfiak kevésbé hajlamosak foglalkozni az egészségükkel, a táplálkozásukkal és az életmódjukkal. Emiatt náluk a szövődmények kockázata lehet nagyobb, hiszen ha ki is derül a betegség, kevésbé hajlamosak foglalkozni vele” – fogalmazott.
Kitti egy korábbi posztjában néhány cukorbetegséggel kapcsolatos tévhitről is lerántotta a leplet:
Két étkezési szabály, amellyel sokat tehetünk a megelőzésért
A dietetikus két egyszerű, a mindennapokba könnyen beilleszthető módszert emelt ki a megelőzés terén: a rendszeres étkezést és a megfelelő mennyiségű zöldségfogyasztást. A rostfogyasztás ugyanis segíthet a cukorbetegség megelőzésében és kezelésében, mert lassítja a szénhidrátok felszívódását, így megakadályozza a hirtelen vércukorszint-kiugrásokat. Emellett javítja a sejtek inzulinérzékenységét és segíti a testsúlykontrollt is.
„Mindenképpen fontos a rendszeres étkezés, mert nagyon gyakori például a reggeli kihagyása. Az egyik legfontosabb tanácsom mindig az, hogy legyen meg a napi három főétkezés, lehetőleg közel azonos időpontokban” – tanácsolta Kitti. A másik fontos szabály, hogy minden főétkezésnél a tányérunk felét zöldségek tegyék ki.
„Ha a tányérunk felét különböző zöldségekkel pakoljuk meg, kisebb eséllyel visszük túlzásba a szénhidrátokat és a húsféléket is, hiszen a zöldségek nagyobb mennyisége kiszorítja ezeket. Emellett ily módon biztosíthatjuk a megfelelő rostbevitelt is” – összegezte a dietetikus.
A cukorbetegség tüneteivel kapcsolatban további információkat ebben a videóban találhattok:
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