Akár évekig is rejtve maradhat: ezek a 2-es típusú cukorbetegség jelei

A 2-es típusú cukorbetegség sokáig észrevétlen maradhat, ezért fontos felismerni a figyelmeztető jeleket.

A hasi elhízás, a rostszegény táplálkozás és a családi halmozódás is növelheti a betegség kockázatát.

A rendszeres étkezés és a megfelelő zöldségfogyasztás sokat segíthet a megelőzésben.

Csanálosi Kitti dietetikussal jártunk utána, hogy melyek lehetnek a 2-es típusú cukorbetegség jelei, milyen tünetekre kell odafigyelnünk, és milyen életmódbeli változtatásokkal tehetünk a betegség megelőzése érdekében. Tarts velünk a részletekért!

Fontos, hogy tisztában legyünk a tünetekkel: ezek lehetnek a 2-es típusú cukorbetegség jelei. Fotó: 1234RF

November 14. a cukorbetegség világnapja

A cukorbetegség világnapját minden évben november 14-én tartják annak apropóján, hogy az inzulin egyik felfedezője, Sir Frederick Banting ezen a napon született. A WHO kampányának középpontjában a korai felismerés és a cselekvés áll, amely a 2-es típus esetén különösen fontos, mivel sokáig láthatatlan maradhat a betegség. A világnap apropóján egy szakértővel jártunk utána a témának és annak, hogyan ismerhetjük fel a figyelmeztető jeleket.

A 2-es típusú cukorbetegség jelei, amelyek képesek sokáig rejtve maradni

Mi a különbség az 1-es és 2-es típusú cukorbetegség között? Csanálosi Kitti dietetikus segített eligazodni a témában és hasznos tanácsokkal is ellátta az embereket, akik szeretnének tenni a megelőzés érdekében.

„Az 1-es típusú cukorbetegség autoimmun betegség, míg a 2-es típus lassan, fokozatosan alakul ki, és az életmódnak is hatalmas szerepe van benne. Ez utóbbinál gyakori, hogy sokáig tünetmentes marad a betegség” – árulta el lapunknak a szakértő.

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„Amikor már magas vércukorértékek vannak a háttérben, jelentkezhet folyamatos szomjúságérzet, ami gyakori vizelési ingerrel járhat együtt. Emellett rendszeres, hirtelen ránk törő fáradtság is előfordulhat” – mondta Csanálosi Kitti dietetikus. Bizonyos esetekben komolyabb tünetek is felléphetnek, amelyek már egyértelműen arra utalhatnak, hogy cukorbetegség áll a háttérben.

„Ha jelentkezik a vércukorszint leesése, vagyis a hipoglikémia, akkor remegés és gyengeségérzet is kialakulhat. Ez az állapot akkor szokott javulni, amikor az érintett eszik valamit, és ezáltal emelkedik a vércukorszintje. Ez nem minden cukorbetegre jellemző, de előfordulhat, hogy a vércukorszint megemelkedik, majd hirtelen bezuhan, és ez a visszaesés okozza a tüneteket” – magyarázta a szakértő.