A népszerű magyar vígjátéksorozat, A mi kis falunk rengeteg emlékezetes karakterrel és humoros történettel szórakoztatja a nézőket.

rengeteg emlékezetes karakterrel és humoros történettel szórakoztatja a nézőket. Nyolc kérdéses kvízünkben tesztelheted, mennyire emlékszel Pajkaszeg lakóira, a sorozat szereplőire és a legfontosabb részletekre.

Vajon ismered Csuja Imre irodájának titkát, és fel tudod idézni Lengyel Tamás vicces jeleneteit?

A sorozat legnagyobb erőssége, hogy Pajkaszeg különc lakói folyton olyan helyzetekbe keverednek, amelyeket bármelyikünk átélhet a való életben. Ők azonban furcsa, vagy éppen teljesen elborult módszerekkel próbálják megoldani a problémáikat. Ennek eredményeként számtalan emlékezetes jelenetet kapunk! A mi kis falunk kvízünkkel nosztalgiázhatsz kicsit. Tarts velünk!

A mi kis falunk kvízünkből kiderül, mennyire ismered a sorozat szereplőit és a magánéletüket. Fotó: RTL Klub

A mi kis falunk kvíz: te mennyire emlékszel Pajkaszeg lakóira és pletykáira?

Csuja Imre, Udvaros Dorottya, Szulák Andrea: számos olyan színész és színésznő szerepelt a sorozatban, akik a magyar celebvilág A-listás sztárjai közé tartoznak. A mi kis falunk szereposztása hibátlan volt, ráadásul a mellékszereplők terén is olyan kiváló alakításokat láthattunk, amelyek ritkák a hazai sorozatgyártásban.

Jó példa erre a hétfőn születésnapos Pokorny Lia is, akit A mi kis falunk postásaként ismerhetett meg a nézőközönség.

Az 55 éves színésznő, ha kellett Pajkaszeg szexmániás dívája volt, ha kellett, akkor a fő poéngyáros. Lia szinte sziporkázott a karaktere bőrében, ami nem véletlen, ugyanis a Dunakanyar egyik falucskájában nőtt fel, így otthonosan érezte magát a kitalált Pajkaszegen is.

Te mennyire emlékszel A mi kis falunk szereplőire? Kvízünkben tesztelheted!