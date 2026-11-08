Hatalmasat nőtt az ADHD-sok és autisták száma: egyre több 50 év fölöttit diagnosztizálnak

Ugrásszerűen megnőtt az utasbiztosítási kötvényekben szereplő ADHD- és autizmus-bejelentések száma, miután egyre több 50 év feletti személy kapja kézhez a diagnózisát. A korábbi évtizedekhez hasonlóan egyre inkább felismerik ezeknek az állapotoknak a fontosságát, így sokan csak az utóbbi években estek át a szükséges vizsgálatokon.

Rohamszerűen emelkedik a diagnosztizált ADHD-sok és autisták száma. Fotó: Shutterstock

Emelkedik az ADHD-sok és autisták száma

Egy, a Staysure utasbiztosító által készített tanulmány szerint hét hónap alatt, idén január és július között 79 százalékkal 4 ezer 676-ra emelkedett azon 50 év feletti személyek száma, akik ADHD-val vagy autizmussal élnek. Ez azzal párhuzamosan történt, hogy az elmúlt évben az ADHD-val kapcsolatos bejelentések száma minden korosztályban több mint megduplázódott: 2026 januárja és júliusa között az ügyfelek 21 ezer 620 ADHD-esetet jelentettek be, szemben a 2025-ös év egészében regisztrált 9 ezer 938 esettel.

„Adataink jól mutatják, hogy az ADHD, az autizmus, a szorongás és a depresszió milyen drámai mértékben terjedt el ilyen rövid idő alatt. Az emberek végre megkapják a diagnózist – beleértve az idősebbeket is –, és előrelátóan feltüntetik azt a biztosítási fedezetükben” – fogalmazott Simon McCulloch, a Staysure növekedési igazgatója. Hozzátette: a nyaralásnak és az utazásnak olyasvalaminek kell lennie, amit mindenki élvezhet. Az, hogy valakit neurodivergensnek minősítenek, vagy mentális egészségügyi problémával küzd, ezen nem változtat.

„Egyes neurodivergens utazók számára a nyaralás olyan elemei, amelyekre mások alig gondolnak, megnehezíthetik az utazást. A saját igények vagy az útitárs igényeinek megértése, valamint az előre tervezés nagy odafigyelést és türelmet igényelhet. Fontos, hogy a biztosítás megkötésekor az utasok őszintén tájékoztassák a biztosítót minden egészségügyi állapotról, hogy a szolgáltató megérthesse a körülményeiket és egyéni igényeiket. Enélkül az utasok megkockáztatják, hogy nem lesznek pénzügyileg védve a költséges orvosi számlákkal szemben, amennyiben sürgősségi ellátásra lenne szükségük egy idegen országban” – fejtette ki McCulloch.