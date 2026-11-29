Az élet minden területe és a mindennapjaink is számtalan kihívást tartogatnak. Ahhoz, hogy ezeket könnyen és kiegyensúlyozottan tudjuk kezelni, fontos a megfelelő táplálkozás, a minőségi alvás és nem utolsósorban a rendszeres mozgás. Ha mozgással szeretnél kiszakadni a nyüzsgő, szürke hétköznapokból, de nem vonzanak a zsúfolt edzőtermek, akkor a nordic walking remek választás.

Forrás: Magyar Szabaidősport Szövetség

Az önmagunkba fektetett idő nem luxus!

Számtalan módja van annak, hogy a napi nyüzsgésből kiszakadjunk. Lehet ez egy masszázs, beszélgetés a barátokkal, egy kellemes film vagy épp a sportolás. Töltsük a szabadidőnket mozgással, melynek segítségével nemcsak fizikai, hanem mentális egészségünkért is sokat tehetünk. Ha kell egy kis extra motiváció, akkor gondoljunk arra, hogy a rendszeres aktivitás hosszabb távon befektetés önmagunkba!

Csak szabadon!

A természetben végzett aktivitás bizonyítottan javítja a hangulatot, segít csökkenteni a stresszt. Válasszuk a NORDIC WALKING sportágat, mely kíméli az ízületeket és mindemellett a teljes testet átmozgatja. Mielőtt azonban egyénileg elkezdjük űzni ezt a sokoldalú sportágat, érdemes szakember segítségével megismerkedni az alapokkal és már néhány alkalom is elegendő a megfelelő technika elsajátításához.

Forrás: Magyar Szabaidősport Szövetség

Foglalkozások szerte az országban

A MASPORT több évtizede foglalkozik azzal, hogy a nordic walking sportágat országszerte népszerűsítse. Az AKTÍVAN NORDIC WALKINGGAL! program célja, hogy a lakosság körében minél szélesebb körben megismertesse ezt a mozgásformát szakképzett oktatók vezetésével, helyi foglalkozásokon keresztül. Az alapok elsajátítása után a „botos gyaloglás” remek választás arra, hogy saját tempóban egyénileg vagy akár barátokkal a természetben aktívabbá tegyük a mindennapjainkat.

Forrás: Magyar Szabaidősport Szövetség

A program az Aktív Magyarország támogatásával valósul meg.